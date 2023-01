Más de medio millón de firmas para exigir perpetua para los acusados del crimen de Báez Sosa

Más de medio millón de personas firmaron la petición en la plataforma online Change.org para solicitar que sean condenados a cadena perpetua a los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en la localidad balnearia de Villa Gesell en enero de 2020.

“Justicia por Fernando Báez Sosa. Perpetua para los asesinos”, es el nombre de la petición en change.org/FernandoBaezSosa que en las últimas horas ya fue firmada por 514.674 personas. “Unámonos como sociedad para pedir entre todos Justicia por Fernando Báez Sosa. Pedimos Perpetua para los autores y coautores, con los agravantes, que paguen con todo el peso de la ley, para que no hayan más Fernandos”, expresa la solicitud creada por la usuaria Valeria Caiero y que está dirigida a la fiscal de Villa Gesell, Verónica Zamboni, y al juez de Garantías de Dolores, Juan Mancinelli.

Y exige: “¡Hagamos Justicia!. ¡Que nos escuchen!. ¡Que no quede impune su muerte en manos de estas bestias que representan un peligro para la sociedad toda!”.

La solicitud indica que los ocho rugbiers imputados por el crimen “son un peligro” y que “no pueden NO pagar por el terrible homicidio que planearon”. “¡Basta de machitos violentos! Justicia por Fernando Báez Sosa ¡Demostrémosle a su familia que no está sola!”, concluye el pedido.

MB con información de agencia de noticias Télam