Sesión hasta la madrugada, cumbres nocturnas y 20 kilos de café: el detrás de escena del Presupuesto 2023 en Diputados

No habían pasado ni dos horas de sesión cuando una diputada radical ya preveía la jornada extenuante que se avecinaba. “Me voy a descansar un rato ahora, porque seguro me va a tocar hablar de madrugada”, se la escuchó decir en un pasillo de la Cámara de Diputados, con algunos gestos de cansancio acumulado: había estado enferma la noche anterior y acababa de tomarse un antifebril en la enfermería del Congreso. En una votación tan clave, la política a veces no entiende de cuestiones personales.

El oficialismo consiguió la media sanción del Presupuesto 2023 y ahora define el Senado

La escena de la legisladora fue parte de las más de 17 horas de sesión que hubo en la Cámara baja por el Presupuesto 2023, ley que el Gobierno logró aprobar con media sanción, teniendo así una herramienta clave para gestionar durante el año electoral. Ahora el paso final será en el Senado en las próximas semanas. En un debate marcado por la polémica que despertó el artículo oficialista para que todos los funcionarios del Poder Judicial paguen Ganancias, por fuera del propio recinto, la mayoría de los diputados procuraban distintas alternativas para no caer rendidos al sueño durante la madrugada: estaban reunidos desde al menos las 11 de la mañana.

Cómo pasar la noche fue comentario de varios legisladores, sobre todo los que viajaron desde las distintas provincias y no tienen un domicilio fijo en la Capital Federal. Una queja inesperada: el precio de los hoteles en la zona del Congreso. Una búsqueda rápida en Booking.com marcaba una pieza por no menos de 30 mil pesos. “¡Están carísimos los hoteles por acá, me quisieron cobrar 50 lucas! –exclamó la diputada radical–.Así que me voy a bañar al departamento de una asesora acá cerca y después me acomodaré en el despacho”.

A esta hora no sé si estoy despierta o no Comentó una vocera, en medio de la maratónica sesión de más de 15 horas

La misma estrategia tendría una importante espada legislativa de Juntos por el Cambio: juntar varios sillones en la oficina del bloque partidario y aguantar ahí. “No dormí nada, estoy resistiendo como se puede”, soltó un diputado oficialista de trato directo con Máximo Kirchner.

El reloj ya marcaba las 4 de la madrugada y aún no habían comenzado los discursos de cierre, previos a las votaciones. Varios se quejaban de que no haya prosperado la idea del mendocino Julio Cobos de que la sesión se dividiera en dos días, con un cuarto intermedio entre la medianoche del martes y la mañana del miércoles. “A esta hora no sé si estoy despierta o no”, comentó una vocera.

Pero la noche también fue momento de rosca política, una marca argentina. El propio hijo de la vicepresidenta recibió ya caída la tarde en su despacho, en el tercer piso, a los distintos diputados de extracción sindical que integran la bancada del Frente de Todos. Encabezó la delegación Vanesa Siley, que siendo jefa del gremio de judiciales se dividió del resto de sus compañeros de bloque para votar en contra del artículo sobre Ganancias. “No hay interna, entendemos su postura. Tiene que defender a los trabajadores”, le restó importancia un kirchnerista.

También se lo vio en ese piso al ex ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, nuevamente intendente de Hurlingham. Buscaba acordar con el jefe de La Cámpora un retorno ordenado a su terruño y estrategia común para el 2023. Hasta hace dos semanas el municipio había sido gobernado por el camporista Damián Selci, quien reemplazó a Juanchi cuando pidió licencia para asumir como funcionario nacional.

Por la tarde también se pasó por Diputados la jefa del Anses, Fernanda Raverta, y más reservado fue Sergio Massa, que pasó a pedirle a la cúpula del FdT que “salgan a ganar” el articulado. A las 5 el tigrense volvió al recinto para aplaudir la aprobación en general del texto.

En tribus opositoras no se quedaron atrás. Con horas de sueño acumulado, a las 3 del miércoles había un cónclave entre los radicales que conduce Mario Negri. JxC también tuvo su interna, porque sus distintos socios no se pusieron de acuerdo para una posición común: la UCR y Evolución –referenciado en Martín Lousteau– acompañaron el proyecto en general, mientras el PRO se abstuvo y la bancada de Elisa Carrió lo rechazó.

Una jornada tan larga dio para curiosidades, como el viral del diputado oficialista Marcelo Casaretto, a quien se registró viendo un partido de básquet desde su tablet en plena sesión por la noche. El entretenimiento le duraría poco porque cerca de las 7 de la mañana finalmente la oposición consiguió voltear su artículo por el que los judiciales paguen Ganancias.

Para el diputado K Marcelo Casaretto era más importante ver un partido de básquet que seguir la sesión por el Presupuesto 2023. Y sino miren 👇 pic.twitter.com/3K2FPEgZMm — Javier Lanari (@javierlanari) 26 de octubre de 2022

Otros legisladores prefirieron hacer tiempo hasta su turno de exposición –hubo más de 120 oradores– dentro de sus propios despachos, ya sea en el Palacio como en el Anexo. Muchos comieron en el bajo recinto, donde tienen acceso exclusivo. Otros prefirieron el resguardo de su oficina, como se lo vio a un diputado del FdT, que se permitió combinar en horas de la cena una banana y un cigarrillo.

Pero el menú principal fueron litros de mate –varios legisladores llevaron hasta su propio equipo de termo y mate dentro del recinto– y café. Según confió el encargado del bar contiguo al recinto, hasta la medianoche ya se habían consumido unos 20 kilos de granos de café.

