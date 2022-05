La inflación de lxs indigentes llegó al 59,4% - 18/05/2022

Nada subió tanto en el último año como el precio de los alimentos mínimos indispensables que una familia necesita comprar para sobrevivir. Según los datos publicados por el INDEC, un hogar de cuatro integrantes requirió $42.527 para no ser considerado indigente. Ese es el costo que calculó el organismo de estadística oficial para la Canasta Básica Alimentaria y que significó un aumento en doce meses del 59,4%, por arriba del incremento de la Canasta Básica Total (51,3%), que fija la línea de pobreza, y del Índice de Precios al Consumidor (58%), que pondera todos los bienes y servicios.

Una vez más, las cifras de abril demuestran que los mayores aumentos se siguen registrando en aquellos rubros más sensibles al bolsillo de lxs trabajadores, adonde hacer un ajuste se vuelve más difícil: la comida.

Otro dato que arrojó el informe de ayer es que una familia de cuatro integrantes necesitó en abril ingresos por $95.260 para no ser considerada estadísticamente pobre. Esto significa que si los dos adultos cobraran el equivalente a un salario mínimo cada uno por su trabajo apenas podrían cubrir el 80% de la canasta básica. El dato es más preocupante todavía si se considera que esa canasta no toma en cuenta los gastos de alquiler que representan un porcentaje importante de los ingresos en el 20% de los hogares del país donde los habitantes no tienen la propiedad de la vivienda. Así estamos.

*Nota de Nius (NdN): no se te ocurra cerrar la página sin llegar al final de la edición.

Que hablen los que aumentan: "la Argentina está con un nivel inflacionario preocupante", dice Luis Pagani, presidente de Arcor. "Lo más importante es ver un horizonte que dé un poco más certidumbre”, dijo en una conferencia de prensa en la Universidad Di Tella el titular de la empresa alimenticia más importante del país. Lo cuenta Alejandro Rebossio.

Guzmanistas desde Cemento. El ministro de Economía recorrió un centro de producción de bolsas de material reciclado en Almirante Brown gestionado por seis cooperativas. Lo hizo junto al ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta y el secretario de Economia Social y referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, quien señaló que lo conocen “desde antes de que fuera ministro” porque siempre “asesoró a los movimientos sociales”.

"130 votos": la mayoría opositora que inquieta al FdT y expone la grieta de JxC. Con el impulso express de la Boleta Única, como ocurrió en diciembre pasado con la reforma de Bienes Personales, apareció un mega bloque opositor con poder de fuego para imponerle temas al oficialismo. El Senado como última trinchera y el veto presidencial. La discusión legislativa visibiliza las múltiples disputas internas de Juntos. Por Pablo Ibáñez.

Transparencia y menos costo de impresión, claves en el debate en Diputados por la Boleta Única Papel . Un plenario de comisiones escuchó a una veintena de invitados, entre políticos y especialistas, sobre la reforma electoral que impulsa gran parte de la oposición. Las reuniones informativas se retomarán el martes 24, para finalmente buscar dictamen el miércoles 31 de mayo. Mauricio Caminos cuenta que el proyecto final podría ser aprobado por la Cámara Baja en los primeros días de junio.

Consejo de la Magistratura: la Corte Suprema aceptó la designación de Doñate y Reyes. Por unanimidad de sus cuatros miembros, el máximo tribunal de Justicia dispuso que se le debe tomar juramento a los legisladores nombrados por CFK y Massa.

Terminó sin acuerdo ni cara a cara la audiencia entre Alberto Fernández y Patricia Bullrich. El encuentro en Tribunales por la demanda que le inició el Presidente a la titular del PRO después de que la dirigente de Cambiemos acusara al Gobierno nacional de haber pedido un “retorno” para favorecer la compra de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, finalizó sin acuerdo. “Fue una parodia”, dijo Bullrich tras la audiencia. Fueron citados para llegar a un acuerdo pero ni siquiera se cruzaron

Prisión preventiva para dos dirigentes de Camioneros acusados de bloquear una distribuidora. Se trata de dos dirigentes de la seccional San Nicolás del gremio, quienes están acusados de bloquear con sus vehículos el acceso a una planta distribuidora de San Pedro durante enero y febrero de 2021 con el objetivo de presionar para que la empresa acepte los reclamos laborales. El sindicato de Moyano describió esta causa como un “tema netamente político contra la organización gremial”.

