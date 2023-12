Villarruel sorprendió a todos al armar una mayoría sin el peronismo: “Hasta acá llegaron, señores”

Victoria Villarruel no solamente sorprendió por la solidez con que condujo su primera sesión como presidenta del Senado —con el reglamento estudiado y administrando los pasos y los usos de la palabra como una experta— sino, sobre todo, porque en lo político formó una mayoría parlamentaria que dejó al peronismo afuera de todos los cargos de poder en el cuerpo y que podría, en el futuro, servirle para aprobar las leyes que necesite el gobierno de su compañero de fórmula, Javier Milei.

Al término de la sesión en que se eligieron las autoridades y se estableció el criterio para el reparto de las comisiones de trabajo, la vicepresidenta de la Nación atendió a la prensa y se defendió de las críticas del peronismo, quien había calificado de ilegal la sesión por no haberse realizado dentro del período de sesiones ordinarias y sin que el presidente Milei haya convocado a sesiones extraordinarias.

“No, ¿cómo no va a ser constitucional constituir las autoridades? Al contrario, inconstitucional es no constituirlas, es no trabajar como Senado. Que haya senadores que hayan dicho hoy, como el kirchnerismo, que este Senado no va a trabajar es algo que contradice el sentido mismo de la Constitución. Y todas aquellas personas que quieren el Estado de Derecho no lo vamos a permitir”, dijo la presidenta del Senado.

A Villarruel le preguntaron si fue legal la sesión y respondió, tajante: “Por supuesto que fue legal, obviamente que fue legal. En todo momento se estipula que nosotros podemos designar las autoridades y el kirchnerismo lo que intentó fue imponernos el presidente provisional, los secretarios y tratar de toda manera de dinamitar lo que son los primeros días del gobierno de Javier Milei. Y nosotros le pusimos freno con un espacio en donde se integran todos aquellos que quieren defender la Constitución y que no quieren imponer por la fuerza sus decisiones como han hecho a lo largo de los últimos años”.

Sostuvo que “lo que se ha hecho es estipular que todos los espacios estén representados” y sostuvo que “el kirchnerismo se acostumbró a que esta casa era la casa de ellos y esta es la casa de todas las provincias y de todos los argentinos”.

Sin opinión sobre las medidas de ajuste

Villarruel fue consultada también sobre las medidas de ajuste económico anunciadas el martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, y señaló: “No tengo opinión sobre las medidas del ministro Caputo. El presidente de la Nación le ha delegado lo que es la economía, lo que es el planteo de las medidas de urgencia. Son medidas de urgencia, tenemos incendiado el país y esto es responsabilidad de 16 años de kirchnerismo. ¿La casta? La casta tenemos que tratarla, pero también tenemos que tratar de que los argentinos no se nos mueran de hambre y hoy está pasando eso”.

Pidió que “se respete la voluntad popular, que haya alternancia democrática, que es lo que no ha habido en esta casa (por el Senado)” y que, dijo, fue lo que este miércoles logró “con los senadores de la Libertad Avanza, del PRO, de la Unión Cívica Radical, de Santa Cruz, de Misiones, de Unidad Federal y de todos los espacios, que fue ponerle un tope al kirchnerismo”. “Hasta acá llegaron, señores, tenemos que legislar y tenemos que lograr que la Argentina sea un lugar para todos, no solamente para los amigos. Muchas gracias”, dijo Villarruel, y se fue.

JJD