Entre ruidos por una tiktoker y el viaje frustrado del papa al país, niegan que Milei haya llegado tarde al funeral de Francisco

La muerte del papa Francisco aún genera ruidos en el Gobierno, desde el viaje tardió de Javier Milei a Roma hasta la supuesta presencia de una tiktoker en la comitiva, así como la imposibilidad de que el jefe de la Iglesia haya podido visitar el país. Este lunes el encargado oficial de responder las críticas fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien acompañó al Presidente a Italia el fin de semana.

Francos,negó este lunes que la comitiva presidencial haya llegado tarde a la ceremonia fúnebre de Francisco: Milei no estuvo en el funeral con el cajón abierto, sino que solo participó de las exequias del sábado. “Lo que estaba previsto era ir a esa ceremonia, que era una misa de cuerpo presente de Francisco y fuimos a eso, no había una invitación formal del Vaticano a participar de algún otro evento”, explicó Francos por Radio Splendid.

Las versiones sobre la llegada tarde del presidente Javier Milei se relacionaron con que algunos mandatarios de otros países estuvieron frente al ataúd antes de que se cerrara para presentar sus respetos, cosa que no ocurrió con la comitiva argentina, que llegó para la misa fúnebre.

“Fue circunstancial que tres presidentes llegaran cuando se cerraba el ataúd, pero no fue una invitación oficial del Vaticano”, aseguró hoy Francos, quien integró la comitiva de Milei a Roma para asistir a las exequias de Francisco. “Estaba todo muy cronometrado, así que no había posibilidad de que llegáramos antes, teníamos hora de llegada a la plaza del Vaticano. No hubo ninguna posibilidad de que fuéramos antes”, aseveró el jefe de Gabinete.

La tiktoker

Francos además dijo hoy desconocer la presencia de una influencer de TikTok en la comitiva del presidente al Vaticano. Respondió con un lacónico “La verdad que no lo sé”. “No sé quién es, yo sé que hubo una fotógrafa, pero no sé nada sobre una 'tiktokera'. Estuvimos en Roma muy pocas horas, después del funeral de Francisco, ni siquiera salí a caminar”, aseguró Francos.

Por caso, la tiktoker señalada Macarena Rodríguez, supuesta responsable de manejar las redes sociales del vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, reconoció haber viajado al Vaticano y tener un rol en la comunicación de La Libertad Avanza, pero no aclaró del todo si fue en la comitiva oficial.

“No saben separar Gobierno de partido”, planteó, y dijo que Milei no llegó tarde al funeral del Papa sino que “se sentó en primera fila”.

“Voy a contarle la verdad y nada más que la verdad porque me estuve topando con estas publicaciones en internet y es tanta la sarasa que tiran que hasta yo me siento confundida. En estos medios falopa se me acusa de ser la CM de Manuel Adorni, cosa que es mentira. Y, por consiguiente, de ir a eventos oficiales bajo su respaldo para ser campaña electoral, otra mentira”, lanzó, antes de cuestionar al periodismo: “La única intención de estos medios falopa es golpear Adorni que, efectivamente, está en campaña electoral para ser legislador”.

El no-viaje de Francisco

Bergoglio murió sin volver a la Argentina, pero en los últimos días se reveló que el jefe de la Iglesia tenía pensado viajar al país durante la gestión de Javier Milei. En ese periplo pensaba no solo pisar Buenos Aires, sino también ir a la Patagonia, Santiago del Estero y algunas zonas del noroeste argentino, puntualmente a Corrientes y Chaco.

Una de las razones que motivó a cancelar la visita habría sido la actidud del Gobierno, que estaba en las antípodas de la mirada del papa, pese al giro que mostró el Presidente en los días de su velorio. De hecho el mandatario quedó envuelto en una polémica al viajar a la despedida de Francisco: llegó a Roma luego de que terminara el funeral en la basílica de San Pedro, aunque sí participó del homenaje del sábado.

“La actitud del Gobierno de construir hostigamiento para tratar de ponerlo al papa en un posicionamiento político secundario imposibilitó el viaje”, contó este fin de semana el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, en el canal de streaming VinoXDesarrollo. Las organizaciones de base peronistas siempre estuvieron alineadas con Jorge Bergoglio, al punto que encabezaron una vigilia el viernes pasado en Plaza de Mayo antes de la misa del sábado en la Catedral porteña.

El papa le había revelado su viaje a la Argentina a la UTEP y la CGT, cuando los recibió en septiembre pasado. Ya tenía problemas de salud que agregaba dudas a la posibilidad de salir de Roma. Anteriormente, en 2017, Francisco había planificado una gira que incluiría Chile, Argentina y Uruguay, pero las elecciones chilenas obligaron a modificar el itinerario.