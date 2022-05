Con más del 45% de las viviendas ya censadas, esta noche se sabrá cuántos somos

Entre las 8 y las 18 hs de hoy se desarrollará el Censo 2022, uno de los operativos más extensos y complejos que permitirá obtener una fotografía para saber cuántos somos y cómo somos quienes vivimos en Argentina.

CENSO 2022: preguntas y respuestas para saber de qué se trata

Saber más

Con la incorporación por primera vez de un censo digital, el operativo de hoy deberá cubrir tanto las viviendas que no hayan completado el cuestionario online como aquellas que sí lo hicieron y que deberán entregar al censista el código que entregó la plataforma al contestar las preguntas. En estos casos, la visita será mucho más corta.

Hasta el lunes, cuatro de cada diez hogares -el 40% del total- habían optado por el censo digital.

El despliegue comprende a 650 mil censistas recorriendo todo el territorio argentino relevando información sobre unos 15 millones de viviendas. Se espera que el resultado final arroje una cifra actualizada de población que rondaría los 46 millones de personas.

Pero el objetivo del censo no es sólo saber cuántos somos, sino también cómo somos y cómo vivimos. De los datos finales dependerán las políticas públicas de aquí hasta los próximos diez años.

Para que el censo resulte eficaz, no debería sufrir de una omisión de hogares mayor al 2% del total. En caso contrario, la medición de la población argentina más importante de los últimos 12 años no sería confiable.

El objetivo es que en esa fotografía de la Argentina entren todos. Por eso, serán censadas cada una de las casas particulares, desde un edificio en la ciudad hasta el paraje más remoto. También las personas en situación de calle y las viviendas colectivas, como cárceles, hospitales, geriátricos o bases navales.

“Para que el censo sea exitoso, tiene que tener un 98% de cobertura”, aseguran desde el INDEC en diálogo con eldiarioAR. Aunque esperan llegar al 100%, con un 98% de las viviendas censadas, tanto el operativo como los datos que de el se desprendan se considerarán “confiables”. “Después del 18 de mayo tenemos una semana de supervisión, donde se irán a los lugares en los que no se encontró al total de las personas para volver a entrevistarlas y completar el censo”, detallaron.

🎉 ¡Faltan 2 días para el Censo! Esto es lo que tenés que saber para reconocer a la persona censista el 18 de mayo.



Recordá que podés consultarnos dudas al 📲 0800-345-2022. pic.twitter.com/aUFa07p3cj — Censo 2022 🇦🇷 (@Censo2022) 16 de mayo de 2022

¿De cuanto fue la cobertura en los anteriores censos? En el 2010, la omisión fue, según datos del INDEC, del 1,99%. Es decir, la cobertura fue de justo el 98,01%. En el 2001, en cambio, la cobertura no llegó a cumplir estos estándares de confiabilidad: según estudios hechos años después, en el 2005, por el INDEC junto con el asesoramiento técnico del CELADE (Centro Latinoamericano de Demografía), se estimó que la omisión del Censo 2001 para el total país fue del 2,75%. Este porcentaje incluyó dos componentes: un 0,85% esperado para cualquier censo, que se distribuye en forma proporcional al porcentaje de población por sexo y grupos de edad de cada provincia y departamento, y un 1,90% que tiene un comportamiento heterogéneo en las provincias y departamento menores. Así, en el Censo 2001 la cobertura fue del 97,25%.

Los primeros resultados preliminares, datos sobre la cantidad de población en la Argentina dividida por sexo, estarán disponibles la misma noche del 18 de mayo, o en las primeras horas del jueves, según lo que aseguraron a eldiarioAR desde el INDEC. El desarrollo de un sistema de gestión que permitirá monitorear el operativo en tiempo real y de una app para censistas y autoridades censales va a optimizar no sólo los tiempos de procesamiento y consistencia de la información, sino también los tiempos de carga, lo que permitirá tener la información preliminar sobre la cantidad de población antes que otros censos. Los demás datos que mide el censo se irán conociendo y publicando a medida que pase el tiempo.

Para el lunes habían completado el cuestionario digital el 40% de los hogares, unas 18 millones de personas. Para aquellos que completaron el cuestionario digital, la visita será más corta: solamente deberán mostrar el código de seis dígitos de su vivienda y responder cuántas personas viven allí. En cambio, para quienes no lo completaron deberán responder el cuestionario entregado por los censistas de manera presencial.

Las preguntas se utilizarán para medir el estado de las viviendas, la discapacidad y la población económicamente activa. Con respecto a la formulación de las oraciones, la oposición puso en duda diferentes aspectos del cuestionario: con respecto a la discapacidad, legisladores de Juntos por el Cambio aseguraron que preguntas como “¿hay en esta casa alguna persona que tenga dificultad para caminar o subir escaleras?” podría prestarse a confusión respecto a dificultades mismas de la edad. Además, varios legisladores sostuvieron que formulaciones como “durante la semana pasada, ¿trabajó por lo menos una hora?” ponen “la vara baja” sobre el desempeño de la población económicamente activa en la Argentina.

También, por primera vez en la historia de los censos, hay una pregunta sobre la identidad de género autopercibida, con nueve categorías posibles (mujer trans, varón trans, mujer, varón, no binario, otra, ninguna de las anteriores, no contestar e ignorado), aunque no se deja de preguntar sobre el sexo registrado al nacer, que actualmente tiene tres opciones posibles, como en el DNI: mujer, varon y X.

El censo de hoy será el número 11 que se realiza en la historia del país, luego de que en 1869, Domingo Faustino Sarmiento concretó el primero de todos.

AS/MG