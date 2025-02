Durante enero hubo un femicidio cada 26 horas en el país

Durante el mes de enero de 2025 se produjeron 28 femicidios en el país, uno cada 26 horas, de acuerdo a los datos recopilados en un informe por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.

El promedio histórico en Argentina es de un femicidio cada 35 horas. Y en 2023, último registro oficial ya que aún no están las cifras de 2024, se 250 víctimas directas de femicidios, segúndo las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia. El número representa un aumento de 10,6% respecto del año anterior.

En el detalle, el informe de La Casa del Encuentro consigna que este enero fueron 27 femicidios vinculados de mujeres y niñas y un femicidio vinculado de un varón adulto. “Los datos más relevantes son que 27 hijas/hijos quedaron sin madre, el 49% son menores de edad; el 60% de los agresores eran parejas o exparejas; el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor (70% fueron asesinadas en su hogar)”. Y si bien los femicidios abarcan a todo el territorio nacional, “en términos absolutos Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Mendoza, y CABA”.

La Casa del Encuentro –fundada en octubre del 2003– releva los casos de femicidios desde el año 2008, con estadísticas sobre los asesinatos de mujeres, niñas y diversidades en todo el país “que fueron utilizadas para elaborar políticas públicas y leyes de prevención y protección a mujeres y diversidades”.

Desde la organización, repudiaron (“con la autoridad que nos otorga el camino recorrido”) “enérgicamente los conceptos vertidos tanto por el Presidente de la Nación como del Ministro de Justicia, para quienes el género es una 'joda que se usó como negocio y arma extorsiva' y por lo tanto planean, entre otras cosas, eliminar la figura de femicidio (homicidio en contexto de violencia de género) del Código Penal.

Y agregaron: “Durante enero hubo un femicidio cada 26 horas, esto es lo que desde el ejecutivo llaman 'joda'. Familias destruidas, hijos e hijas sin madre, pero fundamentalmente, vidas de mujeres y diversidades que han quedado truncas por el poder que les da a los hombres violentos el sistema patriarcal hoy avalado por este gobierno. Eliminar este agravante, no brinda igualdad ante la ley, sino que desconoce la problemática social del femicidio y vulnera aún más el derecho de las mujeres, niñas, adolescentes y diversidades a una vida libre de violencias por razones de género. O sea, eso es desigualdad: negar la realidad, tergiversar conceptos, propiciar discursos de odio y ensuciar el trabajo de quienes visibilizamos la problemática a diario, entre tantas otras agresiones verbales vertidas desde que asumieron la conducción del país”.

Tras exponer los datos, la Casa del Encuentro apuntó al Gobierno de Javier Milei por estar “a contramano del mundo” y considerar al género “como un negocio”, al tiempo que rwafirmaron que la violencia de género “existe y se profundiza cada vez más con la feminización de la pobreza llegando, en muchos casos, a su expresión más extrema: el femicidio. Es un tema de Derechos Humanos y no de inseguridad. Un Estado que ignora, avala. Nunca tendrán la comodidad de nuestro silencio.”, sentenciaron.

Sobre los 28 casos de femicidio durante enero de 2025, detallaron: cinco víctimas habían realizado denuncia; dos femicidas tenía dictada medida cautelar de prevención; cuatro femicidas pertenecían o habían pertenecido a una fuerza de seguridad; una víctima tenía indicio de abuso sexual; dos víctimas eran migrantes; cuatro femicidas se suicidaron; dos víctimas vivían en un contexto de narcocriminalidad; y hubo un femicidio vinculado de varón adulto.

De acuerdo a la Casa del Encuentro, “el concepto Femicidio fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell, ante el Tribunal Internacional de Los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas”.

Además, desde la asociación civil desarrollaron el término femicidio “Vinculado”, “partiendo del análisis de las acciones del femicida, para consumar su fin: matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual ejerce la dominación”, y lo dividieron en dos categorías: “Personas que fueron asesinadas por el femicida, al intentar impedir el Femicidio o que quedaron atrapadas 'en la línea de fuego'. Y personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien consideran de su propiedad”. Adermás, consideran “Víctimas Colaterales” a las “hijas e hijos que quedaron sin madre, asesinada por violencia sexista”.

Los datos de 2024 y 2023

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 se contabilizaron 283 femicidios, tres lesbicidios, ocho trans/travesticidios y 24 femicidios vinculados de varones. Estas tragedias dejaron a 343 hijos sin madre, de los cuales el 52,5% son menores de edad, según datos de la Casa del Encuentro.

En tanto, Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) contabilizó en 2024 un total de 255 femicidios -un caso cada 34 horas-, lo que significa uno más que en 2023, y 604 intentos de femicidio, frente a 572 en 2023; mientras que el Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti eleva la cifra a 294 muertes por violencia machista.

