Cómo la telemedicina argentina se convierte en un servicio de exportación para turistas de todo el mundo

La medicina argentina tiene una larga tradición de formación profesional, prestigio académico y vocación asistencial. Pero en los últimos años, esa experiencia empezó a encontrar nuevas formas de proyectarse fuera de las fronteras. La telemedicina, acelerada por la pandemia y consolidada después por los hábitos digitales, abrió una oportunidad concreta: que médicos formados en el país atiendan a pacientes internacionales sin importar dónde estén.

Uno de esos casos es el del Dr. Pablo J. Rossi, médico argentino graduado en la Universidad de Mendoza en 2012, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, con matrícula profesional en Argentina y España. Después de formarse en Mendoza, Rossi continuó su recorrido en Europa, donde sus credenciales fueron reconocidas y llegó a desempeñarse como Medical Director en el Catalan Medical Center de Barcelona.

Esa trayectoria internacional terminó dando origen a TravelDoctores, una plataforma de telemedicina pensada para turistas, expatriados y pacientes internacionales que necesitan acceder a atención médica confiable cuando están lejos de su sistema de salud habitual.

Cuando enfermarse durante un viaje se vuelve un problema práctico

Cualquier persona que haya tenido fiebre, una infección, una reacción alérgica o una urgencia menor durante un viaje sabe que el problema no es solamente médico. También es logístico. Hay que entender cómo funciona el sistema de salud local, encontrar un profesional disponible, explicar síntomas en otro idioma, saber si corresponde ir a una guardia o si alcanza con una consulta clínica, y eventualmente ubicar una farmacia abierta.

Para un turista extranjero en Argentina, esas dificultades pueden multiplicarse. El país cuenta con buenos profesionales y centros de atención, pero navegar el sistema puede resultar complejo para quien no conoce la ciudad, no habla español o no sabe a qué servicio acudir.

Ahí aparece un espacio concreto para la telemedicina: orientar, contener y resolver situaciones de baja o mediana complejidad sin que el paciente pierda horas buscando respuestas.

Un médico argentino con recorrido internacional

El Dr. Rossi no llegó a este proyecto desde una mirada puramente tecnológica, sino desde la experiencia clínica acumulada durante más de una década ejerciendo medicina en dos continentes.

Tras graduarse en la Universidad de Mendoza, se trasladó a Europa, donde completó su especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria en la Costa Brava — una región que recibe millones de visitantes internacionales cada año — y obtuvo el reconocimiento profesional que le permitió ejercer en España. Integra CAMFiC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, y continúa atendiendo pacientes de forma presencial en Barcelona, sin abandonar el contacto directo con la práctica clínica que da fundamento a todo lo que construye.

Desde 2021, amplió su consulta al ámbito internacional a través de la telemedicina, atendiendo pacientes en España, Argentina, México y Estados Unidos. Esa experiencia acumulada — miles de consultas con viajeros, expatriados y pacientes en tránsito — fue la que terminó de darle forma a TravelDoctores.

La idea nació de una situación que se repite con demasiada frecuencia: la frustración de quienes necesitan atención médica fuera de su país y se enfrentan a barreras de idioma, ausencia de referencias confiables y sistemas sanitarios difíciles de interpretar en un momento de vulnerabilidad. No es un problema menor. Es una experiencia que puede convertir un problema de salud manejable en una crisis innecesaria.

TravelDoctores nació para cerrar esa brecha con una lógica simple y ambiciosa a la vez: que cualquier persona, en cualquier país, pueda acceder a una consulta médica clara, profesional y cercana — en su idioma, desde donde esté, sin burocracia.

Hoy la plataforma opera en seis países — España, México, Argentina, Chile, Perú y Colombia — y continúa expandiéndose. Pero el trabajo del Dr. Rossi no se limita a TravelDoctores. Es también socio fundador de VYVA, una plataforma de inteligencia artificial para la teleasistencia de pacientes de la tercera edad, que aplica la misma filosofía a otro grupo que enfrenta barreras similares: el acceso oportuno, humano y eficiente a la atención médica, sin importar dónde se encuentren ni cuán solos estén.

