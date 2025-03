Cinco casos reales en documentales de gran impacto: crímenes terribles, medios voraces y cabos sueltos

El reciente lanzamiento de American Murder: Gabby Petito a través de Netflix volvió a poner en primera plana un caso policial de alto impacto que conmovió a los Estados Unidos. De hecho, la historia de la joven estadounidense que contaba su supuesta vida idílica en las redes sociales hasta que desapareció misteriosamente mientras recorría con su novio el país en una camioneta ya había sido narrada, con distintos recursos, en numerosas producciones audiovisuales. Este estreno reciente de la plataforma pone de relieve una tendencia que se sostiene en el mundo del streaming: la apuesta por contar, en formato de docuserie o unitario, casos reales de alto impacto que conmueven a multitudes.

A continuación, un repaso por algunos lanzamientos de producciones de true crime recientes disponibles en Netflix, Amazon Prime Video, Max y Disney+.

1. American Murder: Gabby Petito. Después de algunos especiales televisivos como The Murder of Gabby Petito: Truth, Lies and Social Media (disponible en Prime Video), Gabby Petito: un crimen viral y Detrás del engaño: Gabby Petito (disponibles los dos en Max), Netflix acaba de sumar a su menú la serie documental American Murder: Gabby Petito, quizá el trabajo audiovisual más completo de este caso.

En 2021, la joven Gabby Petito, de 21 años, decidió cambiar el rumbo de su vida y emprender un viaje por los Estados Unidos en camioneta con su novio, Brian Laundrie. La intención de la pareja, que en el medio se comprometió y planeaba casarse, era hacer videos de sus andanzas y subirlos a las redes sociales.

Tal como quedó registrado en el canal de YouTube de la joven y también en Instagram, los primeros días de julio de 2021 se lanzaron a la aventura. Sonrientes, despreocupados y llenos de planes, hablaban a cámara para contar qué hacían cada día. Hasta que un mes después, los problemas empezaron a aflorar. De hecho en una oportunidad la pareja fue demorada por la policía cuando un transeúnte vio una actitud violenta de parte del joven hacia su novia. Poco después, cuando la familia de Gabby intentó comunicarse con ella no hubo caso: la joven había desaparecido. Los ojos de todos, con razón, se posaron sobre Brian.

Con entrevistas a la familia de Petito, a sus amigos, a policías e investigadores, American Murder: Gabby Petito reconstruye con delicadeza el caso, desde los comienzos de la relación de Petito con Laundrie hasta el estremecedor desenlace.

La docuserie American Murder: Gabby Petito está disponible en Netflix.

2. ¿Quién es Luigi Mangione? . Lanzado en febrero, a menos de dos meses de que se conociera el caso, este documental unitario se concentra en la figura de Luigi Mangione, el joven detenido en los Estados Unidos acusado de asesinar en diciembre de 2024 a Brian Thompson, el CEO de United Healthcare.

Con el foco puesto en la historia de vida del joven, a lo largo de una hora se combina material de archivo con entrevistas. Hablan expertos y también algunos allegados de manera lateral a Mangione con la intención de retratarlo y, sobre todo, de preguntarse qué llevó al joven, de una supuesta posición privilegiada, a cometer un crimen tan atroz en las calles de Nueva York. Lo que se logra con esta producción, aunque todavía no haya pasado tiempo suficiente y queden varios cabos sueltos en el caso, es un perfil provisorio de Mangione, quien es retratado como un estudiante aplicado y de gran inteligencia.

En la mañana del 4 de diciembre de 2024, Brian Thompson, CEO de United Healthcare, recibió un disparo frente a un hotel en Manhattan. El ataque conmocionó al mundo y desató un intenso operativo policial para capturar al asesino. El 9 de diciembre, Luigi Mangione, de 26 años, fue finalmente detenido en Altoona, Pensilvania. Sin embargo, a medida que surgen nuevos detalles tras su arresto, las dudas sobre el caso no hacen más que multiplicarse.

El documental ¿Quién es Luigi Mangione? está disponible en Max.

3. Cacería implacable. O. J. Simpson. Un doble crimen en manos de una de las figuras más populares de la historia del deporte de los Estados Unidos. Uno de los primeros juicios ultra mediáticos de ese país. Una conmoción que se mantiene hasta la actualidad. A poco más de 30 años de los crímenes de su ex esposa Nicole Brown y de un amigo de ella, Ronald Goldman, Netflix acaba de estrenar una serie documental de cuatro episodios dedicada a uno de los casos más impactantes y con un protagonista saliente: el ex jugador de fútbol americano O.J. Simpson.

