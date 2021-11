De las series a los videojuegos, de Stranger Things a Card Blast: Netflix lanza sus primeros juegos basados en series y películas

El objetivo de la empresa es ampliar el catálogo y crear juegos que expandan los universos de las series y películas. Por el momento, los juegos solo están disponibles en dispositivos Android (tablets y celulares), en la app de Netflix; el único requisito es estar suscrito a la plataforma. Sin embargo, se espera que próximamente estén disponibles para iOS.

En el anuncio oficial de la plataforma, Mike Verdu, el vicepresidente de Desarrollo de Juegos de Netflix, escribió: “Ya sea que estés de ánimo para un juego casual que puedas comenzar desde cero o para una experiencia inmersiva que te permita sumergirte en tus historias favoritas, queremos comenzar a construir un catálogo de juegos con algo para todos los gustos”.

Los juegos están disponibles en todos los países y en muchos idiomas. Los perfiles de niños no podrán acceder; solo se pueden usar desde un perfil de adulto. Si el número de dispositivos conectados excede el permitido por la suscripción, aparecerá un aviso.

Para jugar, no es necesario tener una conexión activa a internet; los juegos funcionan igual que los episodios descargados. No tienen anuncios y no hay que pagar tarifas adicionales. Además, poseen distintos niveles de dificultad y estilos de juego.

Por otro lado, Netflix ya está en proceso de comprar estudios de desarrollo de videojuegos para que produzcan juegos exclusivos. Recientemente compró Night School Studio, creador de Oxenfree y Afterparty.

MGF