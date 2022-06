A 28 años de la icónica frase de Maradona en el Mundial de EEUU 1994: “Me cortaron las piernas”

Un día como hoy pero hace 28 años, la Selección Argentina vence a Nigeria por 2-1 por la fase de grupos del Mundial de EEUU 1994 y también es el último partido de Diego Armando Maradona con la camiseta albiceleste.

El equipo dirigido por Alfio “Coco” Basile logró una importante victoria ante el seleccionado nigeriano y puso un pie en los octavos de final de la Copa del Mundo, pero perdió a su máxima figura por un control antidopaje que resultó ser positivo y que derivó en la suspensión del astro del fútbol.

La imagen de Maradona de la mano de una enfermera en el campo de juego dio la vuelta al mundo, al igual que su icónica frase luego de recibir una suspensión de 15 meses por parte de la FIFA. "Juro por mis hijas que yo no me drogué, que yo no tomé ninguna sustancia para que FIFA me deje afuera de este Mundial", sostuvo al conocer la noticia de su pronta salida de uno de los campeonatos más importantes del deporte.

“No quiero dramatizar, pero creeme que me cortaron las piernas”, dijo el Pelusa en una improvisada conferencia de prensa en suelo estadounidense.

La suspensión de Maradona afectó al plantel en su juego y en el tercer partido cayó ante Bulgaria por 2 a 0. Sin embargo, consiguió la clasificación por ser uno de los “mejores terceros”.

DL