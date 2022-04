Piqueteros continúan el acampe en la 9 de Julio: insisten con ser recibidos por el Gobierno y se quedarán hasta el mediodía

El acampe piquetero continúa: organizaciones piqueteras de izquierda ya pasaron dos noches en la avenida 9 de Julio, como parte de un plan de protesta que comenzó el miércoles y se extenderá al menos hasta este mediodía en reclamo de “empleo genuino”, “mayor asistencia alimentaria” y una respuesta del Gobierno a sus demandas.

La protesta, con instalación de carpas, se extiende por la 9 de Julio desde avenida de Mayo hasta avenida San Juan, lo que impide el paso vehicular por la zona y bloquea el Metrobús.

El lunes pasado, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, recibió a dirigentes de Unidad Piquetera, con quienes acordó que “presentarán un plan de actividades laborales para titulares del Potenciar Trabajo” y se implementará un “refuerzo para las políticas alimentarias”. No obstante, no hubo acuerdo sobre el alta de nuevos planes sociales y que se levantara la suspensión del cobro de los beneficios que reciben dos personas que fueron detenidas por tirar piedras al Congreso cuando en la Cámara de Diputados se debatía el proyecto de acuerdo con el FMI.

Este jueves, el viceministro de Desarrollo Social, Gustavo Aguilera, afirmó que “la Argentina saldrá adelante con generación de trabajo y producción”, sostuvo que “claramente hay una motivación política” en las protestas y acampe y destacó que desde el Gobierno se insistirá en “en el diálogo y los acuerdos para la solución de los problemas pendientes”.

“Ellos están pidiendo varias cosas. El lunes pasado con el ministro Zabaleta y parte de su equipo, durante dos horas, les propusimos cosas concretas. Y acordamos, por un lado, garantizar la política alimentaria, a pesar de la crisis mundial de alimentos de hoy. Les propusimos también fortalecer algunas unidades productivas y estuvimos de acuerdo. Y en dos cosas no estuvimos de acuerdo: ellos quieren nuevos planes de Potenciar Trabajo y sus altas, y quieren también que se restituyan ese beneficio a las personas que tiraron piedras hace unos días en el Congreso Nacional y por lo cual el ministro tomó la decisión de no activar esas altas. Y lo reitero, este Gobierno y este Ministerio de Desarrollo Social seguirán trabajado vinculando los planes sociales con el trabajo genuino”, indicó Aguilera.

“El Polo Obrero (PO), que es el que conduce este conflicto, hace un mes en Plaza de Mayo, aprobó un plan de lucha donde estaba contemplado este acampe de hoy. Y ese plan preveía reuniones. Bueno, tuvimos las reuniones y, sin embargo, no alcanzó. Claramente hay una motivación política; si no, no se entiende la desmesura del reclamo. El piquete nació en la Argentina por gobiernos que no escuchaban, que eran insensibles y miraban para el costado. Bueno, nosotros nos reunimos todo el tiempo y seguiremos instando al diálogo como salida a los problemas”, concluyó.

Por su parte, el referente del Polo Tendencia, Eduardo Molina, explicó: “El problema real de la desocupación, de la falta de trabajo y alimentos en los barrios, es decir la pobreza, que está creciendo no se va a resolver con los planteos de Zabaleta”.

“Nosotros queremos discutir trabajo real, la puesta en pie de un plan de viviendas para cubrir el déficit habitacional que crearía fuentes de trabajo y el pase a planta de centenares de compañeros que tienen programas y están haciendo tarea”, completó Molina.

Los manifestantes son integrantes del Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre y el Movimiento Territorial (MTL-Rebelde).

