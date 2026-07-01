Día mundial de la Fruta: ¿por qué se celebra el 1 de julio?

Cada 1 de julio se conmemora el Día Internacional de la Fruta, una jornada que invita a reflexionar sobre la importancia de incluir estos alimentos en la dieta diaria y fomentar hábitos saludables desde la infancia. Aunque no se trata de una fecha oficial proclamada por las Naciones Unidas, la efeméride es impulsada por organizaciones vinculadas a la nutrición, la agricultura y la promoción de estilos de vida saludables en distintos países.

Las frutas forman parte de la alimentación humana desde tiempos ancestrales y constituyen una fuente natural de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. Su consumo regular está asociado con numerosos beneficios para la salud, ya que contribuye al buen funcionamiento del organismo, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, como las cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

Especialistas en nutrición recomiendan consumir una variedad de frutas todos los días para aprovechar los distintos nutrientes que aporta cada especie. Cítricos como la naranja y el pomelo son ricos en vitamina C; la banana aporta potasio; la manzana es una excelente fuente de fibra; mientras que frutas como los arándanos, las frutillas y las uvas contienen antioxidantes que ayudan a proteger las células del organismo.

Además de sus beneficios nutricionales, las frutas desempeñan un papel importante en la seguridad alimentaria y en la producción agrícola de numerosos países. En Argentina, la actividad frutícola representa un sector clave de las economías regionales. Provincias como Río Negro y Neuquén se destacan por la producción de peras y manzanas; Mendoza y San Juan por las uvas; Tucumán por los limones; y el noreste argentino por los cítricos y otras frutas tropicales.

El Día Internacional de la Fruta también busca promover un consumo más responsable y sostenible. Elegir frutas de estación y de producción local no solo favorece una alimentación más fresca y variada, sino que también contribuye a reducir el impacto ambiental asociado al transporte de alimentos y fortalece a los productores regionales.

La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir al menos 400 gramos de frutas y verduras al día, equivalentes a unas cinco porciones, como parte de una alimentación equilibrada. Este hábito, acompañado por actividad física regular y otros estilos de vida saludables, puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades y mejorar la calidad de vida.

Cada 1 de julio, el Día Internacional de la Fruta recuerda que pequeños cambios en la alimentación pueden generar grandes beneficios para la salud. Incorporar frutas a las comidas diarias no solo aporta sabor y variedad, sino que representa una de las formas más sencillas y efectivas de cuidar el organismo y promover un bienestar duradero.

NB