Diez bandas de sonido imperdibles de series top, segunda parte

Completamos a continuación la lista de las diez mejores bandas de sonido de series de televisión.

Game of Thrones; Peaky Blinders y Breaking Bad: bandas de sonido con identidad propia. Primera parte

Homeland (2011 - 2020)

Calificación IMDb: 8.3

Sean Callery es un veterano y afamado compositor de música de películas y series. Sus créditos de obras para TV incluyen 24; Jessica Jones, de Marvel; La Femme Nikita; Bones; Elementary; The Kennedys y más recientemente Designated Survivor. Todas con altas calificaciones. Pero la nota más alta de su carrera se la llevó por su excelente trabajo para Homeland, la serie que describe las aventuras de la agente de contrainteligencia de la CIA Carrie Mathison (Claire Danes). Sus creadores, Howard Gordon, Chip Johannessen y Alex Gansa, le encomendaron a Callery un trabajo especial: las composiciones debían reflejar el trastorno bipolar que sufre Carrie, un serio problema por el cual es medicada y del que ella busca escapar escuchando jazz en su walkman.

En las composiciones de Callery se escucha por momentos a la orquesta tocando la misma melodía al unísono. Pero en otros fragmentos del mismo tema una parte de la orquesta parece estar tocando una cosa y otra parte, otra, como si estuvieran en la cabeza de Carrie. Esa característica distingue al Tema Central de Homeland, la serie de Showtime que capturó cinco Premios Globos de Oro y ocho Premios Primetime Emmy, en ocho temporadas de 12 capítulos cada una.

Muchas de las canciones que escucha Carrie en su walkman han sido compiladas. Un fan de la serie la amplió exageradamente ¡a 966 temas! En su mayoría son composiciones clásicas de jazz de artistas consagrados, como Duke Ellington, John Coltrane, Miles Davis, Chet Baker, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Wynton y Branford Marsalis, Stan Getz, Bill Evans, Charles Mingus, Thelonius Monk, Herbie Hancock, Charlie Parker, Astor Piazzolla, y un largo etcétera. Para fanáticos del jazz.

Black Mirror (2016 - 2019)

Calificación IMDb: 8.8

Esta serie distópica y de ficción británica creada por Charlie Brooker tuvo dos etapas, una en Channel 4, y la segunda en Netflix. En ambas se muestra el disconformismo de los personajes con el mundo moderno y se describe cómo la tecnología puede afectar a la sociedad.

Una de sus características es que no existe relación entre un capítulo y otro: cada episodio es una historia individual que empieza y termina. Y como resultado la serie tiene altibajos, con algunos episodios que sobresalen y otros que no tanto.

Lo que no desentona es su banda sonora. Puestos uno al lado del otro, los temas de Black Mirror, conforman una gran muestra representativa de la New Wave de los 80, en la que prácticamente ningún género y subgénero del fenómeno quedó sin incluir.

La lista de artistas incluye el rock alternativo británico de Radiohead; a la reina del pop, Madonna (“La Isla Bonita”); el synth pop británico de Frankie Goes To Hollywood (“Relax”); el rock duro bostoniano de Pixies; la avant garde de Laurie Anderson; el pop de Simple Minds (“Don’t You”); el tecnopop de Depeche Mode; el post grunge de Alanis Morissette; el aporte australiano de INXS (“Need You Tonight”) y Kylie Minogue; el pop rock de Pretenders; el punk de The Stranglers; el R&B y pop de Janet Jackson; el hip hop de Salt-N-Pepa, el tecnopop del dúo suizo Yello (“Oh, Yeah!”); las cantantes pop Whitney Houston y Belinda Carlisle; los rapperos Run-DMC (haciendo “Walk This Way” con Aerosmith); Public Enemy y Beastie Boys (“Fight For Your Right”); la multiinstrumentista Tori Amos y el pop ácido de XTC (“Plans for Nigel”). Un tema mejor que el otro.

