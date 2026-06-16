Messi vuelve a desafiar la historia: los récords que ya conquistó y las marcas que buscará ampliar en la Copa del Mundo 2026

Hablar de Lionel Messi en los Mundiales ya no es solamente hablar de un campeón del mundo. Es hablar de un futbolista que transformó las estadísticas más importantes del torneo y que, a fuerza de talento, vigencia y liderazgo, construyó una huella que atraviesa generaciones. En el inicio de una nueva aventura mundialista para la Selección Argentina, el capitán vuelve a presentarse en el escenario más grande del fútbol con récords ya conquistados y otros que todavía lo esperan.

La consagración en Qatar 2022 tuvo un valor especial porque completó la única conquista que faltaba en una carrera extraordinaria. Pero además de levantar la Copa, Messi cerró aquel torneo como el futbolista con más partidos disputados en la historia de los Mundiales. Con 26 presencias superó la marca que durante décadas había pertenecido al alemán Lothar Matthäus, convirtiéndose en el jugador con más apariciones en la máxima competencia internacional. Ese registro simboliza como pocos su extraordinaria continuidad en la elite del fútbol mundial.

El capitán argentino también se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Selección Argentina en Copas del Mundo. Sus 13 tantos distribuidos entre Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 le permitieron superar a todos los grandes artilleros que vistieron la camiseta albiceleste. A ello se suman sus récords como el argentino con más partidos, más minutos y más participaciones mundialistas, además de ser uno de los pocos futbolistas capaces de marcar goles en distintas ediciones del torneo a lo largo de casi dos décadas.

Sin embargo, la historia todavía puede ofrecerle nuevos capítulos. En Estados Unidos, México y Canadá 2026, Messi tendrá la oportunidad de seguir ampliando su ventaja como el jugador con más presencias mundialistas y aumentar una cifra que parece destinada a permanecer durante muchos años. Además, cada partido que dispute seguirá elevando su récord de minutos jugados en Copas del Mundo, consolidando una marca de longevidad difícil de igualar.

También existen desafíos estadísticos de enorme magnitud. Con 13 goles, Messi se encuentra muy cerca de los máximos anotadores de la historia de los Mundiales. El brasileño Ronaldo Nazario suma 15 conquistas y el alemán Miroslav Klose lidera la tabla histórica con 16. Una buena actuación ofensiva en esta edición podría acercar al capitán argentino a una marca que durante años pareció inalcanzable. Asimismo, tiene la posibilidad de convertirse en el goleador argentino más veterano en una Copa del Mundo y continuar agrandando un legado que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte.

Ante Argelia, comenzará una nueva defensa del título mundial. Pero también se abrirá un nuevo capítulo en la extraordinaria relación entre Lionel Messi y los Mundiales. El jugador que ya conquistó la Copa, que rompió récords históricos y que redefinió los límites de la grandeza volverá a buscar algo que parece imposible: seguir escribiendo páginas inéditas en la historia del fútbol.

Fuente: AFA