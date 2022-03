Se viene La Olimpeña, comenzó el primer programa radial de folklore y tango transfeminista y más

“Hay pájaros que cantan gordos desde una jaula/Pero su canto es flaco no dice nada./Cantan la misma canción sea verano o invierno/Pues saben que es la canción que quiere escuchar su dueño”.

Sale el disco nuevo del Negro Aguirre, Ramón Ayala cumplió 95 años, Monk reversiona a Gardel y más

Muchas cosas dice Gabo Ferro en esta canción que por estos días escuchamos en la versión de Don Olimpio. ¿Para quién cantan los que cantan? Me atrevo a decir que los músicos que me gustan y aquellos sobre los que solemos hablar en esta columna cantan porque no pueden hacer otra cosa, más allá de si les alcanza para vivir (casi siempre no), y para denunciar injusticias, honrar a sus referentes e imprimirle sentido a la vida. Y pueden hacerlo porque vamos a escucharlos, compramos sus discos, los seguimos en plataformas y en redes y comentamos lo que nos gusta a otra gente para que su público se amplíe más y más. ¿Se imaginan si solo cantaran lo que quieren escuchar los dueños?

Arrancamos, que hoy hay mucho para contar.

Se viene la Olimpeña

Hace unos días, Don Olimpio, este octeto que nos tiene fascinados desde hace algunos años por cómo renueva el folklore sin que pierda un ápice de su esencia, anunció que desde mayo se presentará en formato peña, una vez al mes, en Dumont 4040. La idea de “La Olimpeña”, que se celebrará los primeros domingos de cada mes, es centrarse en la música más tradicional que incluyeron en sus dos trabajos discográficos (Dueño no tengo, de 2017, y Mi fortuna, de 2019), con posibilidad de baile incluida, obviamente, y no tanto en los temas que están presentando en los conciertos de este año, que integrarán un próximo disco y son de autores contemporáneos.

¿Nos preparamos entonces para celebrar el 1 de mayo el Día de lxs Trabajadores bailando zambas y chacareras en “La Olimpeña”? Parece que muy pronto ya estarán las entradas a la venta. Acá un video de una de las veces que estuvieron en “La Peña de Morfi” interpretando esta chacarera de Jorge Fandermole y Raúl Carnota. Otra vez, gracias, Gerardo Rozín.

Don Olimpio, con arreglos y dirección de Andrés Pilar y con Nadia Larcher en la potente voz principal, lleva años proyectando la música de raíz hacia nuevos horizontes. Integran el grupo además Juan Pablo Di Leone (flauta), Federico Randazzo (clarinete), Milagros Caliva (bandoneón), Juan Manuel Colombo (guitarra), Diego Amerise (contrabajo) y Agustín Lumerman (percusión).

El disco nuevo, que empiezan a grabar en cualquier momento, incluirá temas que ya vienen sonando desde hace meses (desde aquel streaming que hicieron desde La Usina del Arte en plena pandemia) y entre los que están “Madreselva”, de Luz Galatea, “Al sol” y “Monte”, de la propia Larcher, “Pájaro Tuerto”, de Ferro, que citamos al comienzo, “Alaridos”, de Ana Robles, “La vida, la muerte”, de Juan Saraco, “Sus ojos de río”, de Caliva, y “Vengo”, de Pilar, basada en un poema de su padre Horacio Pilar.

Brotecitos, primer programa de folklore y tango transfeminista

En Radio Nacional Folklórica debutó Brotecitos, otro será el cantar, primer programa de folklore y tango transfeminista, que se emitirá todos los miércoles a las 20hs. Está al frente Susy Shock, que en el primer envío entrevistó a quien será su compañera de mesa, Ferni de Gyndelfeldt (la cantante trans no binaria que logró cambiar el reglamento del Festival de Cosquín, que ahora ya no tiene las categorías solista vocal masculino y femenino, sino solo solista vocal, y sobre la que ya escribimos acá y acá), y a partir del próximo programa se les sumará Valen Bonetto.

“Es una conquista histórica, es un espacio más que hemos ganado disidencias sexo-genéricas lejos de oscurantismos a los que estábamos sometidas unos años atrás”, reflexionó Ferni de Gyldenfeldt para elDiarioAR. “Hoy en día nos mostramos tal cual somos, haciendo lo que amamos hacer, y eso es algo que celebramos en cada concierto, cada presentación, cada victoria como esta. Nada más y nada menos que en este espacio tan tradicional, tan importante en la historia y en la cultura de nuestro país”.

En el primer programa, el miércoles 23, estuvo como invitada la coplera trans Lorena Carpanchay, que cantó sus “Coplas del valle”: “Ya vienen las maricas cantando la tonada/ya vienen las mariposas derribando las miradas/diaguita, también trava y no me van a derribar/sus insultos, sus maltratos, me van a respetar”.

