Tras el “caso Spreen”, el influencer Santiago Maratea anunció que entrena en el club Colegiales con “el sueño de jugar en Primera”

Después de haber encabezado una colecta para Independiente y debutado el año pasado en Ezeiza FC en el Torneo Promocional Amateur, el influencer Santiago Maratea se unió a Colegiales, club que milita en la Primera Nacional.

El pasado jueves, el club del barrio bonaerense de Munro, conocido como “Tricolor”, le dio la bienvenida al joven de 32 años, quien comenzará su aventura en el club entrenando con la Reserva. Su objetivo, sin embargo, es ganarse un lugar en el plantel profesional.

Maratea expresó su agradecimiento al club por brindarle esta oportunidad y extendió un saludo a los hinchas, esperando contar con su apoyo. “Estoy muy contento con este proyecto, y quiero que tenga la seriedad que merece el club”, afirmó

“La idea no es que me metan de la nada a jugar en Primera. Es entrenar, progresar y ganarme mi lugar si se me da la posibilidad”, comentó, haciendo referencia al caso del streamer Spreen, quien generó controversia al debutar en Deportivo Riestra en un partido en el que apenas disputó unos segundos de juego.

En cuanto a su rol dentro del club, Maratea aseguró que no recaudará dinero como lo hizo en Independiente, y subrayó que su objetivo es aportar de forma seria y comprometida. “No se asusten, no es el fin de todo esto. Mi propósito es entrenar, progresar y compartir tiempo con los chicos del plantel”, concluyó.

DM