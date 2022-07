Es más fácil vencer a Thanos que al machismo: sólo dos películas de Marvel las protagonizan mujeres

Si regresara el mítico concurso del '1,2,3' y se le preguntara a una de las parejas concursantes, esos amigos y residentes en Madrid que aspiran a un chalet en Torrevieja, por superhéroes de Marvel, la lista de respuestas sería tan amplia como desigual. Seguro que mencionarían a Thor, Iron-Man, Spider-Man, Hulk o Capitán América. Quizás, y con algo de esfuerzo, entre las menciones apareciera Viuda Negra. La lista de protagonistas masculinos de la saga es infinitamente mayor que la de femeninos, y mientras en los cómics se intenta ofrecer historias mucho más diversas, paritarias, feministas y que incluyan al colectivo LGTBI, en el cine se sigue siendo mucho más conservador.

La diversidad sexual sigue siendo algo casi tabú, pero la presencia de mujeres como protagonistas absolutas del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel) tampoco es mucho más boyante, igual que tampoco lo es el número de directoras que se han puesto al frente de los proyectos del estudio. Este pasado viernes se estrenó la nueva entrega de la franquicia, Thor: Love and Thunder, que se ha vendido como el regreso de Natalie Portman como Jane Foster y con sus imágenes convertida en diosa del trueno. Al ver la película, dirigida por un hombre, Taika Waititi, uno se da cuenta de que el show sigue siendo de Thor (Chris Hemsowrth). Jane adquiere peso, pero sigue siendo una historia que define a la del protagonista. De hecho, ni siquiera se ha puesto el nombre del personaje en el título.

Desde que el MCU llegara en 2008 se han estrenado, incluyendo la última entrega de Thor, 29 películas. De ellas sólo dos tienen a una protagonista absoluta femenina. Se trata de Capitana Marvel (2019) y Viuda Negra (2021). Tras ellas estaría Ant-Man y la Avispa, secuela que da el mismo protagonismo al personaje interpretado por Evangeline Lilly y hasta la coloca en el nombre del filme. Luego están las películas corales como las cuatro entregas de Los Vengadores, donde Viuda Negra o Bruja Escarlata tienen protagonismo, pero son dos mujeres en un equipo lleno de señores. La paridad sí que está en Eternals, dirigida por Chloé Zhao y, de lejos, la película más diversa de Marvel. Muchas protagonistas en este grupo de semidioses que también incluía un héroe gay y negro y una heroína sorda.

Solo dos películas del UCM, protagonizadas exclusivamente por una mujer Listado de películas del Universo Cinematográfico de Marvel estrenadas hasta la actualidad según si están protagonizadas por un superhéroe, una superheroína o un equipo mixto de superhéroes Fuente: elaboración propia, FilmAffinity



La franquicia comenzó su andadura con Iron Man en 2008. Tuvieron que pasar más de 20 años para que hubiera una película donde una mujer fuera la absoluta protagonista, la imagen del cartel y la que llevara el nombre del filme. Fue Capitana Marvel en 2019. También fue la primera vez que una mujer dirigía una película de Marvel. Se trata de Anna Boden, que junto a Ryan Fleck se encargaron del éxito de taquilla. Con Capitana Marvel se vivió, además, uno de los mayores ataques ante un filme de Marvel. Antes de su estreno hubo fans machistas y misóginos que se encargaron de atacar a la película sin haberla visto en redes sociales y boicoteando su nota en webs en la que los espectadores pueden votar. Un intento de demostrar que la primera película protagonizada por una mujer era un fracaso. Sirvió de poco, Capitana Marvel recaudó 1.128 millones de dólares en todo el mundo. Una locura que dejó claro que había hambre de heroínas.

Un universo cinematográfico sin mujeres al mando Listado de películas del Universo Cinematográfico de Marvel estrenadas hasta la actualidad según si están dirigidas por un hombre o una mujer Fuente: elaboración propia, FilmAffinity



La fecha no es casualidad. Que la primera película del MCU con mujer al frente llegara en 2019 es el resultado del Me Too y de los cambios que las actrices, directoras y la sociedad pedía a una industria machista y patriarcal. 20 películas después Marvel daba el paso. El siguiente no tardó tanto. Tres películas después llegaba Viuda Negra (2021), también dirija por una mujer, Cate Shortland. La taquilla no fue tan bien, lo que provocó que la turba misógina intentara atacarla. En este caso fue la pandemia y el estreno simultáneo en Disney+ lo que hizo que muchos no fueran a las salas. A pesar de ello recaudó 380 millones en todo el mundo. Viuda Negra era el primer filme de Marvel dirigido en solitario por una mujer. El siguiente fue Eternals el año siguiente. Sólo tres mujeres, de momento, lo han logrado.







Más mujeres en las series

La llegada de Disney+ ha hecho que desde Marvel amplíen su universo y que ya no sea sólo cinematográfico. Las series ahora son parte fundamental de la historia de los héroes, y para entender las películas de la fase 4 es fundamental saber lo que ha ocurrido en las ficciones televisivas. No se entiende Dr. Strange en el multiverso de la locura sin saber lo que ocurría en WandaVisión. Estas series han apostado de forma mucho más abierta por las protagonistas femeninas. De las ocho que se han estrenado (o tienen estreno en los próximos meses), cuatro de ellas tienen protagonistas femeninas: Hulka, Kate Bishop, Wanda y Ms Marvel. Sin embargo, de esas cuatro, sólo dos tienen a una showrunner.

El futuro parece mucho más paritario en el Universo Cinematográfico (y seriéfilo) de Marvel, pero todavía queda mucho por hacer y de momento las superheroínas siguen siendo minoría en un mundo dominado por los hombres.

Las mujeres son mayoría en las nuevas series de Marvel para Disney+ Listado de series del Universo Cinematográfico de Marvel estrenadas hasta la actualidad según si están protagonizadas por un superhéroe, una superheroína o un equipo mixto de superhéroes Fuente: elaboración propia, FilmAffinity



