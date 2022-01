“Get Back”, el mítico último concierto de los Beatles ya está disponible en todas las plataformas

Tapados de piel, pelos largos, guitarras eléctricas, cielo gris, vientos y policías. Es 1969. Suena "Don't let me down" en la terraza de Apple Corps, escenario de la que sería la última aparición pública, mítica como varias, de los Beatles. Hasta ahora, sólo se conocían imágenes subidas a Youtube pero ahora, el legendario show está disponible por primera vez en forma digital en todas las plataformas de streaming.

"The Beatles: Get Back" llega a días de que se cumplan 53 años del concierto de ese 30 de enero que selló la despedida de la banda integrada por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison.

Además, ya puede escucharse en Spotify y Apple music el álbum de la presentación que se titula Get Back: The Rooftop Performance e incluye el show completo de 40 minutos, aunque remezclado por primera vez en calidad Dolby Atmos por Giles Martin (hijo del reconocido y eterno colaborador de los Fab Four, George Martin) y Sam Okel.

Entre las canciones del concierto se encuentran "I've Got A Feeling", "Dig A Pony", "Get Back" y "Don't Let Me Down", de las cuales se puede ver el proceso de composición en el documental que estrenó Disney+ de Peter Jackson, producto de 53 horas de grabación del detrás de escena del grupo y la presentación.

Será una re-visión del show sorpresa que encantó a los londinenses sorprendidos que pasaban por la puerta de Apple récords, su última presentación en vivo y marcó el inicio del fin de la banda de Liverpool.

La reacción de Yoko Ono

Al estrenarse el documental íntimo disponible en Disney + en noviembre de 2021, Yoko Ono, la artista y exnovia de John Lennon, publicó en sus redes sociales una nota que habla de cómo los fans desestimaban que su figura haya "quebrado" a los Beatles. La cantante japonesa fue siempre señalada como la novia celosa de John, pero los fans de la banda, al ver las imágenes del largometraje de Peter Jackson, advirtieron que Ono no solo no causó la ruptura de la banda, sino que mientras estaba en el estudio, no hizo mucho además de leer el periódico, revisar su correo y realizar otras tareas mundanas de ese tipo.

“No tengo problemas con Yoko en el sentido… Puedo entender desde el punto de vista de George, Paul y Ringo que es un poco extraño. Pero lo que pasa con Yoko, sin embargo, que tienen que decir, es que ella no se impone. Ella está escribiendo cartas, está leyendo cartas, está cosiendo, está pintando, a veces algunas obras de arte a un lado. Ella nunca tiene opiniones sobre las cosas que están haciendo. Ella nunca dice: 'Oh, creo que la toma anterior fue mejor que esa'. Es una presencia muy benigna y no interfiere en lo más mínimo”, dijo el director del documental.