Día Mundial de la Conservación del Jaguar: ¿por qué se celebra el 29 de noviembre?

El 29 de noviembre de 2018 se celebró por primera vez el Día Internacional del Jaguar, una iniciativa conjunta de varios países con la presencia de este felino.

El Día Internacional del Jaguar fue anunciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF), la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre (WCS), la organización Panthera y algunos representantes de los gobiernos de la región de América Latina.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Jaguar?

El Día Internacional del Jaguar tiene como objetivo concienciar sobre las amenazas a las que se enfrenta este felino, informar sobre los esfuerzos de conservación que garantizan su supervivencia y sobre el papel fundamental del jaguar como una especie clave cuya presencia es indicativa de un ecosistema saludable.

El jaguar está en la cúspide de la cadena trófica, siendo el mayor depredador terrestre de América.

Nombre de origen tupí-guaraní

El nombre jaguar es de origen tuí-guaraní, también conocido como yaguaraté, proviene del tupí-guaraní “yaguara”, que significa “el que caza de un salto”.

Las manchas son sus huellas dactilares

Según Greenpeace, las manchas de los jaguares son únicas en cada espécimen, por lo que funcionan como las huellas dactilares de los humanos. Igualmente, estas manchas, que también se denominan rosetas, son fundamentales para diferenciar a los jaguares de los leopardos. Las rosetas del jaguar se encierran dentro otra mancha.

Plan Jaguar 2030

Esta conmemoración, forma parte del Plan Jaguar 2030: Plan Regional para la Conservación del Felino más grande del Continente y sus Ecosistemas, un compromiso global para salvar al jaguar.

El Plan Jaguar 2030, busca fortalecer el llamado Corredor Jaguar, que se extiende desde México hasta Argentina, y que propone asegurar 30 paisajes prioritarios para la conservación de la especie.

¿A qué amenazas se enfrenta el jaguar?

En la actualidad el jaguar se encuentra jugando el partido más difícil de todos, el de su extinción. Sus amenazas, integradas por la deforestación, la pérdida y fragmentación de su hábitat, la cacería y el atropellamiento de la especie y de sus presas, entre otras, parecen estar ganando por goleada. Sin embargo, el partido aún está en juego y hay esperanzas de revertir esta situación, para ello es necesario que gobiernos, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y comunidades se sumen para cambiar el estado actual del jaguar catalogado como “Casi Amenazado” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Salvar al jaguar requiere de una respuesta coordinada y multinacional. Es por ello que WWF trabaja en 14 países de América Latina -Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Honduras, Surinam, Guatemala, México, Paraguay y Perú- en la implementación de actividades para reducir y mitigar el conflicto humano-jaguar, principalmente con ganaderos que habitan territorios clave para el felino y con ello evitar la cacería en represalia y el tráfico ilegal de sus partes. Además, monitorea a sus poblaciones y de sus presas a través de cámaras trampa a fin de conocer las tendencias poblacionales y diseñar estrategias de conservación a largo plazo; y promociona prácticas productivas sustentables, con la finalidad de crear un corredor biológico que conecte sus hábitats desde el sur de México hasta el norte de Argentina.

Por otro lado, WWF también trabaja para catalizar la cooperación regional e internacional, crear condiciones habilitadoras en los países del rango, crear alianzas con sector privado y movilizar el apoyo público, y así contribuir a la implementación de acciones de conservación del jaguar y su hábitat.

“Conservar al jaguar significa proteger los bosques tropicales, los humedales y otros ambientes cruciales para el bienestar humano y de muchas otras especies. Las acciones que se tomen en el presente serán decisivas para acordar un futuro positivo para la naturaleza, en beneficio no solo de los jaguares, sino también de las generaciones venideras”, comentó María José Villanueva, líder de la Iniciativa Jaguar WWF-LAC.

Qué dice el plan regional de protección al jaguar en Latinoamérica

WWF anunció en 2020 la Estrategia de Conservación de Jaguar que establece una red continental de 15 paisajes prioritarios en 14 países de América, cuyo objetivo es garantizar la recuperación de este felino que se halla en la categoría de especie “casi amenazada” de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a la pérdida de sus hábitas y a la cacería furtiva, entre otras causas.

El plan considera el rescate de los hábitats que ocupa el jaguar así como la preservación de los servicios ecosistémicos que estos lugares proveen en beneficio de las comunidades humanas que coexisten con esta especie. Además, promueve entre esas poblaciones actividades económicas sustentables, como la agroforestería y la reforestación comunitaria.