¿Hermoso día de censo, verdad? Por algún curioso motivo me entusiasma especialmente la idea del censo. Apelando a la ubicación palermitana de la redacción podría decir que este minucioso relevamiento “marida” muy bien el gusto por las estadísticas heredado de mi familia economista y el interés por la política como ejercicio de transformación social. Dicho esto, los convoco a todxs a esperar con alegría al censista que hoy entre las 8 y las 18 hs pasará por su casa a relevar la situación de sus habitantes. Lo que busca el Estado con esto es conocer las principales características demográficas y socioeconómicas de todas las personas que residen en el país para mejorar las políticas públicas. Si ya completaste el censo digital, igual tenés que quedarte en casa para mostrarle el código al censista. Si no lo hiciste, acá te dejo una guía práctica con todo lo que tenés que saber. ¿Tas gede de información?

Bienvenidos, memes de censos, los estábamos esperando.

Este censo puede destruir Twitter. pic.twitter.com/1CQp9dpwm4 — Al Zheimer (@marceschatz) 18 de mayo de 2022

Dos años más para explorar la plataforma offshore en Mar del Plata. Con el argumento de la parálisis generada por la pandemia, la Secretaría de Energía extendió por dos años el plazo del primer período de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en el Mar Argentino otorgado a las empresas YPF, Equinor y Shell. Así, el período original de cuatro años dispuesto en abril de 2019, se extenderá a seis. Lo cuenta Delfina Torres Cabreros.

¿Quiero creer? Funcionarios del Pentágono mostraron videos desclasificados de OVNIS en el Congreso de EEUU. Aseguraron haber encontrado objetos o fenómenos aéreos no identificados y elevaron a 400 las alertas recibidas desde 2004. Además recogieron 18 fenómenos aéreos no identificados, que aparentemente disponían de una tecnología sofisticada y que volaron sin “ningún medio de propulsión discernible”. A propósito del caso, este tuit de Juan Ruocco, recupera en la voz del ex guitarrista de la banda estadounidense Blink 182 una teoría conspirativa que plantea que el incidente del plato volador de Roswell en realidad fue producido por una nave alemana construída por ingenieros nazis en… Argentina.

No sos vos, soy yo.

“Se terminó y ésta vez no quiero más mentiras ¿para qué? (...) / Guardemos el recuerdo hasta la eternidad / No quiero estar contigo más, no me preguntes nada. Me iré por la mañana. / Me cansé de amarte y no hay solución”. Sin Solución - Los Rancheros (1992)

Se fue la última Infusión. Quien les escribe se toma unas necesarias vacaciones tras más de un año de compañía matinal. Fueron 281 ediciones: todos los días hábiles desde el 10 de abril de 2021 (y casi todos los feriados). Compartimos crisis políticas, sociales y también personales. Porque en este tiempo solo me ausenté por dos motivos: cuando me contagié de COVID y cuando me tuve que operar para que me emparcharan el tendón de aquiles.

La presencialidad virtual (tomá de ahí ASPO) fue muy generosamente retribuida en la lectura de ustedes y algunas respuestas al correo diario que cargaban las pilas para la siguiente trasnochada o subsiguiente madrugón (porque en los nius matinales no existen las medias tintas). También hubo de lxs que cuestionaron alguna interpretación de los hechos y de lxs que se dieron de baja silenciosamente, quizás pensando que no me iba a dar cuenta. Pues no, mi ciela. ¿Sabrán ellxs las referencias culturales out of context que se perdieron con su “des-suscripción” precoz? En fin.

Por unos días no habrá entregas matinales. Así que para seguir las noticias de elDiarioAR tendrán que entrar al sitio directo o sumarse a los canales de Telegram o de WhatsApp, desde donde se envían dos resúmenes diarios con información. Eventualmente volverá el correo de autor abriendo la jornada y seguro Infusión reaparezca en otro formato, porque eso de “soltar” suena bien y queda lindo tatuado, pero cuesta bastante en la práctica.

Por lo pronto tomemos el mensaje de Los Rancheros y “guardemos el recuerdo hasta la eternidad”. Y si eso suena demasiado, al menos sepan que en el blog de Infusión queda una linda bitácora del cambalache argentino que experimentamos en el último tiempo.

Ahora sí, como decían los muchachos de R.E.M oportunamente citados en una Infusión pasada: “es el final del mundo tal como lo conocemos (y yo me siento bien)”. ¡Que tengan un buen día!