Licencia de conducir y multas en CABA: cómo funciona el scoring y qué infracciones pueden hacerte perder el registro

La licencia de conducir en la Ciudad de Buenos Aires está alcanzada por el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores (SEPC), conocido popularmente como sistema de scoring. Se trata de un mecanismo que asigna 20 puntos iniciales a cada conductor y los descuenta en función de las infracciones cometidas.

El objetivo es promover una conducción más segura y desalentar conductas de riesgo en la vía pública. De esta manera, la habilitación para conducir no depende únicamente de la vigencia del registro, sino también del comportamiento del conductor al volante.

El sistema contempla descuentos de puntaje para distintas faltas de tránsito y establece sanciones cada vez más severas para quienes agotan la totalidad de los puntos disponibles.

Además, existen mecanismos para recuperar parte del puntaje perdido mediante cursos de educación vial, aunque determinadas infracciones son consideradas tan graves que no admiten ningún tipo de reasignación.

En los casos más extremos, la pérdida total de los puntos puede derivar en la inhabilitación para conducir, que puede extenderse desde 60 días hasta cinco años, dependiendo de la cantidad de reincidencias registradas.

Cómo funciona el sistema de scoring

El esquema es sencillo: cada conductor recibe 20 puntos cuando obtiene o renueva su licencia emitida por la Ciudad de Buenos Aires.

Entre sus principales características figuran:

20 puntos iniciales para cada conductor.

Descuentos progresivos según la gravedad de la infracción.

Posibilidad de recuperar puntos mediante cursos habilitados.

Inhabilitación al llegar a cero puntos.

Recuperación automática de descuentos parciales luego de tres años sin nuevas sanciones graves y con libre deuda de infracciones.

Las infracciones más graves y cuántos puntos descuentan

Las sanciones varían según la conducta detectada. Algunas permiten recuperar parte de los puntos perdidos tras aprobar un curso de educación vial, mientras que otras no admiten ninguna reasignación.

Infracciones que descuentan puntos y permiten recuperarlos parcialmente

Descuentan 10 puntos (se pueden recuperar 5):

Violación de barreras ferroviarias.

Exceso de velocidad superior al 30% de la máxima permitida.

Incumplimiento de requisitos en vehículos de transporte con habilitación.

Incumplimiento de requisitos en vehículos de transporte de carga.

Vehículos de transporte de carga sin habilitación.

Descuentan 5 puntos (se pueden recuperar 3):

Conducir utilizando celular, auriculares o reproductores de video.

Redactar o enviar mensajes de texto mientras se conduce.

Circular en sentido contrario.

No respetar un cartel de “PARE”.

Violar una luz roja.

Exceso de velocidad de entre 10% y 30% por encima de la permitida.

Infracciones al régimen de motovehículos.

Descuentan 4 puntos (se pueden recuperar 2):

Conducir con licencia vencida.

Conducir con una licencia que no corresponde a la categoría del vehículo.

No utilizar cinturón de seguridad.

No utilizar sistemas de retención infantil.

No respetar la senda peatonal.

No ceder el paso a ambulancias, bomberos o fuerzas de seguridad.

Infracciones que descuentan puntos y no permiten reasignación

Las siguientes conductas son consideradas especialmente graves y no permiten recuperar puntos mediante cursos.

Descuentan 10 puntos:

Circular con placas de dominio irregulares.

Utilizar antirradares o sistemas antifoto.

Conducción peligrosa.

Conducir bajo la influencia del alcohol.

Negarse a realizar un control de alcoholemia o estupefacientes.

Conducir con una graduación alcohólica superior a la permitida.

Conducir bajo los efectos de drogas.

Prestar servicios de taxi, transporte escolar o remís sin autorización.

Incumplir obligaciones legales establecidas por la normativa.

Descuenta 20 puntos:

Participar u organizar picadas ilegales.

Esta última infracción es la más severa del sistema porque implica la pérdida total de los 20 puntos de la licencia, lo que puede desencadenar el inicio del proceso de inhabilitación.

Qué sucede cuando un conductor llega a cero puntos

Cuando una persona agota el total de su puntaje se inicia un trámite administrativo que puede concluir con la suspensión de la licencia de conducir.

Antes de que la sanción quede firme, el conductor dispone de un plazo de 20 días para presentarse ante un Controlador Administrativo de Faltas y regularizar su situación.

Las sanciones previstas son las siguientes:

Primera vez: inhabilitación por 60 días.

Segunda vez: inhabilitación por 180 días y caducidad de la licencia.

Tercera vez: inhabilitación por 2 años y caducidad de la licencia.

Cuarta vez o más: inhabilitación por 5 años y caducidad de la licencia.

Para volver a conducir será obligatorio aprobar un curso de educación vial y prevención de accidentes. Una vez cumplida la sanción correspondiente, el conductor recuperará 10 puntos para volver a circular.

Cómo recuperar puntos en la licencia

El sistema contempla distintas alternativas para quienes todavía conservan parte de su puntaje.

Entre ellas se encuentran:

Curso voluntario de reeducación vial.

Recuperación de hasta 4 puntos por año.

Cursos asociados al pago voluntario de determinadas infracciones.

Reasignación de una parte de los puntos descontados tras aprobar una evaluación online.

De esta manera, el sistema de scoring de la Ciudad de Buenos Aires combina sanciones, controles y capacitación con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir la cantidad de siniestros de tránsito.