“El jaguar puede convertirse en un símbolo de desarrollo sostenible en Latinoamérica, y los esfuerzos dirigidos a su conservación podrían ayudar a los países a cumplir sus metas de desarrollo sostenible”, dijo Maria José Villanueva, Directora de Conservación de WWF México y líder regional de la iniciativa de conservación de jaguar de la organización.

Se trata de una estrategia de 10 años que guía las acciones de WWF en favor del felino más grande del continente y las zonas que habita. Busca asegurar Unidades de Conservación del Jaguar (JCU, por sus siglas en inglés) que son áreas de prioridad para la protección de la especie. De estos 15 paisajes, identificados por científicos a lo largo de 20 años, 7 son transfronterizos:

Especie paraguas

La base teórica de la Estrategia parte del concepto “especie paraguas”, el cual considera que la conservación de una especie y su hábitat podría beneficar a otras especies. Al proteger al jaguar se conservan grandes extensiones de hábitat, con lo cual se aseguran servicios ecosistémicos importantes. Se estima que el rango del felino proporciona globalmente 12% de la captura de CO2, 10.5% de la producción de madera y 9.8% de la pesca comercial.

“La Estrategia delinea las dos metas que WWF planea alcanzar para el año 2030: estabilizar o incrementar las poblaciones de jaguar e incrementar o estabilizar la distribución del felino, las poblaciones de sus presas y la conectividad de sus hábitats dentro de los 15 paisajes prioritarios”, explicó Roberto Troya, Director Regional de WWF en Latinoamérica y el Caribe.

Este gato, el tercer felino más grandes del planeta, habita en 18 de los 21 países de América Latina, desde México a Argentina, y se considera extinto en Uruguay y El Salvador. De acuerdo con la UICN, solo quedan 64,000 ejemplares en vida silvestre, el 90% de ellos en la Amazonía.

La Estrategia de Conservación de Jaguar 2020-2030 se lanza cuando la conexión entre nuestra salud y la de la naturaleza es más evidente que nunca. Hoy sabemos que la pérdida de biodiversidad está ligada a la aparición de virus como el SARS-CoV-2, que causa el COVID-19. “Al conservar al jaguar y su hábitat, WWF contribuye a revertir la pérdida de especies y disminuir la probabilidad de aparición de nuevas enfermedades de origen animal”, dijo Troya.

El documento también delinea las contribuciones de WWF a otros esfuerzos internacionales de conservación, como el Plan Jaguar 2030, lanzado en la COP-14 del Convenio sobre Diversidad Biológica en 2018. Entre las contribuciones, destacan el fortalecimiento de la cooperación transfronteriza, el impulso a modelos de desarrollo sostenible compatibles con la conservación del jaguar en los paisajes prioritarios y mejorar la sostenibilidad financiera de las acciones dirigidas a la conservación del jaguar y su hábitat.

“Desde hace varios años WWF apoya esfuerzos de conservación de jaguar en sitios críticos a lo largo del rango de la especie”, comentó Maria José Villanueva, al explicar que “la Estrategia estará usando herramientas de conservación que ya han sido exitosas en la protección de otras especies, como el tigre asiático”.

Se estima que en las últimas décadas, la especie ha perdido 50% de su distribución histórica debido a la expansión desmesurada de la agricultura y ganadería industrial, la ampliación de la mancha urbana, la deforestación por tala ilegal y el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Plan de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca) 2020 – 2025

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua en Bolivia, lanzó en 2020 el Plan de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca) 2020-2025, que guiará la implementación de acciones estratégicas, articuladas y retroalimentadas a todo nivel, para lograr la conservación de este felino. En Bolivia, como menciona este plan, la especie enfrenta dos amenazas principales: una la destrucción de los hábitats naturales, sólo en el chaco se estima que las áreas núcleo de los jaguares se han reducido en 30%. Por otro lado, la cacería, al ser esta especie considerada dañina para el ganado y otras especies domésticas. La cacería por el valor de sus colmillos, garras, piel y otros productos para el tráfico internacional, es una amenaza que se ha sumado recientemente. Se espera que la Estrategia de Conservación del Jaguar, también contribuya a los objetivos de este plan.

Acerca de WWF

WWF es una de las organizaciones de conservación independientes más grandes y respetadas del mundo, con una red global activa en más de 100 países. Su misión es detener la degradación del entorno natural de la Tierra y construir un futuro en el que los humanos vivan en armonía con la naturaleza, conservando la diversidad biológica del mundo, asegurando que el uso de recursos naturales renovables sea sostenible y promoviendo la reducción de la contaminación y el consumo inútil.