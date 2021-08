Doblete de Pereyra y uno de Molina en triunfo de Udinese por Copa Italia de fútbol

El tucumano Roberto Pereyra marcó un doblete, mientras que el lateral Nahuel Molina aportó el otro gol para Udinese, que batió por 3-1 al Ascoli, para avanzar a los 16vos. de final de la Copa Italia de fútbol.

Pereyra, exmediocampista de River Plate, de 30 años, convirtió a los 11 minutos del primer tiempo y a los 10m. del segundo, respectivamente, según indicó un reporte del sitio Flashscore.

Mientras que Molina, ex Boca Juniors y reciente integrante del seleccionado argentino ganador de la Copa América Brasil 2021, forjó la segunda conquista del elenco ganador, a los 8m. de la segunda etapa.

En Udinese también se desempeñó como titular el extremo Ignacio Pussetto (ex Huracán y Atlético de Rafaela), mientras que ingresó en la segunda mitad el atacante Fernando Forastieri (exinferiores en Boca Juniors).

Por la misma ronda, en tanto, Nicolás González, otro componente del equipo del DT Lionel Scaloni campeón en el estadio Maracaná, anotó un gol para la Fiorentina, que vapuleó por 4-0 a Cosenza.

El exjugador de Argentinos Juniors y del Stuttgart alemán consiguió el segundo gol del elenco de Florencia, a los 37m. del primer período.

En el conjunto "violeta" también se desempeñó el zaguero central Germán Pezzella, otro componente del plantel albiceleste, mientras que Lucas Martínez Quarta (ex River Plate) permaneció en el banco de los suplentes.

En tanto, Perugia, con las actuaciones del arquero Leandro Chichizola (ex River Plate) y del marcador de punta Marcos Curado (ex Arsenal), quien fue expulsado a los 40m. del primer tiempo, no pudo con Genoa, que lo superó por 3-2. Además, Spezia batió por 3-1 al Pordenone.

Mañana jugarán Benevento-SPAL, Cittadella-Monza, Verona-Catanzaro y Cagliari-Pisa.