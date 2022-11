“Que los cumplas feliz” Feliz cumpleaños

En este momento miles, tal vez millones, de personas en todo el mundo están cantando “esa” canción. Sólo en Argentina, más de 120 mil habitantes (*) celebran hoy el día de su nacimiento, y sus familiares, amigos y compañeros de escuela o de trabajo se reunirán alrededor suyo para cantarles el Feliz cumpleaños.

Según el Libro Guiness es el tema más cantado del mundo. Sólo las versiones en inglés español, chino, japonés, alemán y francés cubren una gran mayoría de la población del planeta. Y además se canta en por lo menos otros 12 idiomas.

Nació como un tema infantil para recibir a los alumnos de un jardín de infantes de Kentucky a fines del siglo XIX. En 1912, hace 110 años, Happy Birthday To You fue registrada por primera vez en los Estados Unidos.

Las autoras de la canción fueron las hermanas Hill hacia fines del siglo XIX. Patty tenía un moderno jardín de infantes en Lousville, Kentucky, y su hermana Mildred J. era pianista. Juntas trabajaron en la creación de una canción que fuera fácil de aprender para los chicos y que sirviera de bienvenida al colegio. Así nació Good Morning to All en 1893.

La letra original en inglés era:

Good morning to you

Good morning to you

Good morning dear children

Good morning to all

Y los chicos respondían con un pequeño cambio en el tercer verso:

Good morning to you

Good morning to you

Good morning dear teacher

Good morning to you

La música, la misma que conocemos hoy.

El tema fue incluido en un libro titulado Cuentos cantados para el jardín de infantes (1894), publicado por la editorial Clayton F. Summy Co., de Chicago. Hoy el libro se puede comprar en Amazon por 350 dólares

Aunque no hay un registro escrito de la metamorfosis, la versión más aceptada es que durante el cumpleaños de una niña Patty decidió cambiar la letra, y reemplazó el “Good Mornig to you” inicial por “Happy Birthday to You”, y en el tercer verso se cantó “Happy Birthday dear [EL NOMBRE DE LA NIÑA]” en lugar de “Good morning dear children”.

Esa versión con la letra original y la letra cambiada fue publicada por primera vez en 1912, según el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, Robert Brauneis, uno de los investigadores que más estudió el tema.

Hasta ese momento era prácticamente una pieza prácticamente desconocida. “Si la melodía nunca se hubiera utilizado con letras diferentes, probablemente no se conocería hoy”, explica Brauneis en un paper de la Universidad.

Un fenómeno popular

Mildred, de hecho, nunca conoció el éxito de su creación. La mayor de tres hermanas murió el 5 de junio de 1916, a los 56 años. Para entonces la canción recién comenzaba a ser conocida y usada en la zona de Lousville y alrededores. Siguió creciendo sin parar y llegó primero a la radio y luego al cine.

En 1931 fue incluida en el exitoso musical The Band Wagon, protagonizado por Fred Astaire y su hermana Adele.

Dos años más tarde Western Union lanzó su servicio de telegramas cantados y la primera canción que se usó fue Happy Birthday To You: una forma original (y barata) de hacer regalos de cumpleaños. El fenómeno pasó de regional a nacional y su popularidad estalló. Aunque en esos primeros años nadie mencionó la autoría de las hermanas Hill.

El uso comercial de la pieza puso los pelos de punta a la tercera y menor de las hermanas Hill, Jessica, furiosa con los enormes beneficios comerciales que obtenían otros con la creación de sus hermanas sin mencionar en los créditos a Patty y Mildred J., ni pagar un centavo de regalías. Con el antecedente de aquel libro publicado en 1894, Happy Birthday To You quedó finalmente inscripta en el registro de copyright en 1935 por la editorial Clayton F. Summy Company, en representación de las hermanas Hill.

De Estados Unidos, la canción saltó al Reino Unido y a toos los países de habla inglesa. La letra fue traducida también al francés, alemán, italiano, español, chino, japonés y sueco, entre 18 idiomas. Happy Birthday To You se convirtió en Que los cumplas feliz, en español, Parabéns pra vocé, en portugués, Zum Geburtstag viel Glück, en alemán y así sucesivamente. Su uso se esparció pronto en casi todo el planeta.

Tres versiones famosas

Con la canción instalada en casi todas las casas, escuelas y oficinas del mundo, las cámaras y micrófonos comenzaron a registrar interpretaciones de distintas celebridades.

Tal vez la más recordada la protagonizó Marilyn Monroe cuando el 19 mayo de 1962 homenajeó al entonces presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, por su cumpleaños 45. Unas 15 mil personas, fueron ese día a presenciar en vivo la performance de la rubia actriz en el mítico Madison Square Garden de Nueva York. Y millones la siguieron por TV.

Dos meses y medio más tarde Marilyn iba a ser encontrada muerta. Kennedy, en tanto, fue asesinado en Dallas, el 22 de noviembre de 1963.

