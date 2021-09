El Festival de Cosquín unificó el rubro solista vocal para tener en cuenta a cantantes trans

El Festival Nacional de Folklore de Cosquín modificó su reglamento sobre la categoría de solista vocal luego de que en el certamen de Pre Cosquín de la Ciudad de Buenos Aires se presentara la cantante trans no binarie Ferni de Gyldenfeldt.

La cantante, que compitió y ganó el domingo, en un principio no fue aceptada porque el reglamento no contemplaba su situación. Pero, denuncia ante el INADI de por medio, este miércoles le comunicaron que el renombrado festival de folklore había modificado sus reglas.

"Me presenté en la categoría de solista vocal femenina y gané. Desde Cosquín llamaron diciendo que yo no podía participar", contó la cantante a elDiarioAR. "No podía seguir participando por ser trans no binaria".

Entonces, de Gyldenfeldt recurrió al INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) y tocó todas las puertas posibles. Está convencida de que el cambio de estatuto tuvo que ver con esa movilización. "Con el acompañamiento de Vicky Donda (presidenta del INADI), el acompañamiento de toda la tribu, toda la comunidad, la presencia desde el INAMU (Instituto Nacional de la Música), desde los distintos ministerios, el Ministerio de Cultura de Ciudad que también se hizo presente, el propio jurado que se manifestó en testimonio, todo eso hizo que se cambie este estatuto".

Ferni aseguró que hay que seguir luchando, pero definió la decisión como "histórica". "El histórico, épico y conservador Festival de Cosquín ya hizo el anuncio. Se derrumba ese binomio, ese binarismo de mujer y hombre, y empezamos a hablar de voces humanas sin género. Que lo que sea importante sea la voz y no el género de la persona que está cantando. Esto es algo histórico que nos da un nuevo punto de partida, así que, siento felicidad total".

En una resolución fechada este martes, la Comisión de Folklore señala que respecto a la "consulta realizada por la Sede Pre Cosquín de C.A.B.A en relación a la inscripción de una persona auto percibida de género femenino en el rubro 'solista vocal femenino', figurando en su DNI con sexo Masculino", resuelve "unificar los rubros Solista Vocal Femenino y Solista Vocal Masculino en un solo rubro "Solista Vocal" sin distinción de género, pudiendo contar dicho rubro con hasta dos ganadores".

La Comisión aclara que toma esta decisión, que comunicó a todas las sedes de Pre Cosquín, teniendo en cuenta que en el Plenario de Sedes no se debatieron las nuevas perspectivas de género en la totalidad de los rubros que comprenden el Reglamento del Pre Cosquín.

El Certamen Pre Cosquín busca reconocer el talento de artistas de todo el país que presenten propuestas de raíz folklórica en música y danza con le fin de darles la posibilidad de llegar al Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Las rondas de preselección del “Certamen Pre-Cosquín CABA”, organizado por la Academia Nacional del Folklore y el Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Centro Cultural San Martín, tuvieron lugar los días 25 y 26 de septiembre. Los jurados en los rubros de música fueron Marián Farías Gómez, Mónica Abraham y Aldy Balestra.

La final será el jueves 7 de octubre y Ferni, que formó parte del primer cancionero popular travesti trans no binarie en el CCK, integra el grupo Allpa Munay, junto a su hermana Luchi de Gyldenfeldt hace el espectáculo lírico disidente Ópera Queer y se presentó hace poco junto al guitarrista Nahuel Quipildor en el Teatro 25 de Mayo de CABA, estará allí participando por un lugar en Cosquín.

CRM