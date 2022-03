La Unidad Piquetera ratificó un acampe por 48 horas tras reunirse con Zabaleta

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, había llegado a advertir que no recibiría por cuarta vez en su gestión a las organizaciones sociales opositoras mientras cortaban las calles, en coincidencia con la votación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo terminó haciendo este lunes, pero en el encuentro se arribaron a acuerdos solo parciales y por eso la Unidad Piquetera, que integran el Polo Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Teresa Vive, Barrios de PIe Libres del Sur y otras agrupaciones, ratificó su decisión previa de organizar de miércoles a viernes un campe de 48 horas frente al ministerio, en la avenida 9 de Julio.

“La reunión fue en buenos términos, pero fue mala porque no trajeron propuestas concretas sobre lo que les planteamos”, comentó Silvia Saravia, líder de Barrios de Pie Libres del Sur a elDiarioAR. “Dijeron de reunirnos la semana próxima por la necesidad de alimentos en comedores. En 15 días harán los depósitos para comprar herramientas para las cooperativas de trabajo, algo que lleva nueve meses de atraso. Hubo vaguedades sobre nuestro pedido de sumar gente al plan Potenciar Trabajo”, se refirió al programa que incluye a 1,2 millones de trabajadores de la economía popular que reciben medio salario mínimo (16.500 pesos) por media jornada laboral en esas cooperativas.

Mónica Sulle, del MST Teresa Vive, contó que la hora y 45 minutos de reunión “transcurrió con mucho debate sobre las necesidades”. “Planteamos que hay un sector de la sociedad que no tiene nada. Hay un montón de pibes que no tienen programas sociales. Vemos como necesidad que Zabaleta revea su decisión de no incorporar más gente al Potenciar Trabajo, dada la crisis social y económica que estamos atravesando. La respuesta fue no. Hicimos varias propuestas, pero no nos contestaron. Cada mes hay mucha gente, como 24.000 personas, que sale del Potenciar porque muere, porque encuentra trabajo o porque se jubila, y no vuelven a repartir ese cupo entre las organizaciones. Sobre la comida, que subió una barbaridad, no recibimos alimentos para los comedores en marzo. Recién recibiremos en abril. Nos van a dar la plata para comprar, pero justo están aumentando la harina, el aceite, por la guerra de Ucrania. También discutimos la cuestión salarial porque es muy bajo lo que se acordó en el Consejo del Salario Mínimo. Si bien dieron un bono después del último acampe, de 6.000 pesos a cobrar a principios de abril, consideramos que debería darse todos los meses”, comentó Sulle.

En cambio, en el Ministerio de Desarrollo Social destacaron que se arribó a dos acuerdos. En primer lugar, las organizaciones que integran Unidad Piquetera presentarán un plan de actividades laborales para titulares del Potenciar Trabajo y la cartera financiará la compra de maquinarias, herramientas e insumos para la producción para fortalecer el trabajo en cooperativas. En segundo término, “reforzarán” las políticas alimentarias. De la reunión de trabajo participaron Zabaleta, el viceministro Gustavo Aguilera, el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, y el subsecretario Pablo Pais.

“Al igual que en las otras reuniones, se ofreció fortalecer el financiamiento a cooperativas y asistencia con maquinarias, herramientas e insumo para la producción”, resumieron en Desarrollo Social. “El ministerio mantiene la política de asistencia alimentaria: alimentos secos, transferencia directa a comedores bajo el programa PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), refuerzo del Sistema Alimentario Escolar, Tarjeta Alimentar, entre otros, pero también profundizó las políticas vinculadas más directamente a la producción y el trabajo. Desde agosto pasado, enfocó sus políticas en pasar de un esquema de programas de asistencia social a planes de generación de empleo formal y fortalecimiento de cooperativas y demás unidades productivas del sector de la economía popular”, concluyeron en las huestes de Zabaleta.

