Franco Colapinto: “Se vienen mejores findes”

Tras un inicio decepcionante en el Gran Premio de Australia, el equipo Alpine tuvo otra jornada para el olvido en el Circuito Internacional de Shanghai, escenario del segundo Gran Premio de la temporada 2025 de Fórmula 1, ya que tanto Jack Doohan como Pierre Gasly enfrentaron sanciones que los dejaron fuera de los puntos, consolidando el difícil arranque del equipo francés, que sigue sin sumar unidades en el campeonato.

La carrera de Doohan fue una sucesión de incidentes desafortunados.Luego de protagonizar un choque en la última vuelta de la carrera sprint con Gabriel Bortoleto, que le costó diez segundos de penalización y dos puntos en su superlicencia, el australiano volvió a ser protagonista de una maniobra polémica.

En la vuelta 14 de la carrera principal, Doohan realizó un movimiento imprudente contra Isack Hadjar, obligando al piloto de Red Bull a salirse de la pista. Como resultado, recibió otra sanción de diez segundos y perdió dos puntos adicionales en su superlicencia, acumulando ya una preocupante cantidad de penalizaciones.

Por su parte, Gasly tuvo una actuación más sólida y cruzó la meta en el undécimo lugar, quedándose a las puertas de sumar un punto para Alpine. Sin embargo, las esperanzas de rescatar algo positivo se esfumaron cuando el coche del francés fue sometido a las inspecciones técnicas posteriores a la carrera. El monoplaza no cumplió con el peso mínimo reglamentario de 800 kilos, registrando un kilo menos.

Esto derivó en la descalificación de Gasly, negándole incluso el beneficio de los puntos que habrían llegado tras las descalificaciones de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ambos de Ferrari, quienes sufrieron un castigo por el mismo motivo. Con las eliminaciones de Hamilton y Leclerc, Esteban Ocon (Haas), Kimi Antonelli (Mercedes) y Alex Albon (Williams) escalaron posiciones, completando la lista de puntos junto a Oliver Bearman (Haas), Lance Stroll (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams).

Por su parte, el argentino Franco Colapinto se mostró muy relajado en los boxes, y a pesar de que no hizo declaraciones sobre sus compañeros y el equipo, dejó clara su postura: “No puedo hablar, boludo. No me dejan. Disfruten ustedes, yo estoy aburrido”.

La carrera fue para el australiano Oscar Piastri de McLaren quien se impuso, en el Gran Premio de China. Dominó la carrera de principio a fin.

MP