Consejo de la Magistratura: llega a Diputados y el oficialismo negocia cambios con la oposición

Con la Corte Suprema sentada en el Consejo. En lo que sería un sorpresivo giro en la estrategia oficialista, la polémica reforma del Consejo de la Magistratura comenzará este martes su derrotero en la Cámara de Diputados, con un plenario de comisiones donde la bancada del Frente de Todos podría aceptar cambios a la iniciativa que tuvo media sanción en el Senado.

Impulsada por el oficialismo, la reforma propone en 17 el número de integrantes del organismo que designa y remueve jueces, y crea cuatro regiones federales para su funcionamiento. Desde el lunes 18 de abril, la Magistratura funciona con 20 miembros y está a cargo del supremo Horacio Rosatti, luego de que la Corte declarara inconstitucional la composición anterior, de 13 miembros.

El punto más importante en la discusión parlamentaria es la participación del máximo tribunal, que ahora el kirchnerismo estaría dispuesto a aceptar, pese que el proyecto que votó la Cámara alta no lo contempla. Una de las espadas legislativas del FdT se mostró ante elDiarioAR abierto a esa posibilidad, con el detalle de que la Corte no se haría cargo de la presidencia del organismo que designa y remueve jueces, sino que sería un miembro más.

El cambio de postura en el oficialismo pretende atraer la adhesión de parte de la oposición, ya que por sí solo la bancada que conduce Germán Martínez no tiene el número suficiente para darle tratamiento en el recinto. Necesita 129 votos para su aprobación, pero apenas cuenta con 117 diputados –Sergio Massa, titular de la Cámara, solo vota en caso de empate–.

Con la oposición de Juntos por el Cambio abroquelada en rechazar cualquier tipo de iniciativa que reforme el Consejo, el kirchnerismo intentará pescar la docena de votos en otras peceras opositoras: tanto en los interbloques Federal –8 legisladores– y Provincias Unidas –4 legisladores–, como en el monobloque del Movimiento Popular Neuquino. Con mucha cintura política, llegaría al mágico número de 130 votos, pero las matemáticas no son lineales en el Congreso.

Las negociaciones políticas comenzarán este martes en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, a cargo de Hernán Pérez Araujo y de Rodolfo Tailhade, ambos del FdT. Desde las 14, los legisladores recibirán a especialistas en la materia, cuyos nombres aún no trascendieron.

Una de las llaves del posible acuerdo entre el oficialismo y la oposición podría ser Graciela Camaño, del Interbloque Federal, que en declaraciones a Télam anticipó que escuchará “la opinión de los especialistas” antes de decidir su jugada, aunque adelantó su desacuerdo con el proyecto aprobado por el Senado. “Es una de las leyes más importantes que vamos a votar este año, ya que es absolutamente necesario poder ordenar el Consejo de la Magistratura, que es de vital importancia para el funcionamiento del Poder Judicial y ha quedado librado a los avatares de la política”, había dicho la semana pasada Camaño, quien integra la Magistratura.

“JxC no va a hacer ningún arreglo con el oficialismo para tocar ni una coma, porque es entregarse al juego de Cristina Kirchner”, apuntó una voz parlamentaria de la principal banca opositora. Es que, de modificarse el texto, la iniciativa deberá volver al Senado que tendrá que avalar o no los cambios efectuados por la Cámara baja.

La boleta única, también en discusión

Además del Consejo de la Magistratura, otro tema polémico entre el oficialismo y la oposición que atraerá la atención este martes en la Cámara baja será el de la boleta única papel (BUP)

Desde las 10 se espera la presencia de distintos invitados, convocados principalmente por los bloques opositores, que impulsan su media sanción para los primeros días de junio, luego de un inédito acuerdo logrado entre JxC, el Interbloque Federal, Provincias Unidas y el libertario José Luis Espert. Incluso tuvo el voto de acompañamiento de Romina del Plá, del Partido Obrero.

Será la segunda reunión en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, y Justicia, todas encabezadas por el FdT, que rechaza de plano la iniciativa de reforma electoral.

De hecho, el miércoles pasado el inicio del debate se demoró más de una hora, luego de que los legisladores se enfrascaran en una discusión reglamentaria sobre cómo llevar adelante el debate, marcando el tono de acusaciones cruzadas que se prevé para el resto de las reuniones. “Estamos acá por una acción absolutamente unilateral y arbitraria, aceptando una decisión con la cual nosotros no acordamos”, acusó el oficialista Martínez.

“¿De qué imposición está hablando? Cuando tienen la mayoría son la patria y el pueblo, pero cuando la tienen los otros es unilateralismo e imposición”, le espetó a Martínez el macrista Fernando Iglesias. Y dijo visiblemente ofuscado: “Hace dos meses que el Congreso está parado. Cerraron la Cámara de Diputados”.

Algunos de los oradores que garantizaron su presencia son el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; Pablo Javkin, intendente de Rosario; Julia Pomares (ex directora del CIPPEC que pasó al Gobierno porteño jefa de asesores), Adrián Pérez, ex secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior durante el macrismo; Gustavo Lema (Red Fiscal), Claudio Bargach (Red Ser Fiscal); Gastón Marra(Fundación Ficha Limpia); Leandro Querido (Transparencia Electoral); Carolina Tchintian (CIPECC), y del ámbito universitario, Juan Negri (UTDT), Gerardo Scherlis (UBA) y Oscar Blando (UNR),

Ocho nuevas comisiones

A su vez, la Cámara de Diputados constituirá mañana otras ocho comisiones parlamentarias, que se suman a las ya conformadas en ese cuerpo para reactivar la actividad parlamentaria. La primera será la de Relaciones Exteriores, que continuará a cargo del oficialista Eduardo Valdés.

También se formarán las comisiones de las Personas Mayores, de Discapacidad, de Pequeñas y Medianas Empresas, de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales, de Seguridad Interior, de Libertad de Expresión y de Turismo.

Entre las ya constituidas y las 8 que se formarán esta semana, serán 37 las comisiones ya en marcha, por lo que restarán aún 9 para completar los 46 cuerpos asesores que integran la Cámara baja, una demora inusual, dado que generalmente su conformación ocurre durante los primeros días posteriores al recambio legislativo del 10 de diciembre. Vacantes se encuentran las de Peticiones y Reglamento, Juicio Político, Legislación Penal, Defensa, Transportes, Defensa del Consumidor, Asuntos Municipales, Minería y Energía.