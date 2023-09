Apartan a los profesores denunciados por abusos sexual y de poder en la Facultad de Odontología de La Plata

Tres docentes que ejercían en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) fueron apartados preventivamente de sus cargos luego de que este sábado elDiarioAR publicara una investigación que detallaba las denuncias sobre abusos sexuales y de poder que varios alumnos venían haciendo sobre los profesores.

“No hay manual de cómo contestarle a un docente que me está tocando una teta"

Tras la publicación de la investigación y la masiva repercusión en redes sociales y grupos de estudiantes, el Decano de la Facultad de Odontología de la UNLP, Gabriel Lazo y la Secretaria de Género, Paula Tomas apartaron preventivamente profesores denunciados del contacto con alumnos.

Previo a la publicación de la investigación, elDiarioAR se comunicó con los funcionarios, quienes negaron estar al tanto de los abusos nombrados a excepción de la denuncia penal al profesor Marcelo Azpeitia por abuso sexual hacia su ex secretaria en su consultorio privado. Asímismo, la Secretaria de Género de la Facultad, Paula Tomas, aseguró que “no hemos tenido hasta el momento casos puntuales en la facultad sobre profesores. Nada importante”.

Sin embargo, luego de la repercusión que tuvo la investigación, la facultad decidió apartar a los docentes.

La comunicación se realizó a través de una historia de Instagram en la que repudiaban cualquier tipo de violencia y comunicaban el corrimiento de los docentes Marcelo Azpeitia, Sergio Seara y Leandro Tomas de sus cargos hasta que se esclarezca la situación.

Por su parte, el Centro de Estudiantes conducido por el Movimiento Odontológico Independiente (MOI), utilizó la misma red social para publicar una solicitud de una sesión extraordinaria del Consejo Directivo. En la misma exigen la “desestimación del cargo de aquellos docentes involucrados en las cuestiones de, abuso de poder, abuso de género, maltrato y discriminación”.

Desde la Federación Universitaria de La Plata (FULP) convocaron a una marcha para las 8.30 de la mañana de este lunes, 4 de septiembre, para repudiar las situaciones de violencia mencionadas en la investigación de este mismo medio.

“Las prácticas denunciadas ameritan la inmediata intervención del Protocolo de acción contra la violencia de género y la intervención de la Universidad para garantizar que ningún estudiante vea sus derechos ni su integridad vulnerada en el marco de una institución que hace mucho tiempo viene avanzando en debates y herramientas que permitan la erradicación de la violencia de género”, sostuvo la FULP en la convocatoria a la concentración. Y agregaron: “Como gremio estudiantil queremos manifestar nuestro acompañamiento a las compañeras denunciantes y también a todxs lxs compañerxs que por diferentes motivos no han denunciado prácticas abusivas en la Facultad de Odontología. Lamentamos el accionar y el silencio cómplice del Centro de Estudiantes que genera desmovilización y vacío de representación gremial estudiantil en esa facultad”.

Uno de los testimonios recogidos por elDiarioAR es el de Antonela Comito, quien en febrero de 2021, empezó a trabajar como secretaria en el consultorio particular de Azpeitia, odontólogo y docente de la Facultad. Allí sufrió el abuso de su ex jefe. Después de haber transitado una depresión, de pasar noches enteras sin dormir y no poder levantarse de su cama, en mayo pasado presentó una denuncia penal contra el docente.

Otro joven contó que tuvo que rendir seis veces un exámen de Odontología Preventiva y Social (OPS) luego de que el titular de la cátedra, Leandro Tomás lo considerara un “traidor”. Logró aprobarla después de rogar que lo dejaran rendir con otro docente.