Los datos aportados por las organizaciones feministas contradicen a los que ofrece el Gobierno, que hablan de un descenso anual del 10 % de las muertes por esta causa en 2024.

“La tasa de femicidios de Argentina es de uno cada 100.000 mujeres y no varió en los últimos tres años, no bajaron. Además, hay 604 víctimas de intentos de feminicidios”, aclaró Victoria Aguirre, portavoz de Mumalá, cuyo informe anual da cuenta de otras 37 muertes violentas en proceso de investigación y 22 niños que se quedaron sin madre.

En 2023, 272 personas murieron víctimas de violencia de género: 250 fueron víctimas directas, y 22 fueron víctimas de femicidio vinculado, esto es: niños, niñas o adolescentes que también fueron asesinados en contexto de femicidio.

En total, si se consideran sólo las víctimas directas de femicidio (250), en 2023 hubo 1 femicidio cada 35 horas (en enero de 2025 el promedio fue de un femicidio cada 26 horas). La tasa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres en Argentina en 2023 fue de 1,05, de acuerdo a los datos publicados por Chequeado en su momento.

El número de víctimas directas representó un 11% de aumento respecto de 2022, según indicaba el informe publicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

De acuerdo con el indicador reportado por la Oficina de la Mujer de la CSJN, en 2022 se identificaron 226 víctimas directas de femicidio; en 2021 fueron 231; en 2020, 255; en 2019, 260; en 2018, 258 y en 2017, 252.

Retroceso en derechos y negacionismo

Las organizaciones advirtieron, previo a la intervención homofóbica del presidente Javier Milei en el Foro de Davos y a la multitidinaria marcha federal antifascista del 1 de febrero, sobre los efectos del retroceso en las políticas públicas de atención y protección de las mujeres desde que el mandatario libertario se hizo cargo del Ejecutivo el 10 de diciembre de 2023 y puso en marcha un severo plan de ajuste.

Milei manifestó en reiteradas ocasiones su oposición a lo que él denomina de forma despectiva “ideología de género” y a la Agenda 2030 -entre cuyos objetivos figura el de la igualdad entre hombres y mujeres-. Y una de sus primeras decisiones fue eliminar el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.

“Hace un año atrás funcionaba el, por suerte, extinto Ministerio de la Mujer, cuyo presupuesto actualizado sería de unos 300 millones de dólares anuales. Sin ese ministerio y sin ese gasto, se lograron bajar en más de un 10 % los crímenes de mujeres. Hoy a los delincuentes se los enfrenta siendo implacables en las penas”, afirmó recientemente el portavoz presidencial, Manuel Adorni, para justificar las decisiones del Gobierno.

Milei también disolvió la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que daba asistencia a las víctimas, y rebajó la jerarquía de la dirección a cargo de la Línea 144 para denuncias de casos de violencia machista y de otras áreas de asistencia y prevención de la violencia hacia las mujeres.

“Con el Gobierno de Milei hay un retroceso marcado en las políticas públicas para mujeres y diversidades, y para niñas, niños y adolescentes. Milei tiene una mirada sumamente conservadora, despectiva y violenta hacia las mujeres”, afirmó Norma López, del Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti, que eleva a 294 femicidios en 2024.

Menos denuncias y subregistro

El informe de Mumalá apunta a que sólo el 12 % de las víctimas de femicidios en 2024 había denunciado a su agresor, el porcentaje más bajo de los últimos nueve años. Este descenso no se explica por una bajada real de los casos sino por el miedo a denunciar o la falta de acceso a la Justicia y a otras estructuras del Estado.

“Este Gobierno, con la eliminación de políticas públicas, menos presupuesto, el desmantelamiento de estructuras y, sobre todo, el discurso de odio hacia las mujeres, puso en la cabeza de las víctimas el miedo a no tener contención del Estado en caso de denunciar”, aseguró Aguirre. López, legisladora de la ciudad de Rosario, advierte que el recorte en la Línea 144 y otras instancias de atención a las víctimas incidió negativamente en la presentación de denuncias y, por lo tanto, hay un subregistro de los casos.

Además, advierte, hay muertes violentas de mujeres -suicidios, asesinatos en contextos de violencia social y de crimen organizado, muertes por supuestos accidentes que no son tales- que no son investigadas como femicidios por la Justicia y ello también amplía el subregistro de casos. “Si ha habido un número que hable de disminución de femicidios, eso no implica que haya menores situaciones de violencia. No podemos dar cuenta de eso. Claramente hay un subregistro por estas acciones de ajuste tan graves del Gobierno nacional”, sostuvo López.