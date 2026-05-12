Familiares de las víctimas repudiaron la prisión domiciliaria concedida a Julio De Vido

Los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once repudiaron este lunes la decisión judicial que otorgó la prisión domiciliaria al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, condenado por administración fraudulenta en la causa vinculada al accidente ferroviario ocurrido en 2012.

A través de un comunicado difundido por Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, las familias de las 52 personas fallecidas y de los más de 700 heridos señalaron que recibieron “la cédula judicial en la que se nos notifica que le fue otorgada la prisión domiciliaria al corrupto condenado Julio De Vido”.

Según expresaron, la resolución considera acreditado un deterioro en el estado de salud del ex funcionario que “imposibilita su adecuado tratamiento intramuros”. De Vido había sufrido un infarto el pasado 1° de abril, cuando fue sometido a una intervención en la que se le colocó un stent.

“Ni un minuto menos”

Los familiares indicaron que agotaron todas las instancias judiciales disponibles para impedir el otorgamiento del beneficio y remarcaron que las pericias médicas ordenadas por la Justicia avalaron finalmente la medida.

“En todo este tiempo hemos estado atentos a que ningún artilugio le sirviese para estar entre rejas menos de lo que le correspondiese. Ni un minuto menos”, sostuvieron.

En otro tramo del comunicado, cuestionaron que “hoy el responsable de 52 muertes de inocentes se va a su casa”, y recordaron que la condena contra el ex ministro fue producto de “más de 14 años” de reclamos y de un “enorme cúmulo de pruebas”.

Pese a las críticas, señalaron que respetan la decisión de la Cámara de Casación. Sin embargo, afirmaron que “ninguna de sus patologías, ni su edad ni su estado de salud lo hacen menos corrupto, menos delincuente, menos siniestro”.

Las críticas al ex ministro

Los familiares también acusaron a De Vido de haberse enriquecido “violando cuanta ley tuvo adelante” y de incumplir “la obligación más sagrada para un funcionario: cuidar del pueblo”.

“Hay conductas humanas en personas como este sujeto macabro que no hay remedio que las cure. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”, concluyeron.

Además del cuadro cardíaco reciente, De Vido padece diabetes insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión arterial. Tras abandonar el penal de Ezeiza, quedará bajo control periódico del juez de ejecución.

Con información de NA