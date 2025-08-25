Para Lule y Martín Menem, el contenido de los audios de Spagnuolo “es falso” y se trata de “una burda operación del kirchnerismo”

El subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, rompió el silencio y emitió un duro comunicado para desmentir las acusaciones en su contra que surgen de los audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. El funcionario calificó el escándalo como una “burda operación política del kirchnerismo”.

Si bien Menem no opinó sobre la autenticidad de las grabaciones, fue categórico sobre las acusaciones: “Sí puedo asegurar la ABSOLUTA FALSEDAD DE SU CONTENIDO”, escribió en el comunicado difundido en sus redes sociales.

Por su parte y en sintonía con Lule Menem, Martín Menem, titular de la cámara de Diputados, consideró que la denuncias tras los audios filtrados de Diego Spagnuolo, son “de una monumental operación a dos semanas de una de las elecciones más importantes, la provincia de Buenos Aires”.

“Estamos acostumbrados a este tipo de maniobras. Tratan de llevarte al barro. ¿Te parece casualidad que un día antes de la ley de Discapacidad aparezca un audio?”, se preguntó en una entrevista con A24.

“Rspecto a los audios no puedo aseverar la autenticidad o no pero el contenido es falso y pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina”, aseguró.

De acuerdo a Martín Menem, “Milei es el tipo más transparente que vas a conocer en la historia de la humanidad. Yo lo conozco a Javier, si le llegan a decir algo, en el acto toma una decisión”, reafirmó.

En relación con Spagnuolo, sostuvo que se trata de “un exfuncionario del Gobierno, no he tenido mucho trato salvo en los últimos 30 días por el tema discapacitados. Ha ido los domingos a Olivos porque escucha música clásica” con el Presidente, explicó Menem.

Las tres negaciones clave de Lule Menem

En su descargo, el funcionario, señalado en los audios como una pieza clave del presunto esquema de corrupción, negó punto por punto su participación en cualquier tipo de irregularidad y defendió la integridad del Gobierno.

Su relación con ANDIS: “Jamás tuve intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis. Ni de manera formal ni de manera informal”.

Presunta corrupción: “Nadie me mencionó ningún hecho de corrupción, ni tampoco tuve conocimiento alguno de que algo ilícito ocurriera en el Andis ni en ningún otro organismo del Estado”.

Desligó a Karina y Javier Milei: “Jamás hablé con Karina Milei o con el presidente de la Nación sobre prestaciones, contratos o la actividad particular del Andis”.

La defensa a los funcionarios: “Conozco el trabajo que lleva adelante este gobierno contra la corrupción y no dudo de la integridad de ninguno de los funcionarios mencionados”.

Lule Menem atribuyó la aparición de la denuncia a la cercanía de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, “el último reducto del kirchnerismo” y sostuvo que se trata de “prácticas que solo buscan dañar la imagen del gobierno para obtener un rédito meramente electoral”.

Con información de agencias.

IG