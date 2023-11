Scarlett Johansson tomará acciones legales contra una app de inteligencia artificial que usó su voz e imagen

La inteligencia artificial ha sido uno de los puntos más importantes en las negociaciones que actores y guionistas han tenido con las grandes plataformas y productoras para terminar sus respectivas huelgas. Ambos sectores se mostraban muy preocupados del uso que pudieran hacer grandes empresas de su imagen y voz sin su consentimiento. La IA ha demostrado ser capaz de recrear la imagen y la voz de las estrellas, lo que abría una ventana para su utilización indiscriminada. Los primeros casos han empezado a salir.

Si hace unas semanas era el actor de Harry Potter, Stephen Fry, quien denunciaba que habían usado su voz sin su permiso, ahora ha sido Scarlett Johansson quien ha anunciado que tomará medidas legales contra una aplicación de inteligencia artificial que utilizó su voz y su imagen sin su consentimiento para un anuncio online de, precisamente, una aplicación de inteligencia artificial. La publicidad de 'Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar', de 22 segundos, fue publicada en X (antes Twitter) y mostraba imágenes de una persona que se parecía mucho a la actriz de Los vengadores y se escuchaba una voz tremendamente similar a la de ella (con un tono muy característico oído en filmes como Her).

El abogado de Scarlett Johansson ha confirmado a Variety que ella no ha dado su consentimiento para esta utilización y que tomarán acciones inmediatas. “No nos tomamos estas cosas a la ligera. Tal como solemos actuar en estas circunstancias, abordaremos este caso con todos los recursos legales que tengamos a nuestra disposición”, dijo al medio Kevin Yorn.

El anuncio, que ha desaparecido de la red social, mostraba un clip del rodaje de Viuda negra. Un gráfico tapaba la cara de la actriz y mostraba fotos falsas generadas con Inteligencia Artificial de una persona que se parecía sospechosamente a ella y se escuchaba una voz, también falsa y generada por la AI, en la que Johansson promocionaba su uso. “No se limita sólo a los avatares. También puedes crear imágenes con textos e incluso tus videos de IA. Creo que no deberías perdértelo”, decía. Una letra pequeña en el anuncio advertía de que las imágenes habían sido “producidas por Lisa AI” y que no tenían “nada que ver con esta persona”. El creador de la aplicación no se ha manifestado sobre la polémica.

Johansson no es la primera estrella de Hollywood que denuncia que han manipulan su nombre y su imagen con fines publicitarios. El mes pasado, Tom Hanks recurrió a las redes sociales para señalar un vídeo promocional de una clínica dental que mostraba una versión del actor recreada con inteligencia artificial. “No tengo nada que ver con eso”, escribió Hanks en Instagram alertando de la situación.