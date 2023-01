Game of Thrones; Peaky Blinders y Breaking Bad: bandas de sonido con identidad propia. Primera parte

La TV y la música viven un romance cada vez más intenso. El vestuario, la escenografía y la fotografía son aspectos tan importantes como los temas que se eligen para ilustrar cada escena de una producción.

Puede ser música original o temas ya existentes. O la combinación de ambos, puestos específicamente como piezas de un rompecabezas a lo largo de las distintas temporadas con las que los realizadores pretenden cautivar a los espectadores.

La música ya no es solamente un tema romántico para reforzar una escena de amor, o un ritmo frenético para ilustrar una de acción. Puede servir para transportar al espectador a una época, a un país o región. Para darle un tinte oscuro o alegre a un fragmento o la totalidad de una serie. O para delinear mejor la psicología de un personaje. Los recursos son ilimitados. Y cada vez aparecen más.

Carmela Soprano (la genial Edie Falco) era fanática del tenor italiano Andrea Bocelli; en This is Us, Becca toca el piano, canta y es fanática de Joni Mitchell, su marido, de Bruce Springsteen; más recientemente en Stranger Things cada vez que Max Mayfield se pone los auriculares suena “Running Up That Hill”, un clásico de Kate Bush de la década del 80 que recientemente trepó al número 1 en Inglaterra y varios países 44 años después de su edición gracias al éxito de la serie. Originalmente el tema se llamaba “A Deal with God” (Un pacto con Dios) y su letra está íntimamente vinculada con la trama de la serie. Algo similar había ocurrido en la primera temporada cuando dos de los chicos escuchaban frecuentemente “Should I Stay or Should I Go”, de The Clash.

En la actualidad, en el primer capítulo de Merlina, inspirada en Los Locos Addams, la protagonista interpreta “Paint It Black” (Píntalo de Negro) de los Rolling Stones con su violonchelo en la terraza gótica de su nueva escuela. El negro es, claro, su color favorito. La música puede ser también la carta de presentación de un personaje.

El tema de apertura de una serie cumple un rol fundamental para lo que se quiere relatar. Qué decir de “Falling”, la composición de Angelo Badalamenti con la incomparable voz de la desaparecida Julee Cruise que da inicio a cada capítulo de Twin Peaks, de David Lynch. O el piano virtuoso de Succesion, el zumbido de cuerdas con aire ruso de The Americans, o las cuerdas y timbales de Borgen, por mencionar algunas. Todas esas piezas han sido compuestas cuidadosamente y con una evidente intención dramática.

Un tema ya existente puede hasta darle el título al capítulo de una serie y ser el leit motiv de toda la pieza. Como en el caso de “Hang the DJ” (Black Mirror temporada 4 capítulo 4), inspirado en “Panic”, el tema de The Smiths de la década del 80, que además cierra el episodio con Morrisey cantando repetidamente el título en el estribillo.

Un clásico de los años 70 como “California Dreamin’”, de los Beach Boys, puede tener un resignificado con el simple agregado del sonido de unos truenos en su introducción. Otro truco.

La siguiente es una lista incompleta y en orden arbitrario de bandas sonoras de series top a tener en cuenta, con algunas consideraciones sobre la manera en que la música fue utilizada en cada una de ellas. Podría ampliarse ilimitadamente, como los recursos que aparecen a diario cada vez que uno enciende la pantalla.

Game of Thrones (2011 - 2019)

Calificación IMDb: 9.2

La música de la superproducción de HBO fue íntegramente compuesta por el iraní-alemán Ramin Djawadi en sus 8 temporadas. Fue su trabajo cumbre, por el que recibió dos premios Emmy en 2018 y 2019. Anteriormente había sido candidato por la música de Westworld y Prision Break y había llamado la atención por sus composiciones para Iron Man, Clash of the Titans y Batman comienza, entre muchos otros títulos.

Su mayor virtud fue haber puesto sobre el pentagrama los climas necesarios para ambientar cada escena de los 73 capítulos con maestría. Cada reino, cada personaje y cada situación de la intrincada serie tuvo en Djawadi un sostén musical esencial.

A medida que se acumulaban los capítulos las composiciones se fueron ajustando y fueron cobrando mayor protagonismo llegando a su máxima expresión en la última temporada.

La banda de sonido de Djawadi, un especialista obras de ficción, es mayormente orquestal, aunque también incluye arreglos vocales en algunas de sus piezas.

El Tema Principal de Game of Thrones es uno de los más reconocidos en la historia de la producción de series.

Breaking Bad/Better Call Saul (2008 – 2013/2015 - 2022)

Calificación IMDb: 9.5/8.8

Lo más relevante que hizo Dave Porter en su carrera como compositor fue la música de las creaciones de Vince Gilligan y equipo para Netflix. La ambientación oscura de Breaking Bad apuntaba a sostener la metamoforsis de Walter White en el narcotraficante Heisenberg. En Better Call Saul se libera un poco de los tonos dark para ilustrar otra transformación, la de Jimmy McGill en Saul Goodman. Nunca se aleja de los paisajes áridos y polvorientos de Nuevo México.

