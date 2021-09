Argentino Palacios dice presente en triunfo de Panathinaikos por la Superliga de Grecia

El atacante argentino Sebastián Palacios participó esta tarde en la cómoda victoria que su equipo, Panathinaikos, logró sobre Volos, por 5-1, en partido válido por la cuarta fecha de la Superliga de fútbol de Grecia.

El delantero tucumano, de 29 años, tuvo su cuarto cotejo consecutivo en el elenco ateniense, ingresando desde el banco de los suplentes.

En esta ocasión, el exjugador de Talleres de Córdoba y Boca Juniors entró a los 18 minutos de la segunda etapa, en reemplazo de Tasos Chatzigiovanis.

Palacios arribó a Panathinaikos (que tuvo en el banco de relevos a los también argentinos Lucas Villafáñez y Facundo Sánchez) en este mercado de pases, luego de que la entidad griega pagara alrededor de 800 mil euros a Independiente, por el 50 por ciento del pase del jugador.

Los goles de Panathinaikos (6 puntos) fueron obra del español Carlitos López (2), del brasileño Mateus Vital y de Fotis Ioannidis y del apuntado Chatzigiovanis, según detalló Soccerway.

En Volos, en tanto, se desempeñaron los defensores Franco Ferrari (ex Mitre de Santiago del Estero) y Fausto Grillo (ex Vélez), el mediocampista Emiliano Purita (ex San Martín de Tucumán) y el atacante Julián Bartolo (ex Acassuso).

En otro resultado, Olympiakos superó como visitante y por 2-0 a Asteras Trípolis, que contó con los concursos de Federico Alvarez y Rodrigo Gómez (ambos ex Quilmes) y Jerónimo Barrales (ex Banfield).

Los demás marcadores: PAOK Salónica 2-AEK Atenas 0; Lamia 2-Panaitolikos 2. Mañana jugarán PAS Giannina-OFI Creta; Apollon Smirnis-Ionikos y Atromitos-Aris Salónica.

Es líder Olympiakos con 10 unidades, escoltado por PAOK Salónica y Volos, ambos con 9.