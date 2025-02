Waldo Wolff contra Patricia Bullrich: “La ministra de Seguridad miente”

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, salió al cruce de Patricia Bullrich y la acusó de “mentirosa” luego de que la funcionaria nacional responsabilizara a la administración porteña por las fugas de detenidos en comisarías.

“La ministra de Seguridad miente”, sentenció Wolff en diálogo con A24. Y agregó: “El imperio de la ley existe para que cuando hay diferencias, un juez falle”.

En ese sentido, cuestionó la postura de Bullrich al afirmar que las decisiones judiciales deben ser respetadas. “Uno puede mandar una carta diciendo que alguien no tiene que ocupar un terreno, pero quien define es un juez”, sostuvo.

El funcionario porteño también hizo referencia a fallos judiciales que, según él, respaldan su postura. “Acá hay 16 jueces que fallaron en el mismo sentido. Hay una sentencia firme que debe ejecutar la ministra, que antes tenía que ejecutar el gobierno kirchnerista”, afirmó.

Por último, Wolff diferenció el rol del gobierno porteño respecto a la situación de los detenidos. “En la Ciudad no tenemos presos, tenemos detenidos, que por ley deberían permanecer un máximo de 48 horas en comisarías. Luego, deben ser trasladados al Servicio Penitenciario Federal. Nosotros no tenemos cárceles, tenemos comisarías. Y esto no lo digo yo, lo dice la ley”, remarcó.

MM con información de la agencia NA.