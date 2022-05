Inflación donde duele - 13/05/2022

Hay gastos que una familia no puede recortar. Ahí la inflación asfixia. En el mes de abril el Índice de Precios al Consumidor creció un 6% y acumuló un 58% interanual, el nivel más alto en 30 años. Pero el dato más insoportable de los difundidos ayer por el INDEC es el que muestra que el rubro de alimentos creció un 62,1% en los últimos doce meses, más de cuatro puntos por arriba del promedio.

Una mirada más fina sobre los productos que componen la categoría sirve para dimensionar el impacto que estos aumentos pueden tener en los sectores de menores ingresos. Desde mayo del año pasado el pan y los cereales subieron 68.8%; la leche un 67,7%; las verduras un 65,5%; la carnes un 63,8%; y las infusiones (habrase visto) como el café, el té, la yerba y el cacao un 73,5%.

¿Cómo hace una trabajadora o un trabajador informal para asegurar el plato sobre la mesa cada día? Según datos del propio INDEC publicados esta semana, los ingresos del sector privado no registrado crecieron apenas 41,6% en el último año. Esto es 17 puntos porcentuales por debajo de la inflación general y 20,5 puntos menos que los alimentos.

La inflación es multicausal, como dice el ministro Guzmán. Por eso es tan difícil de controlar. En esta nota de Alejandro Rebossio distintos economistas dan su diagnóstico al respecto. Lo que nadie pone en duda es que la prioridad del gobierno debería ser resolver este problema. Porque la inflación puede no dar respiro al gobierno, pero asfixia a los que más necesitan un Estado protector.

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

“Lo que reclamamos es el trabajo, el salario y que no haya hambre en la Argentina, que produce alimento para 400 millones de personas”. Las palabras corresponden al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, uno de los oradores en el cierre de la Marcha Federal Piquetera que culminó con un acto en Plaza de Mayo. Organizaciones sociales y políticas de izquierda de todo el país confluyeron ayer en el epicentro político nacional para hacer oír su reclamo de “trabajo, aumento salarial y contra la miseria”.

El Banco Central reaccionó subiendo las tasas. Poco después de la difusión de los números de la inflación el BCRA anunció una suba en la tasa de referencia, que pasó de 47% a 49% anual. También elevó el piso de los plazos fijos a 48%. La decisión busca absorber pesos circulantes mediante incentivos de inversión para disminuir la presión sobre el aumento de precios.

El Senado aprobó la creación de un fondo para el Fondo. El Frente de Todos en la Cámara alta consiguió avanzar en el proyecto que busca generar recursos para la cancelación de la deuda con el FMI a partir del cobro de un impuesto a los bienes que los argentinos tienen depositado en el exterior sin declarar. Para eso, por supuesto, será necesario que la AFIP encuentre esos recursos. El proyecto prevé que el gobierno avance en el intercambio de información bancaria con otros países y crea la figura del “colaborador” que podrá denunciar la existencia de cuentas no declaradas de terceros. También ofrece un pago reducido para aquellos que voluntariamente decidan ingresar el dinero que tienen fuera del país dentro de los primeros seis meses. Para que sea ley la iniciativa todavía debe pasar por Diputados, donde al FDT por ahora no le dan los números.

Asado con economistas en el quincho de Massa. El martes a la noche le picaron mucho las orejas a Martín Guzmán. Es que en el quincho de la casa de Sergio Massa en Tigre se habló mucho de su gestión como ministro de Economía. Los interlocutores fueron los economistas Martín Redrado, Marco Lavagna y Diego Bossio, entre otros cuadros que supieron tener un pase por el Frente Renovador. Conversaron entre carnes y ensaladas ofrecidas por el dueño de casa, que asegura estar muy cómodo en su rol de presidente de la Cámara de Diputados pero se mueve alimentando los rumores de otras ambiciones. ¿Estará preparándose para 2023 o analizando las posibilidades de coordinar las áreas económicas del gobierno actual desde un superministerio antes de eso? Mauricio Caminos conversó con fuentes massistas y comparte las sobras de una cena picante.

