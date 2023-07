Frío en el AMBA: cómo será el pronóstico del tiempo para el fin de semana

La semana comenzó con un fenómeno típico de Sudestada, con precipitaciones leves pero constantes y bajas temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y alrededores. Ahora la pregunta es, ¿cómo seguirá el clima el fin de semana? Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se tornaría más agradable en los próximos días.

Para este viernes, el organismo pronostica una temperatura mínima de 2° y una máxima de 11° en la Ciudad de Buenos Aires, sin probabilidad de lluvias en el horizonte. Esas condiciones serán el prólogo para que, finalmente, los primeros rayos de sol comiencen a asomarse de manera definitiva -aunque aun con la presencia de temperaturas invernales típicas de esta época del año-.

Pronóstico del tiempo para el sábado 15 de julio

En tanto, el sábado se experimentará un leve ascenso de temperatura, con una mínima de 7° y una máxima de 14°. Este día, el cielo estará parcialmente nublado y contará con la presencia de vientos del sector noroeste de hasta 50 kilómetros por hora, especialmente por la tarde.

Pronóstico del tiempo para el domingo 16 de julio

El domingo la temperatura mínima será de 5° C y máxima de 13° C, y hasta el martes de la semana que viene inclusive, se verá un marcado descenso de la nubosidad en toda la región del AMBA, con días más soleados y agradables para realizar y disfrutar de actividades al aire libre. Pese a esto, las temperaturas mínimas volverán a ser muy bajas para los primeros días de la semana que viene, oscilando entre los 3° C y los 5° C.

Alertas meteorológicas por frío extremo

Desde ayer, el SMN emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas por frío en varias localidades de la provincia de Buenos Aires, las cuales podrían tener efectos leves a moderados en la salud y ser peligrosas especialmente para grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

De acuerdo al organismo, la advertencia por frío rige para las ciudades de Berisso, Ensenada y La Plata, y las zonas de Florentino Ameghino; General Villegas; Rivadavia; Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí; Pellegrini; Salliqueló; Trenque Lauquen y Tres Lomas. También, para las localidades de Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo y la zona serrana de Benito Juárez, Necochea, Lobería y Tandil.

NB