Porter compuso 20 de las 102 canciones que suenan en Breaking Bad. Las restantes conforman una colección de lo más ecléctica de temas que puestos uno al lado del otro hasta pueden desentonar. Pero colocados en la serie cobraban un significado crucial. De los mexicanos Molotov y Los Cuates de Sinaloa, a Nancy Sinatra y The Platters; de Yellowman y Beastie Boys, a The Pretenders y J.J. Cale; de Tchaikovsky a Nat King Cole, todos encontraron un lugarcito importante en la banda de sonido.

No menos variada es la lista de Better Call Saul (134 canciones) donde aparecen nombres tan diversos como Creedence Clearwater Revival (“It Came Out Of The Sky”), Edi Palmieri (“Mi Guajira”), The Gipsy Kings (con una versión gitana de “My Way”) los suecos ABBA (“The Winner Takes It All”), The Pixies (“Letter To Memphis”), Deep Purple (“Smoke Over Water”) y Vicente Fernández (“Hermoso Cariño”), entre otros. La cercanía con la frontera de México siempre está presente en la música de ambas series.

Peaky Blinders (2013 - 2022)

Calificación IMDb: 8.8

Uno de los mejores dramas producidos por la BBC en los últimos años se basa en la historia real de una banda de gánsters que asoló Birmingham en los años 20, y de allí en adelante guiados por su líder, Tomas Shelby (Cillian Murphy). La serie ha recibido 10 premios de los 30 por los que estuvo nominada por su cuidada ambientación, sus guiones y la actuación de su reparto.

En la paleta musical de Peaky Blinders prevalecen los tonos oscuros. La temática está presente en las 6 temporadas de 6 capítulos cada una, que produjo su creador, Steven Knight.

En la última, se aprecia patentemente un recurso de Knight. Algunas escenas aparecen separadas por largos fragmentos de música de artistas como PJ Harvey, Artic Monkeys y Nick Cave & the Bad Seeds sonando bien arriba con imágenes de una fotografía espectacular. Y como resultado cada capítulo incluye una suerte de minivideoclips de alto vuelo artístico.

Los artistas que más canciones aportaron a la banda de sonido son:

PJ Harvey (16), Nick Cave & The Bad Seeds (12), 3. The White Stripes y Artic Monkeys (9), Radiohead (5) y Tom Waits (4).

Fargo (2014 - 2020)

Calificación IMDb: 8.9

Noah Hawley fue el responsable de la adaptación para la TV de la célebre película policial, con notas de humor negro, realizada en 1996 por los hermanos Coen. Y el responsable de la composición de los temas originales fue Jeff Russo, autor de la música de más de una decena de films y más de 30 series: su trabajo para Fargo le valió un premio Emmy.

A los temas de Russo se le suman otros 91 clásicos de lo más variados de la música del siglo XX, como “Crawlin' King Snake” (John Lee Hooker), “Oh Well” (Fleetwood Mac), “Ain't That A Shame” (Fats Domino), “Topsy” (Count Basie), “On the Run” (Pink Floyd), “Locomotive Breath” (Jethro Tull), “Run Through The Jungle” (Creedence Clearwater Revival), “War Pigs” (Black Sabbath), “Swing From Paris” (Django Reinhardt), “The Christmas Song” (Frank Sinatra con Bing Crosby), “Jingo” (Santana) y “Deck The Halls” (Nat King Cole).

La playlist también incluye obras de música clásica de Gustav Mahler, Johannes Brahms y Ludwig Van Beethoven.

Stranger Things (2016 - )

Calificación IMDb: 8.7

Los hermanos Duffer crearon esta suerte de homenaje al cine de ciencia ficción con referencias explícitas a películas de Steven Spielberg,​ Wes Craven,​ John Carpenter,​ Stephen King, Rob Reiner​ y George Lucas. Ya se emitieron cuatro temporadas y es posible que Netflix anuncie más.

Para ilustrar musicalmente la obra los Duffer seleccionaron una lista muy ecléctica de temas en las distintas temporadas.

Pero entre las 180 canciones se destaca una colección de hits de los 80 como “Psychokiller” (Talking Heads), “Rock Me Amadeus” (Falco), “Material Girl” (Madonna), “Wake Me Up Before You Go-Go” (Wham!), “Goldrush Two” (Yello), “Heroes” (Peter Gabriel y David Bowie), “Time After Time” (Cyndi Lauper), “Every Breath You Take” (The Police), “The Ghost in You” (The Psychedelic Furs), “Twist of Fate” (Olivia Newton-John), “Girls on Film” (Duran Duran), “Thriller” (Michael Jackson), “Africa” (Toto), “Atmosphere” (Joy Division), “Elegia” (New Order), “Nocturnal Me” (Echo & the Bunnymen), además de las mencionadas anteriormente “Should I Stay Or Should I Go” (The Clash) y “Running Up That Hill” y “A Deal With God” (Kate Bush). El compositor de música clásica minimalista estadounidense Philip Glass también aporta algunos temas al soundtrack. Cada pieza musical está ubicada estratégicamente en el rompecabezas dramático de la serie.

Para las últimas temporadas los creadores convocaron al dúo de música electrónica Survive (Kyle Dixon y Michael Stein) quienes compusieron 59 de las 142 canciones incluidas en esa etapa.

JF