Alberto Fernández: "No estoy discutiendo con Cristina ni estoy pensando en mi reelección". Desde París, en un contacto con periodistas argentinos, habló de la gira, de la inflación, de cómo sigue la negociación con el FMI y de la convivencia en el Frente de Todos (FdT). Aseguró que con la vice tiene diferencias, no disputas, y que el peronismo debe hacer “lo que sea necesario para que no vuelvan Macri y la derecha”. Los detalles de la gira en esta nota de Pablo Ibáñez, enviado especial a París

Luis D'Elía, ex dirigente piquetero: "Cristina Fernández de Kirchner nos conduce a un suicidio político". El referente de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) defiende enfáticamente al presidente Alberto Fernández y a la política económica de Martín Guzmán, y acusa de delincuentes a los piqueteros del Polo Obrero. En esta entrevista de Diego Schurman sostiene que Cristina es funcional al macrismo y que Máximo pretende liderar el trosko-kirchnerismo.

¿Puede funcionar el plan para venderle gas a Alemania? Las sanciones a Rusia cambiaron la relación bilateral, que estaba acotada a la discusión del acuerdo con el FMI. Alejandro Rebossio cuenta que, tras la visita de Alberto Fernández, el gobierno de Scholz se ilusiona con comprar energía de la Patagonia, pero sabe que los proyectos son de largo plazo y requieren fuertes inversiones en un país con una economía inestable. También España -donde estuvo el Presidente-, Italia, Polonia o Bulgaria buscan nuevos proveedores de gas.

“No se puede proclamar que se quiere combatir la delincuencia y demorar la designación de jueces”, aseguró Horacio Rosatti. El presidente de la Corte Suprema disertó frente a unos 120 jueces federales, consejeros de la Magistratura, el gobernador Omar Perotti y funcionarios provinciales durante el encuentro de la Asociación de Jueces Federales (Ajufe) sobre narcotráfico. Apuntó al Ejecutivo, al Legislativo pero también al poder Judicial. Emilia Delfino estuvo en Rosario participando del evento y reconstruye en esta nota lo que allí sucedió.

El niusleter salió más tarde

“Vamos a ver si me aguanta los 12 rounds”, advirtió Brian Castaño antes de la pelea con Jermell Charlo. El argentino Brian Castaño cruzó al púgil estadounidense en la conferencia de prensa previa a la pelea por la unificación de títulos de la categoría superwelter. Será en los hechos la revancha del enfrentamiento que sostuvieron el 17 de julio de 2021, en el AT&T Center de San Antonio, Texas, que finalizó con un controversial fallo de empate que pareció favorecer al pugilista de Richmond que será local. Si están con ganas de un videíto que exalte las pasiones nacionales y levante la mañana, les recomiendo este breve fragmento de la conferencia en que la hinchada argentina muestra que aún de visitante se puede copar la parada.

Herida de bala el 1° de mayo, murió Francisca Sandoval, primera periodista asesinada en Chile en democracia. A causa del disparo que recibió en la cabeza mientras cubría la Marcha del Día del Trabajo, la periodista Francisca Sandoval fue declarada muerta tras doce días de hospitalización. El presidente Gabriel Boric repudió el hecho y prometió que no habrá impunidad ante este crimen.

Una madre es condenada a 30 años de cárcel en El Salvador por un aborto involuntario. El presidente Nayib Bukele no tiene en sus planes abolir o suavizar una de las legislaciones anti aborto más punitivas del mundo. Por condenar como homicidas a mujeres víctimas de emergencias obstétricas, el Estado salvadoreño acumula procesos y condenas a nivel internacional. Por Alfredo Grieco y Bavio.

Más feminicidios y desapariciones en México revelan “una realidad que las autoridades no quieren ver”. Defensoras de los derechos de las mujeres hablaron con María García Arenales sobre lo que está ocurriendo en el estado norteño de Nuevo León y la falta de voluntad política que existe en el país para combatir la violencia de género

Rusia suspende el envío de gas a Europa a través de un importante gasoducto polaco. La empresa rusa Gazprom ha decidido dejar de suministrar gas a Europa a través del gasoducto polaco Yamal-Europa, uno de los principales. Lo hace horas después del anuncio de Finlandia de su intención de integrarse en la OTAN y solo unos días después de que el G7 se comprometiese a eliminar la dependencia de la energía rusa en represalia por la guerra.

OPINION: La guerra en Ucrania y la soberanía en cuestión. Por Esteban Mizrahi y Rodrigo Páez Canosa.

Lunes de columnas