Los métodos piqueteros - 29/03/2022

Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros I Corte de ruta y asamblea I Corte de ruta y asamblea I Que en todos lados se vea I El poder de la clase obrera.. “Los métodos piqueteros” - Las Manos de Filippi (2002).

Hace 20 años Las Manos de Filippi sacaba el tema que reivindicaba los métodos piqueteros como forma de reclamo de los sectores desposeídos. No había otra manera (y por lo tanto tampoco ninguna mejor) para hacerse ver ante una crisis que recién ganó protagonismo mediático cuando afectó los ahorros de la clase media.

Ayer, luego de una hora y 45 minutos de reunión en el Ministerio de Desarrollo Social, las organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera ratificaron un acampe de 48 horas en la 9 de julio para solicitar que se incorporen más beneficiarios al plan Potenciar Trabajo. En rigor, le explican a Alejandro Rebossio, no están solicitando aumentar el número de 1,2 millones de beneficiarios que reciben 16 mil pesos por mes a cambio de una contraprestación laboral. Su pedido es que se vuelvan a asignar los cupos de unas 24 mil personas que según sus estimaciones cada mes dejan de percibir el beneficio por fallecimiento, porque encuentran trabajo o porque se jubilan. “Hay un sector de la sociedad que no tiene nada”, explicó Mónica Sulle del MST Teresa Vive. Ella también mencionó que durante marzo los comedores de su organización no recibieron comida.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social destacaron que en la reunión se arribó a dos acuerdos: la cartera financiará la compra de maquinarias, herramientas e insumos para la producción de las cooperativas que integran la Unidad Piquetera; y también se “reforzarán” las políticas alimentarias. La promesa no logró evitar que entre el miércoles y jueves se vuelvan a armar las carpas piqueteras en pleno centro porteño. Quedarán iluminadas por el mural de Evita que flanquea el histórico edificio del Ministerio.

Se firmó el acuerdo para retrotraer 1.700 precios al 10 de marzo. Así lo informó la Secretaría de Comercio Interior tras una reunión entre su titular, Roberto Feletti, y empresarios de la alimentación. Involucra a productos que tuvieron subas por encima del 7% en marzo y que ya habían experimentado incrementos de más de 50% en los once meses previos. El secretario de Comercio Interior pidió “garantizar el abastecimiento”.

Movió Cristina: senadores del FdT presentaron un proyecto para pagar la deuda con el FMI a través de dinero “recuperado de la evasión”. La propuesta grava con un 20% los bienes que se declaren voluntariamente dentro de los primeros seis meses y con un 35% aquellos que descubra la AFIP después de ese plazo. Plantean también relevar el secreto bancario y crear la figura de “colaborador” para quienes ayuden a “descubrir” esos fondos. Los colaboradores podrán beneficiarse con un 30% de lo que se obtenga por la información aportada. Según los legisladores del oficialismo, los fondos estimados que podrían ser alcanzados por la iniciativa son US$ 417.507 millones, según las estadísticas oficiales al 31 de diciembre de 2021.

With a little help from my friends. Ayer Cristina Fernández se reunió con el embajador de EEUU en la Argentina, Marc Stanley, y le solicitó el apoyo de su país al proyecto. Hubo grandes sonrisas para la foto.

Mientras tanto en Juntos por el Cambio: el diputado Cacace presentó un proyecto para dolarizar la economía. Se trata de la primera vez que se presenta en el Parlamento un proyecto de ley para dolarizar la economía, una idea que fue esbozada por el exministro de Economía Domingo Cavallo pero a la que nunca terminó de darle forma. Lo presentó Alejandro Cacace, alineado en la agrupación Evolución Radical que conduce el senador Martín Lousteau.

“Payasesco”. El que no ocultó su rechazo a la propuesta fue el presidente de la UCR y gobernador jujeño Gerardo Morales que tuiteó sin pelos en el teclado.

El que no ocultó su rechazo a la propuesta fue el presidente de la UCR y gobernador jujeño Gerardo Morales que tuiteó sin pelos en el teclado. Tu idea me suena. Hace unos días el economista Javier Milei había mencionado que en caso de ser elegido presidente en 2023 él haría un referéndum para dolarizar la economía. ¿Lo de Cacace podrá leerse como un intento de JxC para contener el éxodo de votos por derecha?

Disconforme por la falta de agenda y paridad de género del Gobierno, renunció Mercedes D´Alessandro. La directora nacional de Economía, Igualdad y Género considera que su misión ya quedó cumplida y deja en el cargo a una socióloga de su equipo, Sol Prieto. Antes de su dimisión, acompañó a Guzmán en la negociación con el FMI. Por Alejandro Rebossio

Informe anual de Amnistía Internacional: 2021, un año de falsas promesas para los derechos humanos en Argentina, el mundo y la región. El documento repasa la situación de los derechos humanos a nivel global y local. Los problemas que, en Argentina, afectan directamente a mujeres y diversidades, a las víctimas de violencia institucional, a los pueblos indígenas, a las personas refugiadas y a las poblaciones afectadas por la crisis climática.

Un camino signado por deudas institucionales. Por Mariela Belski , directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina

Los métodos de los famosos

Se entregó Darío Cáceres, líder de la barra de Talleres: “No soy un delincuente, soy un hincha de fútbol”. El jefe de La Fiel quedó detenido acusado de narcotráfico. A mediados de febrero en un operativo de la Policía Federal fueron detenidos 16 cordobeses y correntinos. Entre los presos hay un cuadro medio de la barra de Talleres con antecedentes por homicidio. Por Gustavo Molina

La Justicia brasileña ordenó seguir el juicio oral a Juan Darthés, acusado de abuso sexual por Thelma Fardin. El Tribunal Superior de Brasil había decidido en febrero que no era de jurisdicción federal el juicio contra el actor en la causa iniciada por la actriz y había resuelto que la causa “vuelva a fojas cero” tras haber declarado varios testigos y estar el debate en su parte final. Ahora, un tribunal revirtió ese fallo.

Mario Muchnik, el oficio de arriesgar. Un personaje excepcional, libre, polemista brillante, delicioso conversador, arrolladoramente culto y el mejor hacedor de ñoquis y pasta al pesto. El editor de origen argentino pero asentado en España, murió en su casa de Madrid a los 90 años. Por Mario Schwartz.

Se viene La Olimpeña, comenzó el primer programa radial de folklore y tango transfeminista y más. Nueva entrega de Raíces, la columna de Claudia Regina Martinez con novedades de la música de raíz de por acá nomás. En esta entrega: Don Olimpio en formato peña, primer programa radial de folklore y tango transfeminista, Proyecto Mate lanza su primer disco, y Martín Neri, Lucas Heredia y Rodrigo Carazo se encuentran sobre un escenario. De yapa, Milagros Caliva y Noelia Sinkunas.

Guerra en Ucrania: Lavrov ve posible un acuerdo para poner fin a la campaña militar rusa. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró el lunes que considera factible un acuerdo entre Moscú y Kiev para poner fin a la campaña militar rusa en suelo ucraniano, “ya que Occidente parece más dispuesto a reconocer sus errores”.

Drones, quads y micromecenazgo: la ligera unidad militar ucraniana que ha frenado al pesado convoy ruso que se dirigía a tomar Kiev. Una fuerza especial formada por 30 soldados expertos en tecnología se ha convertido en una parte vital de la resistencia de Ucrania. Por Julian Borger/The Guardian

Bonus track