Argentina como destino turístico y sanitario

Argentina recibe todos los años visitantes atraídos por Buenos Aires, Mendoza, la Patagonia, las Cataratas del Iguazú, el norte andino y una oferta gastronómica y cultural cada vez más valorada. Pero junto con el turismo también crece la necesidad de servicios complementarios: asistencia médica, orientación sanitaria, traducción clínica y recomendaciones prácticas.

Para un extranjero, saber dónde conseguir atención médica para turistas extranjeros puede marcar la diferencia entre resolver rápidamente un problema de salud o terminar en una situación de estrés innecesario. En ciudades grandes como Buenos Aires o Mendoza existen profesionales bilingües, clínicas privadas y servicios de urgencia, pero no siempre es fácil encontrarlos desde afuera o en medio de un viaje.

En este punto, plataformas como TravelDoctores funcionan como un puente entre el paciente y el sistema local. No reemplazan una emergencia grave ni una atención hospitalaria cuando corresponde, pero sí pueden ayudar a orientar casos frecuentes: malestares digestivos, infecciones respiratorias leves, dolores agudos, alergias, consultas por medicación o dudas sobre síntomas.

Farmacias, urgencias y orientación en el momento justo

Uno de los aspectos más valorados por quienes viajan es la información práctica. No alcanza con saber que existen servicios médicos. Muchas veces lo importante es entender qué hacer en ese momento, adónde ir y qué opciones están disponibles cerca.

En Argentina, por ejemplo, el sistema de farmacias de turno y urgencias en Argentina puede ser confuso para turistas. Algunas farmacias funcionan las 24 horas, otras tienen turnos rotativos y muchas ciudades cuentan con esquemas diferentes según el barrio o la provincia. Para un visitante, especialmente si no habla español, encontrar esa información de manera confiable puede no ser tan sencillo.

La telemedicina aplicada al turismo puede ordenar ese recorrido. Un médico con conocimiento del sistema local puede indicar cuándo una consulta virtual alcanza, cuándo conviene asistir a una guardia, qué tipo de documentación llevar y cómo proceder ante una necesidad de medicación o seguimiento.

Un servicio profesional que cruza fronteras

La historia del Dr. Rossi también muestra cómo los servicios profesionales argentinos pueden proyectarse globalmente cuando combinan formación sólida, experiencia internacional y herramientas digitales.

En este caso, la telemedicina no aparece solamente como una comodidad tecnológica, sino como una forma de exportar conocimiento médico, criterio clínico y capacidad de acompañamiento a pacientes que se mueven por distintos países.

El fenómeno dialoga con una tendencia más amplia: cada vez más profesionales argentinos trabajan para mercados internacionales sin dejar de estar conectados con su formación de origen. Programadores, diseñadores, consultores, docentes y ahora también médicos encuentran en la digitalización una vía para llevar sus servicios a audiencias globales.

La salud también forma parte de la experiencia de viaje

Viajar implica descubrir, descansar, trabajar o reencontrarse con otras culturas. Pero también exige cierta preparación frente a imprevistos. Tener acceso rápido a orientación médica confiable puede cambiar completamente la experiencia de un turista o expatriado.

La telemedicina no elimina todos los problemas del sistema sanitario ni reemplaza la atención presencial cuando es necesaria. Pero sí permite resolver una parte importante de las consultas iniciales, reducir incertidumbre y acompañar a quienes están lejos de su entorno habitual.

El caso de TravelDoctores refleja una transformación silenciosa: la medicina argentina ya no solo se expresa en consultorios, hospitales o universidades locales. También puede viajar por videollamada, adaptarse a distintos husos horarios y convertirse en un servicio global para personas que necesitan atención médica clara, humana y accesible en cualquier parte del mundo.