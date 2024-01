Rigen alertas amarillas por tormentas en 11 provincias y lluvias en Ushuaia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta tarde alertas de nivel amarillo por tormentas en 11 provincias: la totalidad de Formosa, Misiones y Jujuy, el centro y norte de Chaco; norte y centro de Santiago del Estero; este, centro y oeste de Salta; el sur de Córdoba; gran parte de La Pampa; casi toda la provincia de San Luis, con excepción del extremo norte; este, norte, centro y sur de Mendoza; y oeste de Buenos Aires.

Todas esas regiones se verán afectadas esta noche por lluvias fuertes y tormentas acompañadas por fuertes ráfagas, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en períodos cortos. Según se prevé podrían haber precipitaciones de entre 15 y 40 milímetros, pudiendo llegar incluso hasta los 70 milímetros en algunas provincias del norte.

Por las condiciones climáticas, se le recomendó a la población no sacar la basura, retirar objetos que puedan obstruir la circulación del agua, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse para evitar lesiones, no permanecer en playas, ríos, lagunas y piletas y prestar atención ante la posible caída de granizo.

A su vez, el SMN lanzó un alerta amarilla por lluvias en la costa de Ushuaia en Tierra del Fuego, donde se esperan valores de participación acumulada entre 10 y 15 milímetros, pudiendo ser superados únicamente de forma parcial. No se descarta tampoco la posibilidad de que haya alguna nevada.

ACM con información de agencias.