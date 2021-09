"Jugar la Davis con público será algo apasionante", admitió el marplatense Horacio Zeballos

El tenista marplatense Horacio Zeballos, uno de los mejores del mundo en el circuito de dobles, admitió hoy que jugar la Copa Davis con la presencia de público en las tribunas "será algo apasionante" y le agregará un condimento extra a la serie que animará la Argentina con Bielorrusia el próximo fin de semana.

"Jugar la Davis en casa siempre es una sensación única, y se agrega que habrá público en las tribunas así que será algo muy apasionante", confesó "Zebo" en la rueda de prensa que ofreció en las instalaciones del Buenos Aires Lawn Tennis Club, que albergará la serie de los playoffs de reclasificación para el Grupo Mundial el sábado y domingo próximos.

Zeballos, de 36 años y séptimo en el ranking mundial de dobles de la ATP, protagonizó su primera práctica oficial con el equipo "albiceleste" que tiene como capitán a Gastón Gaudio y se completa con Diego Schwartzman (15), Federico Coria (61), Guido Pella (82) y el tandilense Máximo González, 25to. en el escalafón de duplas.

El equipo argentino, con Francisco Cerúndolo (104) como sparring para los entrenamientos de la semana, entrenó fuerte en el complejo ubicado en el barrio porteño de Palermo en una jornada soleada en la que no bajaron nunca la intensidad pese a ser amplios favoritos en la serie.

"No voy a mentir, cuando me enteré que Bielorrusia no venía a Buenos Aires con sus mejores jugadores me puse contento y el resto del equipo también. De todas maneras, tengo muy claro que si juego mal puedo perder con cualquiera, así que no bajaré la intensidad y saldré a disputar mi punto como si enfrente tuviera a los mejores del mundo", añadió el marplatense.

Zeballos conquistó este año en pareja con el catalán Marcel Granollers dos torneos de la categoría Masters 1000, en Madrid y en Cincinnati, para estirar a 18 la cantidad de trofeos en la especialidad, y además fue finalista en Wimbledon y en Acapulco.

"No tenemos demasiada información de nuestros rivales, así que la preparación previa está enfocada en nosotros, en nuestros puntos fuertes, y estamos dispuestos a dejar lo mejor en la cancha por el equipo", añadió Zeballos, quien abrirá el domingo la jornada en el dobles junto a tandilense "Machi" González.

Argentina es el gran favorito en la serie a jugarse el sábado desde las 11 (dos partidos de singles) y el domingo también desde las 11 (el dobles y luego los dos singles restantes) por la diferencia de jerarquía entre sus tenistas y el equipo de juveniles que traerán los bielorrusos, afectados por las bajas de sus principales raquetas.

Bielorrusia no aparenta ser una amenaza en el objetivo de los argentinos que pretenden regresar al grupo de elite de la Davis en 2022.

Los europeos, con Aliaksandr Vasileuski como capitán, completaron su segunda jornada de entrenamientos con un plantel conformado por Martin Borisiouk (21 años, 1.325 singles y 891 dobles), Alexander Zgirovsky (20 años, 1.138 en singles y 1.241 en dobles), Erik Arutiunian (16 años, 36 en el ranking ITF Junior) y Daniil Ostapenkov (18 años, 60 ITF Junior).

Las bajas que diezmaron al equipo visitante se debieron a distintos motivos.

En el caso del doblista Andrei Vasilevski, 82 del mundo en la especialidad, fue papá por primera vez en los últimos días y pidió ser exceptuado, en tanto que Egor Gerasimov (90) arrojó positivo en coronavirus durante el reciente US Open y estuvo aislado hasta hace 48 horas en un hotel en Nueva York.

A su vez, Ilya Ivashka (53 del mundo), quien ganó recientemente su primer título ATP en el Winston Salem Open, optó por no venir a Buenos Aires.

A ese panorama adverso para los bielorrusos se agrega la categoría de los argentinos encabezados por el "Peque" Schwartzman, campeón este año del Argentina Open en el Buenos Aires Lawn Tennis y con un nivel infinitamente superior al de sus rivales de ocasión.

Otro punto muy a favor de Argentina son las condiciones de la cancha central del Buenos Aires, extremadamente lentas, "las más lentas de todo el circuito", según confesó a Télam uno de los singlistas, lo que autoriza a pensar en un escenario claramente favorable.

El equipo argentino intensificará las prácticas mañana en otro doble turno (de 9 a 11.45 y de 15.15 a 17.15), mientras que el viernes a las 11 se llevará a cabo el tradicional sorteo para conocer el orden de juego de los partidos.

Argentina volverá a jugar la Davis en el Buenos Aires, cuya cancha central se llama Guillermo Vilas, luego de 16 años, desde la serie que jugó ante la República Checa en marzo de 2005, cuando se impuso por un holgado 5 a 0 por la ronda inicial del Grupo Mundial.

Si Argentina supera a Bielorrusia obtendrá una plaza para competir en 2022 en los "Qualifiers" con los países que terminen entre las posiciones 5 a 18 en las Finales de este año y los otros ganadores del Grupo Mundial I de esta temporada.

En caso de que toque perder, en 2022 el equipo nacional competirá para tratar de no descender al Grupo Mundial II.