Como parte de una saga de especiales que lleva como título Cacería implacable (ya salió una producción dedicada al atentado que tuvo lugar durante una maratón en Boston en 2013 y fue anunciada una nueva entrega sobre Osama Bin Laden, que está programada para el próximo 10 de marzo), la plataforma se metió con Simpson, un personaje y una investigación criminal que ya fue objeto de distintas producciones audiovisuales. Es el caso del documental O. J: Made in America, un riguroso especial de ESPN dedicado a reconstruir minuciosamente la vida del deportista y la serie de ficción American Crime Story: The People vs. O. J. Simpson. Los dos están disponibles en la actualidad de Disney+.

En la reciente producción de Netflix, lo que se destaca es la reconstrucción de los asesinatos de Brown y Ronald, un repaso por las fallas en la investigación del caso y, una vez más, como ocurre con este tipo de figuras públicas, el rol central que tuvieron los medios, especialmente durante el juicio que enfrentó el deportista. Para esto, los realizadores entrevistaron a ex investigadores y peritos que actuaron en la causa desde sus primeras instancias.

Los cuatro episodios de Cacería implacable. O.J.Simpson están disponibles en Netflix.

4. La desaparición de Melissa Witt. Este documental narrado en cuatro capítulos intenta reconstruir el espeluznante caso de Melissa Witt, una joven estudiante universitaria de 19 años que desapareció del estacionamiento de un local de bowling en Fort Smith, Arkansas, el 1 de diciembre de 1994. Su cuerpo fue hallado el 13 de enero de 1995 por dos cazadores en un bosque cercano, con signos de estrangulamiento.

Producida por ABC News para Hulu y disponible en Latinoamérica a través de la plataforma Disney+, la docuserie fue lanzada a finales de 2024, cuando se cumplieron 30 años del asesinato, una historia que impactó y sigue siendo comentada en Estados Unidos porque todavía permanece impune.

Con entrevistas exclusivas a periodistas que cubrieron la noticia, detectives locales, agentes del FBI y representantes del poder judicial, a lo largo de los cuatro episodios se reconstruyen las distintas líneas que fueron siguiendo los investigadores a lo largo de todos estos años.

La docuserie La desaparición de Melissa Witt está disponible en Disney+.

5. Lorena. “Pasé por este infierno y hoy digo a las mujeres: no están solas, pueden huir de la violencia si quieren y tomar las riendas de su vida, tal como yo hice”, dice a cámara una mujer conmovida. Quien habla lo hace veinticinco años después del caso que la llevó a hacerse conocida por haberle cortado el pene a quien era su esposo en una circunstancia que hasta la actualidad sigue siendo debatida, recordada e incluso parodiada. Tanto quedó ella en el centro, que su nombre de casada es el que se instaló mundialmente en los medios: Lorena Bobbitt. O “la mujer que hizo lo impensable”, como señala un presentador de noticias en un archivo rescatado por la excelente docuserie Lorena, lanzada en 2019 por Amazon Prime Video y disponible en la plataforma para América Latina.

Dividida en cuatro episodios, la serie realiza un serio repaso por la historia del matrimonio de Lorena Gallo y John Bobbitt y también por todo lo que ocurrió después de la noche tristemente célebre de 1993 en el pequeño pueblo estadounidense de Manassas del estado de Virginia. Sin caer en simplificaciones ni morbosidades, esta producción audiovisual ayuda a armar el rompecabezas con elegancia y datos precisos. Entre otras cosas, se hace un análisis riguroso de las denuncias por violencia y violación marital que hizo la propia Lorena y los cambios en la legislación estadounidense a lo largo del tiempo para este tipo de delitos.

La serie ofrece una cantidad notable de material de archivo de noticieros de la época y entrevistas. De hecho, a lo largo de los capítulos hablan la propia Lorena, su ex esposo, los primeros policías que se acercaron hasta el lugar de los hechos, el cirujano que le hizo a Bobbitt el reimplante de su pene poco después del incidente, los abogados, distintos periodistas que cubrieron los juicios y algunos expertos y expertas en violencia doméstica que ayudan a poner en contexto algunas características particulares del caso. Entre otras, el desbordado interés del periodismo por esta historia, la revolución que generó en el pueblo donde tuvo lugar y una suerte de estigma que pesó sobre una mujer que estuvo en el centro de la escena mediática a mediados de los ‘90.

La docuserie Lorena está disponible en Amazon Prime Video.

AL