“Que hoy en día estemos todos los miércoles haciéndonos presentes, y en nosotres las voces de tantes y tantes otres, refleja el presente tan distinto que estamos viviendo”, añadió De Gyldenfeldt. “Un presente de visibilidad, de entendimiento de la otredad como algo necesario y fundante, de lo diverso enriqueciendo, no como un enemigo, como algo ajeno, como una amenaza. Este programa me parece que señala y viene a traernos eso”.

El nombre Brotecitos proviene de un proyecto financiado por el Instituto de la Música (Inamu) presentado el año pasado, Brotecitos, NuesTrans Canciones, un cancionero que compila por primera vez obras musicales y letras inéditas compuestas por artistas travestis, trans y no binaries, nacidas en un taller coordinado por Susy Shock y Javiera Fantin.

Viene totalmente al caso compartirles entonces “Como de zamba”, de Susy Shock y Leopoldo Caracoche, que Ferni de Gyldenfeldt cantó en el escenario del Pre Cosquín hace algunas semanas:

Proyecto Mate lanzó su Primera Molienda

Desde Santa Fe llega esta agrupación que acaba de presentar su precioso disco debut, Primera Molienda, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Proyecto Mate se formó a mediados de 2019 a partir de la necesidad de abordar un repertorio propio de canciones nuevas (y no tanto) resultado de distintos procesos creativos de cada uno de sus integrantes: Mauro Bertotti (voz), Agustín Casenove (guitarra y arreglos), Esteban Mannarino (bajo), Luciano Stizzoli (piano) y Nahuel Ramayo (batería y percusión). (¡Sí, es el percusionista de Canticuénticos!).

El disco contiene todos temas propios, muchos surgidos durante la pandemia, menos uno, “Somos todos inundados”, que es de Sergio Ramayo (padre de Nahuel), en cuya grabación participó Carlos “Negro” Aguirre, según contó Casenove a elDiarioAR. El entrerriano también grabó con el quinteto otro de los temas, “Tarefera”, en el que la voz invitada es la de la cantora también santafesina Natalia Pérez.

Pese a que no habrá disco físico, explicó Casenove, “apuntamos a hacer un disco que tuviera un hilo conductor, un concepto tanto en las temáticas como en los arreglos”.

Proyecto Mate aborda la música argentina desde una perspectiva regional: las vivencias propias del Litoral se unen a las nuevas narrativas, sobre todo urbanas, y las rítmicas y los sonidos por explorar se entrelazan con la voz y la obra de los referentes, según explica el catálogo del sello Shagrada Medra, que publicó el disco.

El grupo ganó una convocatoria del INAMU para producir un material audiovisual que fue estrenado en su canal y redes sociales en mayo de 2021 y del cual les comparto un poquito acá abajo.

Martín Neri, Lucas Heredia y Rodrigo Carazo y la canción como dispositivo colectivo

El sábado 2 de abril a las 21hs, en el Teatro La Comedia de Rosario, se presenta Imaginería, un proyecto que reúne a los exquisitos compositores Martín Neri (Rosario), Rodrigo Carazo (Tierra del Fuego) y Lucas Heredia (Córdoba).

“La imaginería será la trama y el puente hacia un público activo y cocreador del instante poético”, señala el texto de presentación. El espectáculo se anuncia como “un hechizo artístico que recupera el valor de la imaginación creadora para la experiencia. Aquí las palabras, las canciones, los paisajes y las imágenes se entremezclan informes y místicas, ofrendando mensajes que cada quien descifra a su manera”.

Tras esta primera fecha en Rosario, los tres cancionistas seguirán su gira en Córdoba, donde tocarán el 22 en el Viejo Mercado de Río Cuarto y el 30 en la Sala de las Américas de Córdoba capital, para volver el 26 de mayo a Santa Fe, al Cine Teatro Municipal Belgrano de Rafaela.

Aquí va una muestra: una conmovedora canción de Neri con letra del gran poeta salteño Leopoldo “Teuco” Castilla. “El tiempo y el monte/tienen su condena y su perdón/al árbol que hachó mi abuelo/lo tengo que regar yo”.

Yapa: Milagros Caliva y Noelia Sinkunas

Y de yapa les comparto algo de este power dúo que la está rompiendo. La pianista Noelia Sinkunas y la bandoneonista Milagros Caliva (a quien nombramos más arriba como integrante de Don Olimpio) empezaron hace poco a tocar juntas (cuando pueden, porque ambas integran un montón de otros proyectos musicales) un repertorio instrumental que incluye composiciones propias y versiones de clásicos del tango y de la música litoraleña. Disfrútenlas. ¡Nos reencontramos en dos semanas!

“Raíces” fue un programa radial dedicado a la música de raíz de Argentina y Latinoamérica que la periodista entrerriana Blanca Rébori condujo durante más de 30 años en diferentes emisoras. Titulamos esta columna con ese nombre en homenaje a su labor.