En octubre de ese mismo año Los Beatles habían grabado una versión titulada Happy Birthday Dear Saturday Club, dedicada al programa de la radio BBC que celebraba sus 5 primeros años de vida. El tema fue incluído en el álbum doble Live at the BBC Volume 2, lanzado recién en 2013, 50 años después

Un documental sobre la vida de Martin Luther King Jr. producido en 1987 y titulado Eyes on the Prize incluía una escena de archivo donde se celebraba un cumpleaños. Poco después de su lanzamiento la obra tuvo que ser retirada por problemas de copyright. Una de las trabas más importantes para su exhibición fueron precisamente los derechos sobre el tema Happy Birthday To You. Recién en 2005 pudo ser liberado y relanzado.

Disputas legales

Es que el éxito de Happy Birthday To You despertó la codicia de abogados y empresarios, con la complicidad de algunos jueces, quienes desde un primer momento quisieron lucrar con los derechos de autor.

Primero se instalaron distintas versiones sobre la legitimidad de la autoría de las hermanas Hill. Puesto en duda el crédito, el paso siguiente fue montarse sobre esa hipótesis para recurrir a distintas cortes e iniciar demandas legales. Algunas prosperaron. Otras no. Las leyes sobre copyright no son iguales en todas partes del mundo.

En la Unión Europea, los derechos duran toda la vida del autor, más 70 años. Patty Hill murió en 1946, y como última autora sobreviviente, el copyright expiró el 1° de enero de 2017 y el tema pasó a ser de dominio público.

En Estados Unidos las cosas fueron diferentes.Summy Company (aquella editorial que había registrado el tema en 1935) se convirtió en Summy-Birchard Company en 1957, y luego en una división de Birch Tree Group Limited, en 1970. Warner/Chappell Music la adquirió en 1988 por 25 millones de dólares. Desde entonces, la compañía discográfica sostuvo en los juzgados que no se podía cantar Happy Birthday To You con fines de lucro sin pagar regalías.

Sólo en 2008, Warner recaudó alrededor de 5 mil dólares por día (2 millones de dólares al año) por el uso de la canción. La empresa reclamó derechos cada vez que el tema se utilizó en cine, televisión, radio, en cualquier lugar abierto al público, y “para cualquier grupo en el que un número considerable de asistentes no fueran familiares o amigos del artista”.

Las idas y vueltas judiciales sobre el copyright del Feliz Cumpleaños son incontables y a veces hasta siniestras. En 2015 la canción fue declarada de dominio público por una corte. El 8 de febrero de 2016, Warner/Chappell llegó a un acuerdo judicial para devolver 14 millones de dólares a quienes habían pagado por la licencia. Por último, el 28 de junio de ese año un tribunal rechazó las apelaciones y declaró que la canción era efectivamente de dominio público, poniendo punto final a todos los reclamos.

La semana siguiente, el diario británico The Guardian publicó un documental titulado Happy Birthday: My Campaign to Liberate the People's Song (Feliz Cumpleaños: Mi Campaña Liberadora de la Canción del Pueblo), dirigido por Jennifer Nelson, una realizadora estadounidense que luchó desde 2013 contra el cepo impuesto por Warner.

Mildred J. y Patty Hill nacieron, vivieron y murieron ajenas al éxito mundial y a las disputas locales que durante más de un siglo envolvieron a su canción.

Criadas en una familia muy devota, su padre William, doctor en Teología de la Universidad de Princeton, profesor y pastor, les inculcó desde pequeñas los valores de la educación. Su madre Martha Jane Smith era profesora y conocida por enseñarles a leer y escribir a los esclavos de las plantaciones antes de la abolición.

Las hermanas nunca se imaginaron las consecuencias de aquella travesura de cambiarle la letra a su canción durante un cumpleaños infantil.

Mildred J. y Patty Hill fueron ingresadas al Salòn de la Fama el 12 de junio de 1996. Los manuscritos de Mildred J. están guardados en la Biblioteca de Música de la Universidad de Louisville, Kentucky. Las dos hermanas fueron enterradas juntas en el cementerio de Cave Hill en Louisville, Kentucky, con una placa común que tiene sus nombres, sus fotos y el título de la canción que las hizo famosas con un texto explicativo debajo..

Un proyecto de ley local pronto a ser aprobado propone que el puente que cruza el río Ohio en Louisville lleve sus nombres.

(*) El número surge de dividir 47 millones de habitantes por 365 días del año. Cociente que arroja 128.767 cumpleañeros por cada día del año en el país. Extrapolado el ejercicio a todo el planeta, de los 8 mil millones de habitantes alcanzados en estos días, unos 21.917.808 cumplirían años cada día del año. Pero no en todos los países se canta el Que los cumplas feliz, por lo que el número es necesariamente menor.