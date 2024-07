Enzo Fernández pidió disculpas por sus cánticos discriminatorios

“Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi Instagram durante las celebraciones de la Selección. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad”, escribió en sus redes sociales el volante de la Selección Enzo Fernández luego de que el futbolista francés Wesley Fofana lo acusara de “racista” por los cánticos pronunciados durante los festejos de Argentina tras la obtención de la Copa América.

La acusación llegó porque el mediocampista argentino realizó un vivo por redes sociales, en el cual cantaba junto a sus compañeros una canción con expresiones homofóbicas y racistas. El mediocampista de Argentina cortó su directo, pero Fofana capturó el momento exacto en donde se produjo “el acto racista ”.

El festejo se viralizó en redes sociales y la Federación Francesa de Fútbol (FFF) realizó un fuerte comunicado de condena en el que anticiparon que se tomarán medidas disciplinarias.

MM con información de la agencia NA.