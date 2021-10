América, del DT Santiago Solari, venció a Pumas UNAM, de su compatriota Lillini, en la liga mexicana

En un duelo de directores técnicos argentinos, el líder América, a cargo de Santiago Solari, venció esta noche por 2-0 a Pumas UNAM, dirigido por Andrés Lillini, con lo que suma 25 unidades al cumplirse la duodécima fecha del campeonato de la liga mexicana MX.

Richard Sánchez y Mauro Laínez marcaron para el puntero frente a Pumas, que contó con la presencia titular del defensor Nicolás Freire (ex Argentinos Juniors); el volante Favio Alvarez (ex Talleres, de Córdoba, Atlético Tucumán y Defensa y Justicia, entre otros) y el delantero Juan Ignacio Dinenno (ex Racing y Temperley), según indicó el sitio Soccerway.

En el primer turno, Toluca, conducido por el entrenador Hernán Cristante y con la participación desde el inicio del mediocampista Rubens Sambuenza (ex River Plate), empató de local en un gol con Querétaro, a cargo del técnico uruguayo Leonardo Ramos (ex lateral derecho de River Plate, Vélez Sarsfield y Banfield, entre otros).

En la continuidad de la 12ma. fecha juegan Tigres UANL-Necaxa y en la madrugada argentina concluye la jornada con Tijuana-Cruz Azul.