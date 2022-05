Se vino la cuarta - 17/05/2022

“Perdón si estoy de nuevo acá, pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá, aunque no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final”. El tesoro (El mató un policía motorizado).

La pandemia no terminó. El Ministerio de Salud de la Nación registró el último domingo 33.989 casos de coronavirus en todo el país. Una semana antes había detectado 17.646 casos activos. Esto significa que en siete días casi se duplicó el número de contagios. “Estamos empezando en Argentina una cuarta ola de Covid-19”, confirmó la ministra Carla Vizzotti al encabezar el Consejo Federal de Salud con los titulares de las carteras sanitarias de todo el país. Aunque luego advirtió que esta “nos encuentra en una situación totalmente distinta”. A pesar del aumento de casos, las muertes continúan en descenso: hace 9 días el reporte oficial indicaba 76 muertes semanales y el domingo se informaron 47. Claro que no hay que confiarse: si algo nos enseñó la pandemia es que primero suben los casos, después las internaciones en terapia y finalmente las muertes.

La diferencia que marca Vizzotti está en el nivel de inmunización. Según el monitor público de vacunación en Argentina ya se aplicaron más de cien millones de dosis y la enorme mayoría de la población (37,3 millones) ya cuenta con el esquema completo (dos dosis). Pero atención, vale decirlo una vez más, eso no evita que te contagies. A lo sumo prepara las defensas y mejora la perspectiva para combatir la enfermedad.

Otra enseñanza que nos han dejado estos casi 38 meses de pandemia es que la efectividad de las vacunas baja con el tiempo. Por eso es importante que si ya pasaron más de cuatro meses de tu última dosis, te acerques a una posta sanitaria para aplicarte un refuerzo sin importar la edad que tengas. Los datos que comparte el senador correntino Martín Barrionuevo son elocuentes para entender los motivos. El promedio de dosis aplicadas es muy bueno entre la población adulta mayor pero cae significativamente en el rango etario que va de los 30 a los 39 años. En esa franja etaria fallecieron 7 personas entre abril y lo que va de mayo. Esa es la misma cantidad de muertos que la franja 60-69 y más de la que tuvieron en la franja 40-49 (3) y 50-59 (6). Parafraseando una vez más a Irma Jusid: “Vacunate, querete, ojito, ojete. ¿dale?”

Alberto vs Patricia: el presidente de la Nación y la titular del PRO se encontrarán al mediodía en una audiencia de conciliación. Es por la demanda que le inició el titular del Ejecutivo luego de que la jefa de los halcones del PRO acusara al Gobierno nacional de haber pedido un “retorno” para favorecer la compra de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. En caso de que Bullrich no se retracte, podría tener que pagar una multa de 100 millones de pesos. La ex ministra de Seguridad de Cambiemos tiene otra demanda por difamación. Se la inició el empresario Hugo Sigman, dueño del Grupo Insud y contratista local de AstraZeneca, a quien Bullrich acusó de haber actuado como intermediario.

Supermartes legislativo: el oficialismo negocia cambios con la oposición para el Congreso de la Magistratura. Para que avance la ley que ya tuvo media sanción del Senado, el Frente de Todos podría aceptar incluir a la Corte Suprema dentro del organismo que designa y remueve jueces. La única condición, explica Mauricio Caminos, es que la Corte no se haga cargo de la presidencia del organismo que designa y remueve jueces, sino que sea un miembro más. En caso de avanzar con esa modificación, el proyecto debería volver al Senado para ser ratificado.

Crisis educativa: en secundarios estatales sólo se gradúa el 36% de los alumnos y en privados, el 63%. El dato se desprende de un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano y tomó en cuenta a 848.303 alumnos. La brecha es a nivel nacional y se profundiza en algunas provincias.

Al menos 13 alumnos fueron hospitalizados por una intoxicación en una escuela privada de Saavedra. La Brigada de Emergencias Especiales de Bomberos de la Ciudad y su personal no pudo determinar aún si se trató de intoxicación por monóxido u otra sustancia.

Cada vez más transgénicos: Argentina autorizó la comercialización del trigo HB4 y sigue subiendo en el ranking de países con más cultivos modificados genéticamente. El jueves pasado nuestro país autorizó la comercialización del trigo HB4 luego de recibir en los últimos meses el visto bueno de Brasil, Colombia, Nueva Zelanda y Australia. En un contexto de escasez de alimentos por la guerra en Ucrania, China también aprobó la soja modificada genéticamente. Todos los pormenores del tema y la polémica con las organizaciones ambientalistas en esta nota de Delfina Torres Cabreros

Mineras apuestan a la energía solar para extraer litio en Argentina. Algunos proyectos para extraer litio contemplan la generación de energía por cuenta propia a través de paneles solares, lo que le permite a las empresas cumplir con sus metas de descarbonización y al país expandir la energía renovable. Por Javier Lewkowicz (artículo publicado originalmente en Diálogo Chino)

CENSO 2022: ¿cómo se usarán los datos de autopercepción de identidad? La creación de estadísticas que incluyan esta perspectiva puede significar una oportunidad de mejora en la calidad de vida de sectores históricamente vulnerados, como la población travesti, trans y no binaria. Pero tanto con los datos como con las políticas públicas puede haber sesgos y seguir reproduciendo estereotipos. Por Julieta La Casa

Abusos en el jardín en San Pedro: La Fiscalía pidió 28 años para los acusados. La Fiscalía pidió una pena de 28 años para la preceptora, el portero y el sacerdote acusados de abusar de niños de un jardín de infantes en la localidad bonaerense de San Pedro, en el año 2017. El 24 de mayo se conocerá la sentencia.

Masacre de Quilmes: incumplió 100 veces el arresto domiciliario, pero ahora le dan libertad condicional. Hugo Daniel D'Elía, ex cabo policial, había sido condenado a 9 años de prisión en 2015 por el hecho en el que cuatro adolescentes murieron tras incendiarse una comisaría en la que estaban demorados en 2004. Había ido a prisión en abril pasado tras incumplir unas 100 veces el arresto domiciliario. Ahora, le dieron el beneficio de la libertad condicional.

McDonald's se va de Rusia con Putin 30 años después de haber llegado con Gorbachov. Llegada a la tierra de la Unión Soviética gracias a la perestroika de Mijail Gorbachov, la empresa de comidas rápidas símbolo del capitalismo y el consumo abandona la Federación Rusa porque las operaciones militares de Vladimir Putin en Ucrania “no son consistentes con sus valores”. También la automotriz francesa Renault anunció que vende su negocio ruso.