Fuera del fenómeno New Wave, la lista de 62 canciones incluye también al New Age de Enya (“Orinocco Flow”); el pop romántico de los australianos Bee Gees y dos clásicos de la música disco estadounidense “That's The Way”, de KC & The Sunshine Band, y “Funkytown”, de Lipps Inc, utlizados para ambientar momentos muy específicos de la trama.

The Americans (2013 - 2018)

Calificación IMDb: 8.7

Infiltrados en el seno de la clase media estadounidense, dos espías rusos (los geniales Keri Russell y Matthew Rhys) cumplen las peligrosas tareas encomendadas por la KGB durante el gobierno de Ronald Reagan, en plena Guerra Fría. Sus dos hijos desconocen la doble vida del matrimonio ¿Una serie donde los héroes son los soviéticos y los villanos, estadounidenses? Sí. Y el resultado es una de las mejores creaciones disponibles para ver en Fox y Netflix en los últimos años.

Para ambientar musicalmente la obra en esa época turbulenta del Mundo su creador, Joe Wiesberg, contrató al gran músico Nathan Barr (True Blood, Carnival Row y The Great) para que compusiera los temas instrumentales, en los que predominan las cuerdas con aroma a música rusa.

Pero además los 75 capítulos distribuidos en 6 temporadas están salpicados por 88 canciones que bien podrían agregarse a las de Black Mirror para armar una gigantesca playlist de la New Wave. Característica precisamente de la década del 80 que envuelve toda la obra. Las canciones transportan inevitablemente al espectador a la época en la que se desarrolla la trama.

Entre ellas sobresalen “With Or Without You” (U2); “Brothers In Arms” (Dire Straits); “Listening Wind” (Talking Heads); “Games Without Frontiers” y “Here Comes The Flood” (Peter Gabriel); “Slave” (The Rolling Stones); “More Than This” (Roxy Music); “Under Pressure” (Queen con David Bowie), “Siamese Twins” (The Cure), “Tainted Love” (Soft Cell), “Ideas As Opiates” (Tears For Fears); “Gold Dust Woman” (Fleetwood Mac); “So. Central Rain” (R.E.M.); “All Out of Love” (Air Supply); “Rough Boys” (Pete Townshend); “Pictures on My Wall” (Echo & the Bunnymen); “Passion” (Rod Stewart); “Rock This Town” (The Straycats) e “In The Air Tonight” (Phil Collins).

El soundtrack de la serie también incluye obras de Mozart, Tchaikovsky y Chopin.

The Sopranos (1999 – 2007)

Calificación IMDb: 9.2

La multipremiada serie creada por David Chase tuvo en la música una aliada fundamental para ambientar las tropelías de la familia mafiosa. Todos los capítulos de las seis temporadas comienzan con el mismo tema, “Woke up this morning” de la banda inglesa de house, blues, country y góspel Alabama. Pero uno de los rasgos fundamentales de la serie es que cada capítulo termina con una canción especialmente elegida para representarlo que se extiende desde antes del final hasta que terminan los créditos.

Para eso el director David Chase trabajó con el productor Martin Bruestle y el editor musical Kathryn Dayak pero siempre con el consejo de Steven Van Zandt, guitarrista de Bruce Springsteen, quien en la serie interpreta a Silvio Manfred Dante, consegliere de Tony Soprano. Dato adicional: su mujer en la vida real, Maureen, también lo es en la ficción (Gabriela Dante).

El resultado es una de las colecciones de canciones más aclamada de la historia y un conjunto representativo de lo mejor de la música estadounidense del siglo XX mechado con algo de música clásica. De Frank Sinatra y Chuck Berry a AC/DC y Lynyrd Skynyrd, de The Doors y The Rolling Stones a Pretenders, pasando por cientos de autores e intérpretes, las 404 canciones que suenan en los 86 capítulos de la serie tienen todas un motivo especifico para haber sido incluidas en la lista, ya sea como cierre de cada capítulo o como parte de la trama: a Tony le encanta poner música y cantar mientras maneja su camioneta.

Chase contó que en algunos episodios, si la relación entre una canción elegida y el guión no estaba del todo clara, se filmaban escenas adicionales para que no hubiera dudas. Hay dos episodios que no tienen tema de cierre: en la temporada 2, el capítulo 8 y el último de la 6°, el final de Los Sopranos.

