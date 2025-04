Milei buscó defenderse por llevar medio gabinete al funeral del papa: “Es la comitiva más chiquita de la historia”

“¿A qué hora viajamos, Kari? A las 22”. Así contó Javier Milei públicamente en una entrevista radial su viaje de esta noche a Roma para asistir al funeral del papa Francisco y buscó defenderse ante las críticas por subir al avión oficial a cuatro ministros, la mitad de su gabinete. “Es la comitiva más austera y chiquita de la historia”, aseguró el mandatario con su hipérbole tradicional.

Milei estará acompañado por una comitiva inédita por su tamaño: siete de sus funcionarios más cercanos lo escoltarán en la despedida final del líder espiritual al que alguna vez llamó “comunista”, “imbécil” y “representante del maligno en la Tierra”. Hoy, en diálogo con radio Rivadavia, dijo que “ha sido el argentino más importante de la historia argentina”.

La delegación estará integrada por su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia; su vocero Manuel Adorni; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la de Seguridad, Patricia Bullrich; el canciller Gerardo Werthein; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, quien viajó antes como avanzada diplomática. Todos ellos acompañarán al mandatario a la Basílica de San Pedro, donde el cuerpo del papa será velado durante tres días. Por pedido expreso, Francisco no será enterrado en las criptas del Vaticano, sino en un lugar más humilde, fuera del subsuelo ceremonial.

“A mí me gustaría mencionar, a partir de algunas aberraciones que se estuvieron diciendo, que somos la comitiva más austera y más chiquita de la historia. Para mencionar un elemento, llegamos a la tarde noche (de mañana viernes) a Roma y ya después a la mañana (del sábado) tenemos que asistir a la ceremonia y después ya nos volvemos para para Buenos Aires y estaríamos acá en Buenos Aires a las 8 de la mañana del domingo”, explicó el Presidente. “Eso es lo estrictamente operativo y me parece que es un evento extremadamente importante”, agregó.

El paso por Roma no tendría reuniones bilaterales. Aunque Milei coincidirá con Donald Trump, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron y Volodímir Zelenski, desde el Gobierno aseguran que no habrá tiempo ni margen para encuentros. La consigna es clara: ir, mostrarse, volver. Ni liturgia ni gestos diplomáticos, apenas lo justo para no quedar afuera de la foto.

El avión presidencial, con autonomía limitada, deberá hacer varias paradas. Se espera que Milei llegue a Italia entre las cuatro y cinco de la tarde del viernes. La ceremonia será el sábado a las diez de la mañana (hora local), cinco de la madrugada en Buenos Aires.

“Estamos hablando de una persona de una envergadura enorme y tuvimos el privilegio de que sea argentino y como Jefe de Estado no puedo dejar de asistir a un evento de semejantes características; en especial siendo que el pueblo argentino es un pueblo católico”, dijo Milei para justificar su participación en el funeral.

Y agregó más elogios para el fallecido jefe de la Iglesia católica, pese a las virulentas críticas que le hizo cuando era diputado nacional: “El papa Francisco era un líder impresionante. Cuando uno después lo conoce, los que hemos tenido la posibilidad de conocerlo en persona y saber cómo actúa en política internacional y demás, sabemos de la estatura política que tenía”.

Las palabras de hoy de Milei contrastan con la sobriedad de la comitiva y el vacío inicial del Gobierno ante la muerte del papa. El primer comunicado fue errático, el mensaje de Milei en redes sociales pareció escrito con freno de mano (“A pesar de diferencias que hoy resultan menores…”), y ni un solo funcionario de alto rango asistió a las primeras misa de homenaje organizadas por la Iglesia el lunes.

Recién más tarde, cuando el clima se espesó, aparecieron Francos, Werthein y el propio Sotelo en la misa interreligiosa que se celebró este martes en la Catedral Metropolitana. Fue una reacción defensiva, no un acto de cercanía. En paralelo, el Gobierno suspendió todo lo que pudiera oler a campaña: la cena de la Fundación Libertad y Progreso y la aparición de Milei en “La Misa” —el streaming libertario del Gordo Dan. El duelo institucional durará siete días, pero en los hechos ya funcionó como una tregua forzada.

MC