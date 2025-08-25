Mientras la Justicia investiga una presunta corrupción en el caso ANDIS, Milei sigue su agenda de campaña

El acto de campaña de La Libertad Avanza (LLA) que estaba previsto para la semana pasada en la localidad bonaerense de Junín, fue reprogramado para este lunes, por lo que hay expectativa por la reaparición del presidente Javier Milei, en plena tensión por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Milei presenta este lunes en el Teatro San Carlos a los candidatos de la boleta de LLA para diputados nacionales por la Provincia de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Se espera que acompañen al mandatario sobre el escenario del Teatro San Carlos los candidatos José Luis Espert; la ex vedette Karen Reichardt; el diputado del PRO Diego Santilli; la ex funcionaria Gladys Humenuk y el armador libertario Sebastián Pareja, junto a los demás integrantes de la nómina violeta.

Además, habría presencia de dirigentes provinciales que buscarán ganar una banca en la Legislatura y el Senado bonaerenses en los comicios del 7 de septiembre, en el contexto de la campaña “unificada” que decidió llevar adelante LLA debido a que las dos votaciones están separadas sólo por un mes y medio.

Crecen las dudas sobre cómo se dará el encuentro, teniendo en cuenta el escándalo que estalló tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo en donde apunta a Karina Milei y Lule Menem por presuntas coimas.

Los Menem, voces oficiales para desligarse de los audios de Spagnuolo

El subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, rompió el silencio y emitió un duro comunicado para desmentir las acusaciones en su contra que surgen de los audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. El funcionario calificó el escándalo como una “burda operación política del kirchnerismo”.

Si bien Menem no opinó sobre la autenticidad de las grabaciones, fue categórico sobre las acusaciones: “Sí puedo asegurar la ABSOLUTA FALSEDAD DE SU CONTENIDO”, escribió en el comunicado difundido en sus redes sociales.

Por su parte y en sintonía con Lule Menem, Martín Menem, titular de la cámara de Diputados, consideró que la denuncias tras los audios filtrados de Diego Spagnuolo, son “de una monumental operación a dos semanas de una de las elecciones más importantes, la provincia de Buenos Aires”.

“Estamos acostumbrados a este tipo de maniobras. Tratan de llevarte al barro. ¿Te parece casualidad que un día antes de la ley de Discapacidad aparezca un audio?”, se preguntó en una entrevista con A24.

“Respecto a los audios no puedo aseverar la autenticidad o no pero el contenido es falso y pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina”, aseguró.

De acuerdo a Martín Menem, “Milei es el tipo más transparente que vas a conocer en la historia de la humanidad. Yo lo conozco a Javier, si le llegan a decir algo, en el acto toma una decisión”, reafirmó.

En relación con Spagnuolo, sostuvo que se trata de “un exfuncionario del Gobierno, no he tenido mucho trato salvo en los últimos 30 días por el tema discapacitados. Ha ido los domingos a Olivos porque escucha música clásica” con el Presidente, explicó Menem.

Con información de agencias.

IG