La producción de HBO tuvo 308 nominaciones y ganó 91 premios, entre ellos 21 Emmy y 5 Golden Globes. Cada vez que se estrenaba un capítulo, 12 millones de personas en Estados Unidos dejaban todo y se reunían frente a las pantallas para seguir la historia: un número extremadamente alto en esa época para un producto hecho para la televisión por cable.

Antes de comenzar la producción de la 5° temporada, el creador y productor Matthew Weiner le presentó a David Chase el guión de un piloto para un proyecto que aún no tenía nombre. A Chase le gustó tanto que lo contrató para escribir los guiones de las temporadas 5 y 6 de Los Sopranos. La anécdota da pie al siguiente y último capítulo de la lista.

Mad Men (2007 – 2015)

Calificación IMDb: 8.7

El título de la serie creada por Matthew Weiner tiene un doble significado: Hombres Locos y Hombres de Madison. En esa avenida de Nueva York se concentraban las principales agencias de publicidad de la Gran Manzana. Y el mundo de las agencias de publicidad es el marco donde se apoya uno de los mejores retratos, sino el mejor, de la sociedad estadounidense de la década del 60, en el que no faltan el acoso sexual y laboral, las infidelidades, el alcoholismo y el tabaquismo propios de la época.

De su trabajo con David Chase, Weinert obtuvo suficiente información adicional sobre cómo producir una serie y trabajar los personajes, además de la importancia que la música tenía para una producción y cómo utilizarla para realzar el drama de época que se disponía a rodar.

A diferencia de Los Sopranos, Mad Men sí tiene música incidental escrita especialmente por David Carbonara, una mezcla de jazz y música lounge de los 50 y 60. Pero lo que caracteriza a la serie es la más increíble y representativa colección de temas del cancionero popular estadounidense de la época distribuidos en 7 temporadas y 92 episodios.

Semejante producción utilizó un total de 411 canciones. La lista de artistas incluye a grandes cantantes mujeres, como Etta James, Ella Fitzgerald, Nancy Sinatra, Dusty Springfield y Judy Collins; y también hombres, como Frank Sinatra, Elvis Presley, Roy Orbison, Tom Jones, Ricky Nelson y Bing Crosby. Dúos famosos, como Sonny & Cher y Dinah Washington y Brook Benton; creadores de grandes éxitos como Chubby Checker, The Platters, The Tornadoes y The Monkees; monstruos del blues y el soul como Freddie King, Marvin Gaye y Fats Domino; incipientes (entonces) bandas y solistas de rock, como The Rolling Stones, The Kinks, The Beach Boys, Bob Dylan; grandes del jazz como Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans y las orquestas de Percy Faith, Glenn Miller, y Herb Alpert. Aparecen también notables actores como Doris Day, Dean Martin, Marilyn Monroe y Ann-Margret, como cantantes, un rol en el que no se destacaron tanto.

Hay algunas perlitas, como las francesas “Zou Bisou Bisou”, de Gillian Hills, y “Dominique”, de las monjas Soeur Sourire, y la brasileña “Água de beber”, interpretada por Astrud Gilberto y Antonio Carlos Jobim, entre varias canciones extranjeras que fueron suceso en Estados Unidos. Y un merecido homenaje fuera de contexto a Amy Winehouse con su inolvidable “You Know I’m No Good”.

Cada canción utilizada es un trazo grueso que refuerza el retrato de época de Weiner, quien se propuso describir las costumbres sociales de los Estados Unidos en la década de 1960, trabajo por el que cosechó quince premios Emmy y cuatro Globos de Oro.

Otras series cuyas destacadas bandas de sonido podrían haber sido incluidas en la lista: Ozark, Succesion, This is Us, Borgen, Twin Peaks, Luke Cage, Lost, Trapped, 24, House of Cards, Dontown Abbey, The Good Wife, Vikings, Tokyo Vice, Merlina y siguen los nombres. Quedan para la próxima temporada.

