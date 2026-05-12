Una familia porteña necesitó más de $2,3 millones en abril para ser considerada de clase media

Una familia tipo necesitó en abril ingresos mensuales superiores a $2,3 millones para ser considerada de clase media en la Ciudad de Buenos Aires. Así lo informó este lunes el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba), que además ubicó la línea de pobreza por encima de los $1,5 millones para un hogar de cuatro integrantes.

El cálculo corresponde a una familia compuesta por una pareja de 35 años económicamente activa, propietaria de la vivienda y con dos hijos menores. Según el informe oficial, el rango de ingresos para pertenecer al sector medio se ubicó entre $2.384.515 y $7.630.448 mensuales.

Por debajo de ese umbral, el organismo distingue distintos niveles de vulnerabilidad económica, mientras que los hogares con ingresos superiores a los $7,6 millones fueron clasificados como sectores acomodados.

Cómo se define la clase media porteña

De acuerdo con el Idecba, se considera de clase media a los hogares cuyos ingresos equivalen a entre 1,25 y 4 veces el valor de la Canasta Total (CT), que en abril alcanzó los $1.907.612 para una familia tipo.

En ese esquema, los hogares con ingresos de entre $1.513.033 y $1.907.612 fueron catalogados como “no pobres vulnerables”, mientras que aquellos que percibieron entre $1.907.613 y $2.384.514 quedaron dentro del segmento denominado “sector medio frágil”.

El informe también reflejó el aumento interanual del costo de vida en la Ciudad. Hace un año, la línea de pobreza para ese mismo hogar se ubicaba en $1.167.271, casi un 30% menos que en la actualidad.

La línea de pobreza y la indigencia

La Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, se ubicó en abril en $1.513.033. Ese monto representa el ingreso mínimo necesario para cubrir alimentos, transporte, salud, educación y otros gastos esenciales.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca la línea de indigencia, alcanzó los $821.208. Por debajo de ese ingreso, un hogar no logra cubrir siquiera las necesidades alimentarias mínimas.

Las familias que tuvieron ingresos de entre $821.208 y $1.513.033 quedaron encuadradas en situación de pobreza no indigente: pudieron acceder a la alimentación básica, pero no al conjunto total de bienes y servicios esenciales.

Inflación porteña: 2,5% en abril

El Gobierno porteño también difundió este lunes el dato de inflación de abril en la Ciudad de Buenos Aires, que fue de 2,5%. El índice mostró una desaceleración de medio punto porcentual respecto de marzo, cuando había alcanzado el 3%.

Con este resultado, la inflación acumuló un aumento de 11,6% en el primer cuatrimestre del año y una suba interanual de 32,4%.