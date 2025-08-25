Con goles de Merentiel y Cavani, Boca le ganó 2-0 a Banfield y sumó su segundo triunfo consecutivo
Boca arrastraba 12 partidos sin triunfos, pero el fin de semana pasado cortó esa racha contra Independiente Rivadavia como visitante. Faltaba la victoria con su público y lo logró este domingo. Derrotó 2 a 0 a Banfield con goles de Merentiel y de Cavani, y un gran partido de Leandro Paredes. Los del Miguel Ángel Russo recuperan la sonrisa de a poco y ya están posicionados en puestos de clasificación a la próxima Libertadores.
El Xeneize jugó un buen primer tiempo. Si no se puso al frente fue por las atajadas de Facundo Sanguinetti. El arquero de Banfield le tapó los tiros a Blanco, a Paredes y un cabezazo a Pellegrino. Se terminó la primera etapa y los de Russo debieron irse al frente en el marcador, pero finalizó 0 a 0.
En la segunda etapa, Boca salió a jugar con la misma actitud que antes y en los primeros minutos Cavani se equivocó en el cabezazo y Paredes pateó al segundo palo con un disparo que pasó muy cerca. Finalmente, a los nueve, llegó el 1 a 0. Paredes (otra vez) habilitó a Aguirre por la derecha. El extremó le ganó a su marca y tiró el centro. Por ahí entró Merentiel, que se tomó su tiempo, dejó a Sanguinetti en el camino e hizo delirar a la Bombonera.
A partir de ahí, Boca se quedó. Banfield buscó, pero con puro corazón y sin tanta profundidad. Algunas veces pisando el área del local, pero sin hacer sufrir a Marchesín. Un disparo de Méndez al segundo palo fue la más clara. Y cuando se jugaban 37 un córner desde la derecha para Boca fue al primer palo. Battaglia ganó arriba y estrelló su cabezazo en el palo. Quien estaba atento fue Cavani, que tomó el rebote y de cabeza puso el 2 a 0.
El Xeneize se quedó con un gran triunfo. Su deuda era ganar ante su gente y lo logró. De ese modo, se ubica cuarto en el grupo B con nueve puntos. En la general, llegó a 42 y está tercero, ingresando, por ahora, a la próxima Libertadores.
NB
0