¿Quién es Tim Payne, el jugador 'menos conocido' del Mundial 2026 que ya es una leyenda de Internet

El Mundial 2026, pese a que todavía no empezó, dejó un protagonista que casi nadie esperaba encontrar entre las grandes figuras del torneo. En apenas unos días, Tim Payne pasó de ser un defensa seguido por unas pocas miles de personas a convertirse en un fenómeno global en redes sociales.

Payne pasó de desconocido a celebridad mundial

El futbolista de Nueva Zelanda, de 32 años, consiguió superar los cuatro millones de seguidores antes incluso de disputar un minuto en la competición y su nombre circula por todo el planeta. La historia gira alrededor de una pregunta aparentemente inocente que acabó generando una reacción enorme.

Un grupo de aficionados decidió prestar atención al futbolista menos conocido del torneo y la elección terminó recayendo sobre Payne, internacional neozelandés con una larga trayectoria en su selección y jugador del Wellington Phoenix.

La fiebre alcanzó otro nivel cuando apareció una canción dedicada al futbolista. El tema se difundió por TikTok e Instagram y convirtió el lema“No Payne, No Gain en una consigna repetida por miles de usuarios. La letra presenta al neozelandés como una figura casi legendaria y llega a afirmar ”esto no será el Mundial de Yamal“. También incluye la frase ”cuidado con Tim Payne en el Mundial, es el nuevo Di María“. La pieza acumuló millones de visualizaciones y ayudó a extender el fenómeno mucho más allá de Oceanía.

Valen Scarsini impulsó la campaña desde sus perfiles

El origen de todo estuvo en Valen Scarsini, creador de contenido argentino conocido como Scarso. Según relataron distintos medios y explicó el propio influencer, revisó uno por uno los perfiles de los futbolistas convocados para encontrar al menos conocido. Tras esa búsqueda se fijó en Payne y pidió a sus seguidores que le prestaran apoyo.

En uno de sus videos planteó que “¿qué pasaría si hubiera un futbolista que nos uniera a todos, alguien al que apoyáramos sin importar nuestra nacionalidad?”. Además, animó a llenar las publicaciones del jugador con comentarios y reacciones para comprobar hasta dónde podía llegar la iniciativa.

La respuesta fue inmediata. Payne apareció en sus redes para agradecer la atención recibida y sorprendió a muchos con unas palabras en español. En un video publicado en Instagram quiso expresar su agradecimiento con un “muchas gracias por todo vuestro apoyo”. Después añadió en inglés que “han sido unas 48 horas bastante locas”. También explicó que se sentía agradecido por representar a su país en la Copa del Mundo y por el cariño recibido desde distintos lugares.

La repercusión llevó al futbolista, que ya se ha encontrado personalmente con el creador argentino para agradecerle su peculiar campaña, a dar más detalles sobre cómo vivió aquellas primeras horas. En declaraciones al New Zealand Herald contó que una tarde empezó a recibir avisos extraños en el teléfono y descubrió que alguien lo había etiquetado en un video en español.

Como no entendía bien el contenido, recurrió a su esposa Michelle Peters, fotógrafa costarricense que domina el idioma. Payne reconoció que jamás imaginó despertar al día siguiente con cientos de miles de seguidores y admitió que toda la situación le resultaba extraña porque apenas utiliza las redes sociales. Aun así, explicó que intenta disfrutar del momento mientras asimila todo lo ocurrido.

Las cifras crecieron a una velocidad extraordinaria

Las cifras crecieron a una velocidad poco habitual. El jugador llegó a superar ampliamente a la Federación de Fútbol de Nueva Zelanda en Instagram y también dejó atrás a numerosas figuras conocidas de su país. De acuerdo con Olympics.com, la progresión llegó a rozar incrementos de miles de seguidores por minuto en algunos momentos.

Además, el neozelandés terminó situándose por encima de varios equipos profesionales en número de seguidores dentro de la plataforma: desde los Orlando Magic de la NBA hasta el Villarreal, por poner un par de ejemplos.

Hace apenas una semana, gran parte del público europeo y latinoamericano desconocía quién era Tim Payne. Ahora ocurre justo lo contrario. El Mundial todavía no comenzó y el defensor ya se convirtió en uno de los protagonistas de la previa gracias a una campaña espontánea que transformó a un futbolista casi anónimo en un fenómeno seguido por millones de personas.