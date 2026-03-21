Día del Síndrome de Down: ¿por qué se celebra el 21 de marzo?

El Día Mundial del Síndrome de Down se celebra cada 21 de marzo, una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para visibilizar esta condición genética y promover la igualdad de oportunidades. La elección del día hace referencia a la presencia de tres copias del cromosoma 21, característica del Síndrome de Down.

El síndrome de Down es una condición genética que se produce cuando una persona tiene material genético extra en el cromosoma 21. Esto puede generar algunas diferencias en el desarrollo físico e intelectual, aunque cada persona presenta características y capacidades propias.

A lo largo de los años, el enfoque sobre el síndrome de Down ha evolucionado hacia una mirada centrada en los derechos, la inclusión y la autonomía. Las personas con esta condición participan activamente en la sociedad, acceden a la educación, al trabajo y a distintas actividades, desafiando estereotipos y promoviendo una convivencia más diversa.

La jornada también busca destacar la importancia del acompañamiento familiar, el acceso a la salud, la educación inclusiva y las políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades. Organizaciones de todo el mundo trabajan para generar conciencia y construir entornos más accesibles.

Cada 21 de marzo, el Día Mundial del Síndrome de Down invita a reflexionar sobre la diversidad como un valor y a reafirmar el compromiso con una sociedad más inclusiva, donde todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones.

¿Por qué se usan medias de distinto color el 21 de marzo?

Durante este día, muchas personas utilizan medias de diferentes colores o patrones que llaman la atención. El objetivo de este acto es demostrar la aceptación de lo distinto, el fin de los prejuicios y la celebración de la diversidad en el mundo.

Esta iniciativa llamada “Calcetines desparejados” fue impulsada por la Asociación Internacional del Síndrome de Down (DSI) en 2015, que inspiró a otras organizaciones en el mundo, figuras del espectáculo e institutos a adoptar esta conducta. Obtuvo mayor reconocimiento en 2018 cuando una niña británica llamada Chloe Lennon invitó a las personas a sumarse a esta campaña a través de un video en redes sociales.

NB