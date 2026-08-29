Día Nacional del Abogado: ¿por qué se celebra el 29 de agosto en Argentina?

Cada 29 de agosto, Argentina celebra el Día del Abogado, una jornada destinada a reconocer a quienes ejercen una profesión estrechamente vinculada con la defensa de los derechos, el acceso a la Justicia y el funcionamiento del Estado de derecho.

La fecha no fue elegida al azar. Se conmemora el nacimiento de Juan Bautista Alberdi, ocurrido el 29 de agosto de 1810 en San Miguel de Tucumán. La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) estableció esta celebración en 1958, en homenaje a quien es considerado uno de los grandes referentes del pensamiento jurídico y político argentino.

Más de seis décadas después de aquella decisión, el Día del Abogado continúa siendo una oportunidad para recordar la historia de la profesión y reflexionar sobre el papel que cumplen los abogados y las abogadas en una sociedad democrática.

¿Por qué se celebra el Día del Abogado el 29 de agosto?

La explicación está directamente relacionada con el nacimiento de Juan Bautista Alberdi.

Alberdi nació el 29 de agosto de 1810, pocos meses después de la Revolución de Mayo. A lo largo de su vida se convirtió en abogado, jurista, escritor, economista, político, diplomático y músico, y desarrolló una extensa producción intelectual sobre la organización política e institucional del país.

En 1958, la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados resolvió establecer el 29 de agosto como Día del Abogado, tomando como referencia el natalicio de Alberdi. Desde entonces, la fecha quedó incorporada al calendario de efemérides profesionales de Argentina.

Quién fue Juan Bautista Alberdi

Juan Bautista Alberdi fue uno de los intelectuales más influyentes de la Argentina del siglo XIX.

Formó parte de la denominada Generación del 37, un grupo de jóvenes intelectuales que debatió sobre el futuro político e institucional del país y que tuvo entre sus integrantes a figuras como Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento y Juan María Gutiérrez.

Su pensamiento estuvo atravesado por la preocupación acerca de cómo organizar políticamente una Argentina que todavía atravesaba fuertes conflictos internos.

Alberdi defendió la necesidad de construir instituciones capaces de garantizar derechos, promover el desarrollo económico y consolidar un sistema republicano.

“Bases”, la obra que marcó su legado

Una de las obras fundamentales de Alberdi fue “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, publicada en 1852.

El texto fue elaborado en un momento decisivo para la organización nacional y planteó ideas sobre la forma en que debía estructurarse el nuevo Estado argentino.

Las “Bases” se convirtieron en una referencia central para los constituyentes que participaron en la elaboración de la Constitución Nacional de 1853.

Por ese motivo, Alberdi es considerado una de las principales figuras intelectuales detrás del diseño constitucional argentino. Organismos públicos y universidades destacan su obra como una fuente histórica fundamental de la Constitución.

La Constitución y el pensamiento de Alberdi

La preocupación de Alberdi por la organización institucional no se limitó a cuestiones estrictamente jurídicas.

En sus escritos abordó temas relacionados con la economía, la inmigración, la educación, el comercio, las libertades individuales y la organización del poder.

Su proyecto de país estaba vinculado con la construcción de instituciones estables y con la necesidad de establecer reglas que permitieran el desarrollo de la Argentina.

Su influencia fue especialmente importante en el debate que precedió a la sanción de la Constitución de 1853.

El papel de los abogados en la sociedad

La celebración del 29 de agosto también permite mirar más allá de la figura de Alberdi y pensar en el papel que desempeña la abogacía en la vida cotidiana.

Los abogados intervienen en una enorme variedad de situaciones: desde conflictos laborales y familiares hasta cuestiones comerciales, penales, civiles, administrativas y constitucionales.

Su trabajo puede consistir en asesorar, representar a una persona ante la Justicia, redactar contratos, defender derechos o intervenir en procesos destinados a resolver conflictos.

En todos esos ámbitos, el conocimiento de las leyes cumple una función fundamental para garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos.

El acceso a la Justicia como desafío

Uno de los aspectos centrales de la profesión es el acceso a la Justicia.

Contar con derechos reconocidos por las leyes no siempre significa que todas las personas tengan las mismas posibilidades de hacerlos valer.

Las dificultades económicas, geográficas, sociales o de información pueden convertirse en obstáculos para quienes necesitan asesoramiento o representación legal.

En ese contexto, la defensa pública y las organizaciones que brindan asistencia jurídica gratuita cumplen un papel fundamental para acercar el sistema judicial a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. El Ministerio Público de la Defensa destaca precisamente la importancia de garantizar asistencia legal y acceso a la Justicia en condiciones de igualdad.

Una profesión que también cambió con la tecnología

La abogacía, como muchas otras profesiones, también experimentó grandes transformaciones con la incorporación de nuevas tecnologías.

Los expedientes digitales, las audiencias virtuales, las herramientas de búsqueda jurídica y las plataformas de gestión modificaron buena parte del trabajo cotidiano.

A esto se suma actualmente la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, que abren nuevas posibilidades pero también plantean desafíos relacionados con la privacidad, la seguridad de la información, la responsabilidad profesional y la necesidad de verificar los datos utilizados.

El avance tecnológico no elimina el papel del abogado, pero sí modifica las herramientas con las que desarrolla su trabajo.

Abogados y Estado de derecho

La profesión jurídica tiene además una relación directa con el funcionamiento de las instituciones democráticas.

La defensa de los derechos, el cumplimiento de las normas y la posibilidad de recurrir ante un tribunal frente a una vulneración son elementos fundamentales de un Estado de derecho.

Por eso, la tarea de los abogados excede muchas veces la representación de intereses individuales. También puede contribuir al funcionamiento de las instituciones y a la protección de las garantías constitucionales.

Una fecha para recordar el valor del Derecho

El Día Nacional del Abogado, que se celebra cada 29 de agosto en Argentina, nació como un homenaje a Juan Bautista Alberdi, pero con el paso del tiempo se convirtió también en una oportunidad para reconocer a quienes ejercen la profesión.

La fecha permite recuperar la historia de un hombre cuya obra tuvo una influencia decisiva en la organización constitucional del país y, al mismo tiempo, reflexionar sobre una profesión cuyo objetivo central está vinculado con la defensa de los derechos y el acceso a la Justicia.

Más de dos siglos después del nacimiento de Alberdi, muchas de las discusiones sobre las instituciones, las libertades y la organización del Estado continúan formando parte de la agenda pública.

Por eso, cada 29 de agosto, el homenaje a los abogados y abogadas también puede ser una oportunidad para recordar una idea fundamental: el Derecho no es solamente un conjunto de normas, sino una herramienta para organizar la convivencia, proteger derechos y resolver los conflictos dentro de una sociedad democrática.

NB