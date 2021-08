Dos goles de argentino Zampedri en triunfo de Universidad Católica en Chile

El delantero argentino Fernando Zampedri consiguió esta noche dos tantos para Universidad Católica, que superó por 4-3 a La Serena, al disputarse la 15ta. jornada del torneo de Primera División del fútbol de Chile.

El atacante entrerriano, de 33 años, anotó a los 33 minutos del período inicial y a los 29m. del segundo, respectivamente.

De esta manera, el exjugador de Rosario Central, Atlético Tucumán, Atlético de Rafaela y Juventud Unida de Gualeguaychú, entre otros clubes, llegó a las 9 conquistas en 14 presentaciones.

En la Universidad Católica, que alcanzó el liderazgo con 25 unidades, también se desempeñaron el defensor Germán Lanaro (ex Nueva Chicago), el enganche Diego Buonanotte (ex River Plate) y el delantero Gastón Lezcano (ex Barracas Central).

En Deportes La Serena, en tanto, que reúne 20 puntos, fue expulsado el defensor pampeano Facundo Agüero (ex Instituto de Córdoba), según reflejó ‘Flashscore’.

Otro de los punteros, Universidad de Chile (25 puntos), con una anotación del ex Huracán y Vélez, Joaquín Larrivey, venció por 3-1 a O’Higgins, donde descontó mediante la ejecución de un tiro penal el mendocino Marcelo Larrondo (ex River y Rosario Central).

Mientras que Unión Española doblegó por 3-2 a Ñublense, que tuvo en sus filas al volante Federico Mateos (ex Colegiales), al mediocampista ofensivo Matías Moya (ex River) y al delantero Maximiliano Quinteros (ex Los Andes).

Mañana jugarán Santiago Wanderers-Huachipato; Antofagasta-Audax Italiano; Colo Colo-Curicó Unido y Unión La Calera-Everton.

Principales posiciones: Unión La Calera, Universidad Católica y Universidad de Chile 25 puntos; Colo Colo 24; Everton 23; Unión Española y Audax Italiano 21.